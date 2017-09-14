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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10317103181031910320>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:43

  fox767676 написав:Hotab

"Lobby X" це сервіс військового рекрутингу
якщо навіть там ейджистський ценз, то хай не ламають бізнес працюючим людям
бо тхне чорними схемами

Так а хто той бізнес ламає?
Якщо йде відбір якихось особливих спеціальностей, то чому б і не ставити віковий ценз.
Принцип «хочеш в еліту - відповідай вимогам».

Якщо гарного дронщика треба натаскувати півроку, то ясно що і вік, і хоча б ЕКГ йому зробити б бажано. Бо на нього витратимуть час та гроші, а він під навантаженнями попливе через пару місяців. І все в пусту.
А якщо це «копати траншею чи мити снаряди», так ну впаде він на коліна, і що? Ресурси на нього не втрачали.
Саме з цих причин абітурієнт на винищувача йде по першій графі здоровʼя (не допускається нічого майже, хоча після випуску і до самої пенсії достатньо йти по другій) . Бо в нього хочуть вкласти мільйони.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 жов, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:43

здобули

  fox767676 написав:Україна це безпрецедентний експеримент, де верхня межа моб.віку майже дорівнює тривалості життя
це й призводить до ексцесів з бронюванням 30 річних "незамінних експертів з суші"

2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року, 2023-го – 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го – 70,9 року.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:46

  flyman написав:
  fox767676 написав:Україна це безпрецедентний експеримент, де верхня межа моб.віку майже дорівнює тривалості життя
це й призводить до ексцесів з бронюванням 30 річних "незамінних експертів з суші"

2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року, 2023-го – 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го – 70,9 року.

Не кажіть ніхто тридипломному, що вбиті під бомбами немовлята не дожили 70+ років, чим погіршили статистику середньої тривалості. І не тільки немовлята.

Але це зовсім не означає, що тридипломний, який як жив до війни, так і не відчув її на третьому році, якось вкоротить собі віку.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 жов, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 23:01

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:генштабу гроші дійсно не потрібні.
Що не потрібна зброя, не чув.


коли обговорювали з ними економічне бронювання, депутати-лобісти пояснювали що можно збільшити виробництво дронів. генерали - "нє-нє, вювати мають всі, хоч лопатами"

Ну, это слова.
Генералы точно понимают необходимость оружия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 23:10

  UA написав:
  ЛАД написав:---------------------
Игорь Алексеевич
Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
-оружия нет
-средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
----------------------------
Пишут, что такое уже и росс. армия применяет.

Что именно применяет?
оружия нет или штурмовики прибл. 43-47лет?

Подземные тоннели.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 23:50

  Hotab написав:Ресурси на нього не втрачали.


ну да. для государства это халявный ресурс. звучит только сильно похабно.
отношение как к мясу - упадет на ноги ниче возьмем следующего.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 23:51

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Ресурси на нього не втрачали.


ну да. для государства это халявный ресурс. звучит только сильно похабно.
отношение как к мясу - упадет на ноги ниче возьмем следующего.

У вас теж нема здоровʼя? Чому? На якому важкому виробництві втратили?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 23:55

  Hotab написав:
  tester7336 написав:
  Hotab написав:Ресурси на нього не втрачали.


ну да. для государства это халявный ресурс. звучит только сильно похабно.
отношение как к мясу - упадет на ноги ниче возьмем следующего.

У вас теж нема здоровʼя? Чому? На якому важкому виробництві втратили?


вас так задело что я разложил ваши слова как они звучат?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 23:59

  tester7336 написав:
  Hotab написав:
  tester7336 написав:
ну да. для государства это халявный ресурс. звучит только сильно похабно.
отношение как к мясу - упадет на ноги ниче возьмем следующего.

У вас теж нема здоровʼя? Чому? На якому важкому виробництві втратили?


вас так задело что я разложил ваши слова как они звучат?

Мене нічого не задєло.
Я поставив вам питання.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:08

  Дюрі-бачі написав:
  katso написав:ни одного документа подписано не было
Так в тому й проблема: мала ж бути підписана угода про асоціацію з ЄС


Ну да, решили поторговаться. Поторговались, блин. Но если тогда нас были готовы принмать в ЕС - почему не готовы сейчас? Внезапно оказалось что наша аграрка (кстати опять блокада - https://interfax.com.ua/news/general/1019060.html) убивает всю их в ноль, раньше они об этом не знали?
katso
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