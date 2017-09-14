RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10320103211032210323

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 02:16

  Hotab написав:tester7336

і знову лише ваші фантазії і оббріхування нічим не підтверджене.


Не більше ніж ваші видумки про «пренебрєжєніє», і фальшиві крокодилячі сльози по змореним бійцям ., :lol:


з приводу вашого ставлення я дав цитату з вашими словами і розжував в чому саме було зневажливе ставлення.
на підтвердження свого дасте цитату? чи як і раніше зіл’єтеся?
tester7336
 
Повідомлень: 411
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 02:17

  Hotab написав:Хіба ви колись приховували , що не збираєтесь їх втомлених, по яким ллєте фальшиві сльози, міняти? :D


цитату в студію а не ваші фантазії :mrgreen:
tester7336
 
Повідомлень: 411
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 02:19

tester7336

з приводу вашого ставлення я дав цитату з вашими словами і розжував в чому саме було зневажливе ставлення.


Ні, пробуйте ще. Ви нічого не розжували.
«І що?» ніяк не показує зневажливе ставлення. Давайте ще «пожуйте» трохи. :lol:
Коли добре пережуєте, я вам покажу ваше ставлення до заміни втомлених бійців.
То що, будете жувати, чи «як і раніше зіллєтеся»? :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 13367
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 02:27

  Hotab написав:tester7336

з приводу вашого ставлення я дав цитату з вашими словами і розжував в чому саме було зневажливе ставлення.


Ні, пробуйте ще. Ви нічого не розжували.
«І що?» ніяк не показує зневажливе ставлення. Давайте ще «пожуйте» трохи. :lol:
Коли добре пережуєте, я вам покажу ваше ставлення до заміни втомлених бійців.
То що, будете жувати, чи «як і раніше зіллєтеся»? :lol:


  Hotab написав:А якщо це «копати траншею чи мити снаряди», так ну впаде він на коліна, і що? Ресурси на нього не втрачали.


читайте повільно і шевелячи губами в голос.
особливо оте "так ну" в парі з "і що". а вишенька на торті мовляв не жалко "Ресурси на нього не втрачали" вказуючи що людина то пшик - гроші ж держава не витрачала.

а тепер давайте про свої фантазії так само - цитати з поясненнями. слабо?
tester7336
 
Повідомлень: 411
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 02:47

tester7336

мовляв не жалко




тепер давайте


Давайте ми з вами (ви будете шевелити губами) розберемось де було «не жалко».
А потім перейдемо до вас.
Є констатація факту. «Держава ресурси не витрачала при підготовці ». Але почне втрачати щоб лікувати. А потім при звільненні по інвалідності (навіть без вогневого враження) держава платить пенсію.
Де тут про «мовляв не жалко»?
Давайте, розповідайте про свої недолугі фантазії. :D
Включно з оцими:

вказуючи що людина то пшик




Тобто у вас хворобливі фантазії, але це вимагає якихось пояснень від мене? :mrgreen:
Ні. Це (ваша хвороба) все ще вимагає пояснень від вас.
:?


а тепер давайте


Обовʼязково!! Коли закінчимо з вашими нездоровими галюцинаціями :P


слабо?


:lol:
Цікавий персонаж))
На «слабо» будете муху брати))
Питаючи, чи хоч на новий рік він наважиться вийти на платформу ШРТ))
Hotab
 
Повідомлень: 13367
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 04:45

  tester7336 написав:з приводу вашого ставлення я дав цитату з вашими словами і розжував в чому саме було зневажливе ставлення.
честно я вам удивляюсь. Хотаб не уважает здесь НИКОГО. Это видно даже по стилистике общения. Ранее он писал, что государство вложило в него деньги на обучение и теперь он настолько ценный специалист, что даже призвать его не могут (типа ценный ресурс надо беречь). Что автоматически дало ему право батрачить в Африке, в то время как простые гречкосеи погибали в окопах. Ещё он писал что лётчики особая каста военных (или что то такое емнип). У человека наглухо сбиты моральные ориентиры. Это дало ему выдуманное "право" не уважать других людей. К этому всему рассказывал про издевательства в учебке с нанесением травм. Нетрудно сопоставить одно-другое-третье чтобы увидеть антисоциальный характер личности. Он не умеет не то чтобы дружить, а даже элементарно культурно общаться без оскорблений. Попытка что то ему доказать гарантированно вызовет шквал обвинений и оскорблений в ваш адрес.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25301
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 05:01

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:з приводу вашого ставлення я дав цитату з вашими словами і розжував в чому саме було зневажливе ставлення.
честно я вам удивляюсь. Хотаб не уважает здесь НИКОГО. Это видно даже по стилистике общения. Ранее он писал, что государство вложило в него деньги на обучение и теперь он настолько ценный специалист, что даже призвать его не могут (типа ценный ресурс надо беречь). Что автоматически дало ему право батрачить в Африке, в то время как простые гречкосеи погибали в окопах. Ещё он писал что лётчики особая каста военных (или что то такое емнип). У человека наглухо сбиты моральные ориентиры. Это дало ему выдуманное "право" не уважать других людей. К этому всему рассказывал про издевательства в учебке с нанесением травм. Нетрудно сопоставить одно-другое-третье чтобы увидеть антисоциальный характер личности. Он не умеет не то чтобы дружить, а даже элементарно культурно общаться без оскорблений. Попытка что то ему доказать гарантированно вызовет шквал обвинений и оскорблений в ваш адрес.

Вы ж вроде чуть психолог
"ОНО" - это "Надя Савченко", "кобел" в период атаки организма климаксом, истерики бабы которая и не может и не хочет видны сразу.
Какого там года рождения Надька и скоко весит?
барабашов
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 05:12

  барабашов написав:"ОНО" - это "Надя Савченко", "кобел" в период атаки организма климаксом, истерики бабы которая и не может и не хочет видны сразу.
истерики это уже вторичные признаки. Они не есть причина. Как кашель при раке лёгких. Основная причина - отрицание моральных норм и общечеловеческих ценностей, точнее попытка их переиначить в свою пользу, что всегда ведёт к деградации и распаду ценностно-смыслового аспекта личности.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25301
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 05:17

любопытный канал. там ещё много интересных картинок


Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25301
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10320103211032210323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 70878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 826998
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12872)
10.10.2024 03:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.