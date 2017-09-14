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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 жов, 2024 00:08
Hotab написав:
Мене нічого не задєло.
Я поставив вам питання.
сама спроба змінити тему на обговорення особистих якостей співрозмовника а не суті ваших слів показало що заділо )))
але повторю те саме що вже казав одній - де сядете там і злізете. я не збираюся обговорбвати свої персональні якості. як би ви не намагалися піддіти.
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tester7336
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Додано: Чет 10 жов, 2024 00:13
tester7336 написав: Hotab написав:
Мене нічого не задєло.
Я поставив вам питання.
сама спроба змінити тему на обговорення особистих якостей співрозмовника а не суті ваших слів показало що заділо )))
але повторю те саме що вже казав одній - де сядете там і злізете. я не збираюся обговорбвати свої персональні якості. як би ви не намагалися піддіти.
Справа в тому, що моє питання відносно вас має значення.
Ви перекручуєте мої слова, бо ви самі без здоровʼя і боїтесь бути призваним?
ну да. для государства это халявный ресурс. звучит только сильно похабно.
отношение как к мясу - упадет на ноги ниче возьмем следующего.
Де ви побачили в моїх словах хоч натяк на «халявний ресурс»?
На цій гілці був захисник з числа мобілізованих (нік-нейм забув, кілька місяців не пише), який втратив здоровʼя на війні (впав на ноги), вилікувався, і з невеликою вислугою років (може 2 і є) має військову пенсію. По цивільним міркам дуже пристойну. Це «халявний ресурс» для держави? Чи ви придумали, а по суті збрехали?
То чому ви збрехали? Бо це у вас нема здоровʼя і ви за це переймаєтесь?
Тепер щодо вашої емпатії до «впавшого на ноги». В умовах війни треба брати в порівнянні. Призваний хворий при копанні ям і митті снарядів «впав на ноги». Піде лікуватись , а можливо і спишуть.
Здоровий пішов на передню лінію в штурмовики, снайпери, ССО і загинув.
По кому будемо лити сльози, «впавшому на ноги», «чи загиблому? В країні війна. І тут нема гарних варіантів. Це не санаторій в мінводах, де можна посперечатись кому дістанеться кращий бювет.
Тут «погано» і «ще гірше». Кому гірше??
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Hotab
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Додано: Чет 10 жов, 2024 00:23
Hotab написав: tester7336 написав: Hotab написав:
Мене нічого не задєло.
Я поставив вам питання.
сама спроба змінити тему на обговорення особистих якостей співрозмовника а не суті ваших слів показало що заділо )))
але повторю те саме що вже казав одній - де сядете там і злізете. я не збираюся обговорбвати свої персональні якості. як би ви не намагалися піддіти.
Справа в тому, що моє питання відносно вас має значення.
Ви перекручуєте мої слова, бо ви самі без здоровʼя і боїтесь бути призваним?
ну да. для государства это халявный ресурс. звучит только сильно похабно.
отношение как к мясу - упадет на ноги ниче возьмем следующего.
Де ви побачили в моїх словах хоч натяк на «халявний ресурс»?
На цій гілці був захисник з числа мобілізованих (нік-нейм забув, кілька місяців не пише), який втратив здоровʼя на війні (впав на ноги), вилікувався, і з невеликою вислугою років (може 2 і є) має військову пенсію. По цивільним міркам дуже пристойну. Це «халявний ресурс» для держави? Чи ви придумали, а по суті збрехали?
То чому ви збрехали? Бо це у вас нема здоровʼя і ви за це переймаєтесь?
Тепер щодо вашої емпатії до «впавшого на ноги». В умовах війни треба брати в порівнянні. Призваний хворий при копанні ям і митті снарядів «впав на ноги». Піде лікуватись , а можливо і спишуть.
Здоровий пішов на передню лінію в штурмовики, снайпери, ССО і загинув.
По кому будемо лити сльози, «впавшому на ноги», «чи загиблому? В країні війна. І тут нема гарних варіантів. Це не санаторій в мінводах, де можна посперечатись кому дістанеться кращий бювет.
Тут «погано» і «ще гірше». Кому гірше??
я вам уже сказал - я не собираюсь обсуждать свои персональные качества.
к чему этот продолжающийся поток повпросов?
а по поводу "натяков" просто вас процитирую
Hotab написав:
А якщо це «копати траншею чи мити снаряди», так ну впаде він на коліна, і що? Ресурси на нього не втрачали.
ЗЫ
а особенно интересно звучит пренебрежительное "і що"
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tester7336
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Додано: Чет 10 жов, 2024 00:31
tester7336
я вам уже сказал - я не собираюсь обсуждать свои персональные качества.
к чему этот продолжающийся поток повпросов?
Дивно. Обговорювати чужі стосунки на форумі з «продолжающимся потоком вопросов « ви намагались з задоволенням. А про себе коханого - не можна. Невже подвійні стандарти?
особенно интересно звучит пренебрежительное "і що"
Що там у вас «пренебрежительного».
З Фоксом йде давній діалог на предмет доцільності використання старших 45-50.
Ви вставили свої «5», не розуміючи, що справа саме про ресурси. Вони обмежені. Як людські так і фінансові. І про їх раціональне використання. І вони втрачаються («падають на ноги» і гинуть). Це факт. «І що?» Без цього не буває на війні.
То чим ви тут невдоволені?
