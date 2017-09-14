"Lobby X" це сервіс військового рекрутингу якщо навіть там ейджистський ценз, то хай не ламають бізнес працюючим людям бо тхне чорними схемами
Так а хто той бізнес ламає? Якщо йде відбір якихось особливих спеціальностей, то чому б і не ставити віковий ценз. Принцип «хочеш в еліту - відповідай вимогам».
Якщо гарного дронщика треба натаскувати півроку, то ясно що і вік, і хоча б ЕКГ йому зробити б бажано. Бо на нього витратимуть час та гроші, а він під навантаженнями попливе через пару місяців. І все в пусту. А якщо це «копати траншею чи мити снаряди», так ну впаде він на коліна, і що? Ресурси на нього не втрачали. Саме з цих причин абітурієнт на винищувача йде по першій графі здоровʼя (не допускається нічого майже, хоча після випуску і до самої пенсії достатньо йти по другій) . Бо в нього хочуть вкласти мільйони.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 жов, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:--------------------- Игорь Алексеевич Для победы нужно оружие и штурмовые бригады. -оружия нет -средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок... И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты.... ---------------------------- Пишут, что такое уже и росс. армия применяет.
Что именно применяет? оружия нет или штурмовики прибл. 43-47лет?
katso написав:ни одного документа подписано не было
Так в тому й проблема: мала ж бути підписана угода про асоціацію з ЄС
Ну да, решили поторговаться. Поторговались, блин. Но если тогда нас были готовы принмать в ЕС - почему не готовы сейчас? Внезапно оказалось что наша аграрка (кстати опять блокада - https://interfax.com.ua/news/general/1019060.html) убивает всю их в ноль, раньше они об этом не знали?