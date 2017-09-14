з приводу вашого ставлення я дав цитату з вашими словами і розжував в чому саме було зневажливе ставлення.
на підтвердження свого дасте цитату? чи як і раніше зіл’єтеся?
|
|
|
Додано: Чет 10 жов, 2024 02:16
з приводу вашого ставлення я дав цитату з вашими словами і розжував в чому саме було зневажливе ставлення.
на підтвердження свого дасте цитату? чи як і раніше зіл’єтеся?
Додано: Чет 10 жов, 2024 02:17
Додано: Чет 10 жов, 2024 02:19
tester7336
Ні, пробуйте ще. Ви нічого не розжували.
«І що?» ніяк не показує зневажливе ставлення. Давайте ще «пожуйте» трохи.
Коли добре пережуєте, я вам покажу ваше ставлення до заміни втомлених бійців.
То що, будете жувати, чи «як і раніше зіллєтеся»?
Додано: Чет 10 жов, 2024 02:27
читайте повільно і шевелячи губами в голос.
особливо оте "так ну" в парі з "і що". а вишенька на торті мовляв не жалко "Ресурси на нього не втрачали" вказуючи що людина то пшик - гроші ж держава не витрачала.
а тепер давайте про свої фантазії так само - цитати з поясненнями. слабо?
Додано: Чет 10 жов, 2024 02:47
tester7336
Давайте ми з вами (ви будете шевелити губами) розберемось де було «не жалко».
А потім перейдемо до вас.
Є констатація факту. «Держава ресурси не витрачала при підготовці ». Але почне втрачати щоб лікувати. А потім при звільненні по інвалідності (навіть без вогневого враження) держава платить пенсію.
Де тут про «мовляв не жалко»?
Давайте, розповідайте про свої недолугі фантазії.
Включно з оцими:
Тобто у вас хворобливі фантазії, але це вимагає якихось пояснень від мене?
Ні. Це (ваша хвороба) все ще вимагає пояснень від вас.
Обовʼязково!! Коли закінчимо з вашими нездоровими галюцинаціями
Цікавий персонаж))
На «слабо» будете муху брати))
Питаючи, чи хоч на новий рік він наважиться вийти на платформу ШРТ))
|