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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10319103201032110322>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:05

  Hotab написав:tester7336


Арбі́тр (лат. arbiter — суддя-посередник) — особа, яку або призначають відповідні органи, або обирають самі сторони за добровільною згодою з метою розв'язання спорів, конфліктів, суперечок.


О, так ви виявляється це знаєте!!
Так а хто вас запрошував вирішити мої суперечки з мухою і ангелом? :mrgreen:
Чому ви прийшли копирсатись? :D


ще раз - на даний момент це ваша вигадка.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:09

tester7336


ще раз - на даний момент це ваша вигадка.


«Клеїти з себе дурника» (с) :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:09

  Hotab написав:2. Натиснути кнопку «мої повідомлення « і подивитись що ви писали.
«у нищих слуг нет». Саменький, шановний, саменький. :mrgreen:


а пригадуєте як ви зізналися що ви кольоровий?
на три сторінки плакалися :mrgreen:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:11

  tester7336 написав:
  Hotab написав:2. Натиснути кнопку «мої повідомлення « і подивитись що ви писали.
«у нищих слуг нет». Саменький, шановний, саменький. :mrgreen:


а пригадуєте як ви зізналися що ви кольоровий? :mrgreen:

Ви були спиною і не роздивились, що то був не я позаду вас. :lol:


на три сторінки плакалися :mrgreen:


Так, мені не сподобалось що робили з вами без вашої згоди((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:13

  flyman написав:
  Mimohod написав:
  katso написав:И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел?

Мы очень хотели в ЕС. Нам Ющ обещал, потом Янык обещал, потом в наглую кинул. Это ключевая ошибка, надо было просто выпустить пар в Европу, упростить пересечение границы максимально, наобещать с три короба. Но крепкий хозяйственник оказался плохим политиком.

Яник не кинув, йому просто ЄС не дала бабла, замісць цього виставила вимоги про європейські цінності і боротьбу з корупцією, а РФ дала, і цінності не потрібно було змінювати.


И потом Порошенко выставила вымоги про ценности и коррупцию, и потом Зеленскому те же претензии про ценности и коррупцию, что ж все одно и то же то у них, уже 20 лет слышу про борьбу с коррупцией - начиная с времен гаишников на Ваз2107 "а ну дыхни" и вот заканчивая сейчас временами военкомов на бусах. Но напомню что изначально я оппонировал форумчанину который написал что "страну погубили избиратели Яныка" - но если сейчас к нам теже претензии что и 20 лет назад, то получается дело не в выборцях Яныка?
Востаннє редагувалось katso в Чет 10 жов, 2024 01:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:18

  Hotab написав:
  tester7336 написав:
  Hotab написав:2. Натиснути кнопку «мої повідомлення « і подивитись що ви писали.
«у нищих слуг нет». Саменький, шановний, саменький. :mrgreen:


а пригадуєте як ви зізналися що ви кольоровий? :mrgreen:

Ви були спиною і не роздивились, що то був не я позаду вас. :lol:


на три сторінки плакалися :mrgreen:


Так, мені не сподобалось що робили з вами без вашої згоди((


не знаю хто був позаду вас і чи це було з вами за згодою - але плачу на три сторінки від вас було достатньо :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:21

tester7336
Це щось з дитсадовського «то не я , а ти»? Ну хай буде.
Так а що там з моїм питанням? Ви знаєте способи воювати без втрат?
Зрозуміло, не знаєте.
Тоді ваш плач Єремії про тих хто падає з ніг на захисті вас - це лицемірство.
Гарної ночі вам, амнезійний лицеміре.
:D :D
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:28

  Hotab написав:tester7336
Це щось з дитсадовського «то не я , а ти»? Ну хай буде.


а шо такоє? не зашло? чи тільки вам можна таким чином дурника клеїти?
  Hotab написав:
  tester7336 написав:
  Hotab написав:2. Натиснути кнопку «мої повідомлення « і подивитись що ви писали.
«у нищих слуг нет». Саменький, шановний, саменький. :mrgreen:


а пригадуєте як ви зізналися що ви кольоровий? :mrgreen:

Ви були спиною і не роздивились, що то був не я позаду вас. :lol:


на три сторінки плакалися :mrgreen:


Так, мені не сподобалось що робили з вами без вашої згоди((
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Я на комбінаті працівників наймав і звільняв пачками!»
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 жов, 2024 01:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 01:29

  Hotab написав:Ви знаєте способи воювати без втрат?


а при чому тут воювати без втрат до вашого зневажливого ставлення?
tester7336
 
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