Додано: Чет 10 жов, 2024 01:13

flyman написав: Mimohod написав: katso написав: И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел? И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел?

Мы очень хотели в ЕС. Нам Ющ обещал, потом Янык обещал, потом в наглую кинул. Это ключевая ошибка, надо было просто выпустить пар в Европу, упростить пересечение границы максимально, наобещать с три короба. Но крепкий хозяйственник оказался плохим политиком. Мы очень хотели в ЕС. Нам Ющ обещал, потом Янык обещал, потом в наглую кинул. Это ключевая ошибка, надо было просто выпустить пар в Европу, упростить пересечение границы максимально, наобещать с три короба. Но крепкий хозяйственник оказался плохим политиком.

Яник не кинув, йому просто ЄС не дала бабла, замісць цього виставила вимоги про європейські цінності і боротьбу з корупцією, а РФ дала, і цінності не потрібно було змінювати. Яник не кинув, йому просто ЄС не дала бабла, замісць цього виставила вимоги про європейські цінності і боротьбу з корупцією, а РФ дала, і цінності не потрібно було змінювати.

И потом Порошенко выставила вымоги про ценности и коррупцию, и потом Зеленскому те же претензии про ценности и коррупцию, что ж все одно и то же то у них, уже 20 лет слышу про борьбу с коррупцией - начиная с времен гаишников на Ваз2107 "а ну дыхни" и вот заканчивая сейчас временами военкомов на бусах. Но напомню что изначально я оппонировал форумчанину который написал что "страну погубили избиратели Яныка" - но если сейчас к нам теже претензии что и 20 лет назад, то получается дело не в выборцях Яныка?