У вас є варіанти воювати не втрачаючи ресурси? Несіть, розглянемо. І будемо поцокувати язичком «ай-яй-яй, ви зарані спланували таке, де будуть гинути люди?? Та як же ви могли!»
Так?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 00:49
Hotab написав:
Дивно. Обговорювати чужі стосунки на форумі з «продолжающимся потоком вопросов « ви намагались з задоволенням. А про себе коханого - не можна. Невже подвійні стандарти?
ну во первых без отсылок к цитатам - вы банально продолжаете клеветать.
а во вторых - вы сами вываливаете на форум свои отношения с некоторыми из форумчан. я вас за язык не тяну.
я же не спрашиваю вас цветной вы или нет?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 00:54
tester7336 написав: Hotab написав:
Дивно. Обговорювати чужі стосунки на форумі з «продолжающимся потоком вопросов « ви намагались з задоволенням. А про себе коханого - не можна. Невже подвійні стандарти?
ну во первых без отсылок к цитатам - вы банально продолжаете клеветать.
а во вторых - вы сами вываливаете на форум свои отношения с некоторыми из форумчан. я вас за язык не тяну.
я же не спрашиваю вас цветной вы или нет?
1. Тобто ви і без цитат зрозуміли , де ви рились в чужій білизні? Це добре.
2. Стосовно причин і вашого бажання поритись.
«Вивалює своє ставлення» (я зі свого боку) і «покопатися в причинах» (з вашого боку) - це дещо різні речі. Ви хотіли побути арбітром? Ну так а я побув сьогодні арбітром між вами і вашим ставленням до військової служби (яке ви не приховуєте як негативне). . Але вам чомусь не сподобалось .
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 10 жов, 2024 00:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 00:54
Hotab написав:
Що там у вас «пренебрежительного».
З Фоксом йде давній діалог на предмет доцільності використання старших 45-50.
Ви вставили свої «5», не розуміючи, що справа саме про ресурси. Вони обмежені. Як людські так і фінансові. І про їх раціональне використання. І вони втрачаються («падають на ноги» і гинуть). Це факт. «І що?» Без цього не буває на війні.
То чим ви тут невдоволені?
можете скільки завгодно клеїти з себе дурника в стилі "а шо такоє" але написали ви саме так як і відноситеся.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 00:57
tester7336
але написали ви саме так як і відноситеся.
«Як я відношусь» - це я знаю. А не ваші здогадки))
Чи ви і тут хочете покорписатись в білизні?))
А «клеїти дурниками», так це ви майстер першосортний))
Три дні намагатись переводити тему з обговорення гіпотетичної корупції при закупівлі генераторів на тему «а за що ти не любиш муху з ангелом», а потім клеїти дурника «а де цитати?»
Повторюю питання))
У вас є варіанти воювати не втрачаючи ресурси? Несіть, розглянемо. І будемо поцокувати язичком «ай-яй-яй, ви зарані спланували таке, де будуть гинути люди?? Та як же ви могли!»
Так?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 10 жов, 2024 01:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 01:00
Hotab написав: tester7336 написав: Hotab написав:
Дивно. Обговорювати чужі стосунки на форумі з «продолжающимся потоком вопросов « ви намагались з задоволенням. А про себе коханого - не можна. Невже подвійні стандарти?
ну во первых без отсылок к цитатам - вы банально продолжаете клеветать.
а во вторых - вы сами вываливаете на форум свои отношения с некоторыми из форумчан. я вас за язык не тяну.
я же не спрашиваю вас цветной вы или нет?
1. Тобто ви і без цитат зрозуміли , де ви рились в чужій білизні? Це добре.
2. Стосовно причин і вашого бажання поритись.
«Вивалює своє ставлення» (я зі свого боку) і «покопатися в причинах» (з вашого боку) - це дещо різні речі. Ви хотіли побути арбітром? Ну так а я побув сьогодні арбітром між вами і вашим ставленням до військової служби (яке ви не приховуєте як негативне). . Але вам чомусь не сподобалось .
і знову ви банально вигадуєте і оббріхуєте.
я цитати дочекаюсь щоб подивитися про що взагалі була мова що вас до цих пір не відпускає.
ЗІ
Арбі́тр (лат. arbiter — суддя-посередник) — особа, яку або призначають відповідні органи, або обирають самі сторони за добровільною згодою з метою розв'язання спорів, конфліктів, суперечок.
навчіться правильно користуватися мовою.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 01:03
tester7336
Арбі́тр (лат. arbiter — суддя-посередник) — особа, яку або призначають відповідні органи, або обирають самі сторони за добровільною згодою з метою розв'язання спорів, конфліктів, суперечок.
О, так ви виявляється це знаєте!!
Так а хто вас запрошував вирішити мої суперечки з мухою і ангелом?
Чому ви прийшли копирсатись?
я цитати дочекаюсь
У вас 2 шляхи:
1. Просити
2. Натиснути кнопку «мої повідомлення « і подивитись що ви писали.
«у нищих слуг нет». Саменький, шановний, саменький.
Ви плануєте далі зберігати покер-фейс?
Повторюю питання))
У вас є варіанти воювати не втрачаючи ресурси? Несіть, розглянемо. І будемо поцокувати язичком «ай-яй-яй, ви зарані спланували таке, де будуть гинути люди?? Та як же ви могли!»
Так?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 10 жов, 2024 01:07, всього редагувалось 1 раз.
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