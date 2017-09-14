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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10318103191032010321>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:48

Успіх


То де відповідь, сцикуни?!



- пане Успіх, а яке напутнє слово вам сказав командир перед бойовим завданням?
- «двбйб, ти хоч лопату не проіпи!»

Нічого особистого, але як ти себе ведеш - те і отримуєш.
Якщо що , я знаю як тобі важко. Але тримай себе в руках.
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але теж сміялись декілька "дублів", поки зняли


Віталя, огінь! Ти цілими днями з такого від сміху на пупку катаєшся? Мощно! Неси ще.
Саме це від тебе чекає Успіх, прохаючи про допомогу на фронті.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:01

На угорського прем’єра Віктора Орбана намагалися напасти у Страсбурзі під час прес-конференції.

Під час спроби нападу чоловік прокричав:
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:08

  BeneFuckTor написав:Игорь Алексеевич

Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.

Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.

влк\мсеки тоді взагалі повідміняти
хтось себе до 60 повинен "зберігати", а зтось у 25 "втомився" - так то ще більше його проблеми
Україна це безпрецедентний експеримент, де верхня межа моб.віку майже дорівнює тривалості життя
це й призводить до ексцесів з бронюванням 30 річних "незамінних експертів з суші"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:16

fox767676

влк\мсеки тоді взагалі повідміняти



ВЛК і так по суті не діють.
Тобто придатні по суті всі. В цьому щось є. Бо як це може бути, що як сидіти і флудити за місяць 500-1000 повідомлень ми можемо, а заряджати рацію чи мити снаряди - вже сітківка відклеєна.
В ЗСУ лише від 10% вимагається гарна «фізика». Це ті хто справді на ногах йдуть в атаку. Решта - це забезпечення бойових дій. І там нема потреби у відмінному здоровʼї.
І хоч цю тезу тут підняв махровий втікач у Польщу Бенефактор, але в даному випадку він правий.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:19

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:katso різко змінив курс.


Чисто декларативно разве что, и то если покопаться то это была простая торговля "на понт". А так ни одного документа подписано не было кроме Харьковских угод, которые, я повторюсь, по сути что и сегодняшний транзит росийского газа.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:20

Hotab
з чого б це
мабуть махровому прийшлв вакансія з "Українського легіону"
а у "лоббі" в багатьох об'яваї штабних\бойових вказана верхня межа - 45
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 жов, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:ни одного документа подписано не было
Так в тому й проблема: мала ж бути підписана угода про асоціацію з ЄС
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:29

  fox767676 написав:
  trololo написав:
  fox767676 написав:виходить що виробники дронів працюють не на фронт, а на експорт


виробники працюють на тих, хто платить. якщо держава не платить, не викупає всі можливі обсяги, то в чому проблема відкрити експорт на цей надлишок? вже мінімум 4 виробники дронів переїхали в європу, і заборонений експорт це одна із причин.

то може політику треба міняти трохи?


як вони переїхали? Їм повістку не могли виписати ? Чи через Хмельницький МСЕК ?
Чому одним комерційний інтерес, а іншим мобілізація без будь-яких варіантів ?


переїхало виробництво, компанія. а робітники низького ранку мабуть не переїхали. чехи і поляки теж можуть паяти дрони, як і наші, хто вже там. а держава купить той самий дрон. тільки вже дорожче.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:30

  fox767676 написав:Hotab
з чого б це
мабуть махровому прийшлв вакансія з "Українського легіону"
а у "лоббі" в багатьох об'яваї штабних\бойових вказана верхня межа - 45

Не зрозумів нічого з вашого повідомлення.

Здогадуюсь, що ви про те, що десь у якихось війнах чи у якихось легіонах є віковий ценз?
Ну так у попередній великій війні люди (в масі) не мали ні нормальної медицини, ні різноманітного харчування, ні ортопедичних матраців, та і пахали спиною як сволочі з 14 років. Так, в 45 людині був капець. Дід!
А зараз он муха недавно приносив, що ті кому 45, вони до 80 будуть жити при свідомості і відносному здоровʼї. Якщо не згодні з цією тезою , то хай муха її відстоює.
Про всілякі «легіони»… Ну так якщо треба взяти 1 тисячу з кількох мільйонів, то чому б не поставити параметри «морда лиця з такою щелепою, ніс отакий, член не менше, а зріст і вік отакі». Але ж не тоді, коли треба сотні тисяч.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:33

  buratinyo написав:російський Газпром, а точніше акціонери Газпрому. Акціонери вирішують питання оплати боргів за газ. Борги мають кримінальний характер. Боржники - олігархи України, які спробували перевести свої борги на державу.


найбільш висосана із пальця та необгрунтова думка про причини війни, яку зустрічав за 2,5 роки. саме тому ніхто ці дурниці і не хотів обговорювати.
trololo
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