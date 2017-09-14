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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1031810319103201032110322>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:08

  Hotab написав:Мене нічого не задєло.
Я поставив вам питання.


сама спроба змінити тему на обговорення особистих якостей співрозмовника а не суті ваших слів показало що заділо )))
але повторю те саме що вже казав одній - де сядете там і злізете. я не збираюся обговорбвати свої персональні якості. як би ви не намагалися піддіти.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:13

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Мене нічого не задєло.
Я поставив вам питання.


сама спроба змінити тему на обговорення особистих якостей співрозмовника а не суті ваших слів показало що заділо )))
але повторю те саме що вже казав одній - де сядете там і злізете. я не збираюся обговорбвати свої персональні якості. як би ви не намагалися піддіти.

Справа в тому, що моє питання відносно вас має значення.
Ви перекручуєте мої слова, бо ви самі без здоровʼя і боїтесь бути призваним?

ну да. для государства это халявный ресурс. звучит только сильно похабно.
отношение как к мясу - упадет на ноги ниче возьмем следующего.


Де ви побачили в моїх словах хоч натяк на «халявний ресурс»?
На цій гілці був захисник з числа мобілізованих (нік-нейм забув, кілька місяців не пише), який втратив здоровʼя на війні (впав на ноги), вилікувався, і з невеликою вислугою років (може 2 і є) має військову пенсію. По цивільним міркам дуже пристойну. Це «халявний ресурс» для держави? Чи ви придумали, а по суті збрехали?

То чому ви збрехали? Бо це у вас нема здоровʼя і ви за це переймаєтесь?

Тепер щодо вашої емпатії до «впавшого на ноги». В умовах війни треба брати в порівнянні. Призваний хворий при копанні ям і митті снарядів «впав на ноги». Піде лікуватись , а можливо і спишуть.
Здоровий пішов на передню лінію в штурмовики, снайпери, ССО і загинув.
По кому будемо лити сльози, «впавшому на ноги», «чи загиблому? В країні війна. І тут нема гарних варіантів. Це не санаторій в мінводах, де можна посперечатись кому дістанеться кращий бювет.
Тут «погано» і «ще гірше». Кому гірше??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:23

  Hotab написав:
  tester7336 написав:
  Hotab написав:Мене нічого не задєло.
Я поставив вам питання.


сама спроба змінити тему на обговорення особистих якостей співрозмовника а не суті ваших слів показало що заділо )))
але повторю те саме що вже казав одній - де сядете там і злізете. я не збираюся обговорбвати свої персональні якості. як би ви не намагалися піддіти.

Справа в тому, що моє питання відносно вас має значення.
Ви перекручуєте мої слова, бо ви самі без здоровʼя і боїтесь бути призваним?

ну да. для государства это халявный ресурс. звучит только сильно похабно.
отношение как к мясу - упадет на ноги ниче возьмем следующего.


Де ви побачили в моїх словах хоч натяк на «халявний ресурс»?
На цій гілці був захисник з числа мобілізованих (нік-нейм забув, кілька місяців не пише), який втратив здоровʼя на війні (впав на ноги), вилікувався, і з невеликою вислугою років (може 2 і є) має військову пенсію. По цивільним міркам дуже пристойну. Це «халявний ресурс» для держави? Чи ви придумали, а по суті збрехали?

То чому ви збрехали? Бо це у вас нема здоровʼя і ви за це переймаєтесь?

Тепер щодо вашої емпатії до «впавшого на ноги». В умовах війни треба брати в порівнянні. Призваний хворий при копанні ям і митті снарядів «впав на ноги». Піде лікуватись , а можливо і спишуть.
Здоровий пішов на передню лінію в штурмовики, снайпери, ССО і загинув.
По кому будемо лити сльози, «впавшому на ноги», «чи загиблому? В країні війна. І тут нема гарних варіантів. Це не санаторій в мінводах, де можна посперечатись кому дістанеться кращий бювет.
Тут «погано» і «ще гірше». Кому гірше??


я вам уже сказал - я не собираюсь обсуждать свои персональные качества.
к чему этот продолжающийся поток повпросов?
а по поводу "натяков" просто вас процитирую
  Hotab написав:А якщо це «копати траншею чи мити снаряди», так ну впаде він на коліна, і що? Ресурси на нього не втрачали.


ЗЫ
а особенно интересно звучит пренебрежительное "і що"
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:31

tester7336


я вам уже сказал - я не собираюсь обсуждать свои персональные качества.
к чему этот продолжающийся поток повпросов?


Дивно. Обговорювати чужі стосунки на форумі з «продолжающимся потоком вопросов « ви намагались з задоволенням. А про себе коханого - не можна. Невже подвійні стандарти? :mrgreen:


особенно интересно звучит пренебрежительное "і що"


Що там у вас «пренебрежительного».
З Фоксом йде давній діалог на предмет доцільності використання старших 45-50.
Ви вставили свої «5», не розуміючи, що справа саме про ресурси. Вони обмежені. Як людські так і фінансові. І про їх раціональне використання. І вони втрачаються («падають на ноги» і гинуть). Це факт. «І що?» Без цього не буває на війні.
То чим ви тут невдоволені?
У вас є варіанти воювати не втрачаючи ресурси? Несіть, розглянемо. І будемо поцокувати язичком «ай-яй-яй, ви зарані спланували таке, де будуть гинути люди?? Та як же ви могли!»
Так? :)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:49

