Hotab написав:Ви знаєте способи воювати без втрат?
а при чому тут воювати без втрат до вашого зневажливого ставлення?
А при чому надумане вами «зневажливе ставлення» до вміння сприймати факти як вони є: «на війні люди гинуть і вимотуються (падають на ноги)» «І що?» - це питання до вас: «ви вмієте воювати без цього?»
Насправді ви не вмієте нічого, крім пускати сльози і напускати на себе маску співпереживання. Тільки людям треба не маска, а ваша допомога. Але тут ви в кущі. Ви лише пошморгати носом за них. І показати пальцем на того, хто не плаче - «дивись який зневажливий!»
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 жов, 2024 01:48, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ви знаєте способи воювати без втрат?
а при чому тут воювати без втрат до вашого зневажливого ставлення?
А при чому надумане вами «зневажливе ставлення» до вміння сприймати факти як вони є: «на війні люди гинуть і вимотуються (падають на ноги)» «І що?» - це питання до вас: «ви вмієте воювати без цього?»
Насправді ви не вмієте нічого, крім пускати сльози і напускати на себе маску співпереживання. Тільки людям треба не маска, а ваша допомога. Але тут ви в кущі. Ви лише пошморгати носом за них. І показати пальцем на того, хто не плач «дивись який зневажливий!»
можете скільки завгодно ліпити смайликів але ваше відношення до літунів і до мийників снарядів у вас на обличчі написано. точніше ви це на форум вивалили свідомо чи підсвідомо.
можете скільки завгодно ліпити смайликів але ваше відношення до літунів і до мийників снарядів у вас на обличчі написано. точніше ви це на форум вивалили свідомо чи підсвідомо.
Можете скільки завгодно показувати як ви вмієте показушно плакати за втратами, але там де торкається справи, там вас нема, ви в кущах. Хоча оті що падають на ноги саме тому і падають, що отакі тестери завжди будуть в кущах. З кущів воно плакати зручніше, ніж підставити плече тому хто падає. Не плануєте «підставити плече»? Ну тоді так, продовжуйте театрально плакати. «Допомагаю чим можу» (с) Тестер
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 жов, 2024 01:55, всього редагувалось 1 раз.
можете скільки завгодно ліпити смайликів але ваше відношення до літунів і до мийників снарядів у вас на обличчі написано. точніше ви це на форум вивалили свідомо чи підсвідомо.
Можете скільки завгодно показувати як ви вмієте показушно плакати за втратами, але там де торкається справи, там вас нема, ви в кущах. Хоча оті що падають на ноги саме тому і падають, що отакі тестери завжди будуть в кущах. З кущів воно плакати зручніше, ніж підставити плече тому хто падає.
я лише вказав на ваше відношення. не більше і не менше. і як ви не заперечували - але вас це заділо що аж на три сторінки розвезли.
katso написав:ни одного документа подписано не было
Так в тому й проблема: мала ж бути підписана угода про асоціацію з ЄС
Ну да, решили поторговаться. Поторговались, блин. Но если тогда нас были готовы принмать в ЕС - почему не готовы сейчас? Внезапно оказалось что наша аграрка (кстати опять блокада - https://interfax.com.ua/news/general/1019060.html) убивает всю их в ноль, раньше они об этом не знали?
Честно говоря, меня удивляет, что даже через столько лет разговор об ассоциации. Ассоциация это далеко не членство. Кое-что она дала, но относительно немного. Насколько положительное влияние это оказало на нашу экономику вопрос достаточно сомнительный, подписанные условия были не очень. Так что Янукович, возможно, был прав, когда тормознул. Другой вопрос, куда смотрел раньше. Против него сработало, что он достаточно часто говорил об ассоциации, с ассоциацией связывали много розовых надежд (часто путая её с членством в ЕС), а потом, буквально в последний момент отложил подписание. Это было его крупной ошибкой (не отказ от подписания, а слишком резкое изменение оценки). Разбитые надежды люди воспринимают очень тяжело. А Дюрі-бачі, возможно, тогда не сильно интересовался этими вопросами, а просто был сильно захвачен эмоциями и романтикой Майдана (что вполне естественно для молодого человека).