Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.
Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.
влк\мсеки тоді взагалі повідміняти хтось себе до 60 повинен "зберігати", а зтось у 25 "втомився" - так то ще більше його проблеми Україна це безпрецедентний експеримент, де верхня межа моб.віку майже дорівнює тривалості життя це й призводить до ексцесів з бронюванням 30 річних "незамінних експертів з суші"
ВЛК і так по суті не діють. Тобто придатні по суті всі. В цьому щось є. Бо як це може бути, що як сидіти і флудити за місяць 500-1000 повідомлень ми можемо, а заряджати рацію чи мити снаряди - вже сітківка відклеєна. В ЗСУ лише від 10% вимагається гарна «фізика». Це ті хто справді на ногах йдуть в атаку. Решта - це забезпечення бойових дій. І там нема потреби у відмінному здоровʼї. І хоч цю тезу тут підняв махровий втікач у Польщу Бенефактор, але в даному випадку він правий.
Чисто декларативно разве что, и то если покопаться то это была простая торговля "на понт". А так ни одного документа подписано не было кроме Харьковских угод, которые, я повторюсь, по сути что и сегодняшний транзит росийского газа.
fox767676 написав:виходить що виробники дронів працюють не на фронт, а на експорт
виробники працюють на тих, хто платить. якщо держава не платить, не викупає всі можливі обсяги, то в чому проблема відкрити експорт на цей надлишок? вже мінімум 4 виробники дронів переїхали в європу, і заборонений експорт це одна із причин.
то може політику треба міняти трохи?
як вони переїхали? Їм повістку не могли виписати ? Чи через Хмельницький МСЕК ? Чому одним комерційний інтерес, а іншим мобілізація без будь-яких варіантів ?
переїхало виробництво, компанія. а робітники низького ранку мабуть не переїхали. чехи і поляки теж можуть паяти дрони, як і наші, хто вже там. а держава купить той самий дрон. тільки вже дорожче.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Hotab з чого б це мабуть махровому прийшлв вакансія з "Українського легіону" а у "лоббі" в багатьох об'яваї штабних\бойових вказана верхня межа - 45
Не зрозумів нічого з вашого повідомлення.
Здогадуюсь, що ви про те, що десь у якихось війнах чи у якихось легіонах є віковий ценз? Ну так у попередній великій війні люди (в масі) не мали ні нормальної медицини, ні різноманітного харчування, ні ортопедичних матраців, та і пахали спиною як сволочі з 14 років. Так, в 45 людині був капець. Дід! А зараз он муха недавно приносив, що ті кому 45, вони до 80 будуть жити при свідомості і відносному здоровʼї. Якщо не згодні з цією тезою , то хай муха її відстоює. Про всілякі «легіони»… Ну так якщо треба взяти 1 тисячу з кількох мільйонів, то чому б не поставити параметри «морда лиця з такою щелепою, ніс отакий, член не менше, а зріст і вік отакі». Але ж не тоді, коли треба сотні тисяч.
buratinyo написав:російський Газпром, а точніше акціонери Газпрому. Акціонери вирішують питання оплати боргів за газ. Борги мають кримінальний характер. Боржники - олігархи України, які спробували перевести свої борги на державу.
найбільш висосана із пальця та необгрунтова думка про причини війни, яку зустрічав за 2,5 роки. саме тому ніхто ці дурниці і не хотів обговорювати.