  Hotab написав:Дивно. Обговорювати чужі стосунки на форумі з «продолжающимся потоком вопросов « ви намагались з задоволенням. А про себе коханого - не можна. Невже подвійні стандарти? :mrgreen:


ну во первых без отсылок к цитатам - вы банально продолжаете клеветать.
а во вторых - вы сами вываливаете на форум свои отношения с некоторыми из форумчан. я вас за язык не тяну.
я же не спрашиваю вас цветной вы или нет?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:54

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Дивно. Обговорювати чужі стосунки на форумі з «продолжающимся потоком вопросов « ви намагались з задоволенням. А про себе коханого - не можна. Невже подвійні стандарти? :mrgreen:


ну во первых без отсылок к цитатам - вы банально продолжаете клеветать.
а во вторых - вы сами вываливаете на форум свои отношения с некоторыми из форумчан. я вас за язык не тяну.
я же не спрашиваю вас цветной вы или нет?

1. Тобто ви і без цитат зрозуміли , де ви рились в чужій білизні? Це добре.
2. Стосовно причин і вашого бажання поритись.
«Вивалює своє ставлення» (я зі свого боку) і «покопатися в причинах» (з вашого боку) - це дещо різні речі. Ви хотіли побути арбітром? Ну так а я побув сьогодні арбітром між вами і вашим ставленням до військової служби (яке ви не приховуєте як негативне). . Але вам чомусь не сподобалось . :D
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 жов, 2024 00:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:54

  Hotab написав:Що там у вас «пренебрежительного».
З Фоксом йде давній діалог на предмет доцільності використання старших 45-50.
Ви вставили свої «5», не розуміючи, що справа саме про ресурси. Вони обмежені. Як людські так і фінансові. І про їх раціональне використання. І вони втрачаються («падають на ноги» і гинуть). Це факт. «І що?» Без цього не буває на війні.
То чим ви тут невдоволені?


можете скільки завгодно клеїти з себе дурника в стилі "а шо такоє" але написали ви саме так як і відноситеся.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:57

tester7336


але написали ви саме так як і відноситеся.


«Як я відношусь» - це я знаю. А не ваші здогадки))
Чи ви і тут хочете покорписатись в білизні?))
А «клеїти дурниками», так це ви майстер першосортний))
Три дні намагатись переводити тему з обговорення гіпотетичної корупції при закупівлі генераторів на тему «а за що ти не любиш муху з ангелом», а потім клеїти дурника «а де цитати?»
:mrgreen:


Повторюю питання))

У вас є варіанти воювати не втрачаючи ресурси? Несіть, розглянемо. І будемо поцокувати язичком «ай-яй-яй, ви зарані спланували таке, де будуть гинути люди?? Та як же ви могли!»
Так? :)

Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 жов, 2024 01:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:00

  Hotab написав:
  tester7336 написав:
  Hotab написав:Дивно. Обговорювати чужі стосунки на форумі з «продолжающимся потоком вопросов « ви намагались з задоволенням. А про себе коханого - не можна. Невже подвійні стандарти? :mrgreen:


ну во первых без отсылок к цитатам - вы банально продолжаете клеветать.
а во вторых - вы сами вываливаете на форум свои отношения с некоторыми из форумчан. я вас за язык не тяну.
я же не спрашиваю вас цветной вы или нет?

1. Тобто ви і без цитат зрозуміли , де ви рились в чужій білизні? Це добре.
2. Стосовно причин і вашого бажання поритись.
«Вивалює своє ставлення» (я зі свого боку) і «покопатися в причинах» (з вашого боку) - це дещо різні речі. Ви хотіли побути арбітром? Ну так а я побув сьогодні арбітром між вами і вашим ставленням до військової служби (яке ви не приховуєте як негативне). . Але вам чомусь не сподобалось . :D


і знову ви банально вигадуєте і оббріхуєте.
я цитати дочекаюсь щоб подивитися про що взагалі була мова що вас до цих пір не відпускає.

ЗІ
Арбі́тр (лат. arbiter — суддя-посередник) — особа, яку або призначають відповідні органи, або обирають самі сторони за добровільною згодою з метою розв'язання спорів, конфліктів, суперечок.
навчіться правильно користуватися мовою.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:03

tester7336


Арбі́тр (лат. arbiter — суддя-посередник) — особа, яку або призначають відповідні органи, або обирають самі сторони за добровільною згодою з метою розв'язання спорів, конфліктів, суперечок.


О, так ви виявляється це знаєте!!
Так а хто вас запрошував вирішити мої суперечки з мухою і ангелом? :mrgreen:
Чому ви прийшли копирсатись? :D


я цитати дочекаюсь


У вас 2 шляхи:
1. Просити
2. Натиснути кнопку «мої повідомлення « і подивитись що ви писали.
«у нищих слуг нет». Саменький, шановний, саменький. :mrgreen:



Ви плануєте далі зберігати покер-фейс? :lol:

Повторюю питання))

У вас є варіанти воювати не втрачаючи ресурси? Несіть, розглянемо. І будемо поцокувати язичком «ай-яй-яй, ви зарані спланували таке, де будуть гинути люди?? Та як же ви могли!»
Так? :)

Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 жов, 2024 01:07, всього редагувалось 1 раз.
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