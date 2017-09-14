з приводу вашого ставлення я дав цитату з вашими словами і розжував в чому саме було зневажливе ставлення.
на підтвердження свого дасте цитату? чи як і раніше зіл’єтеся?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 02:16
з приводу вашого ставлення я дав цитату з вашими словами і розжував в чому саме було зневажливе ставлення.
на підтвердження свого дасте цитату? чи як і раніше зіл’єтеся?
Додано: Чет 10 жов, 2024 02:17
Додано: Чет 10 жов, 2024 02:19
tester7336
Ні, пробуйте ще. Ви нічого не розжували.
«І що?» ніяк не показує зневажливе ставлення. Давайте ще «пожуйте» трохи.
Коли добре пережуєте, я вам покажу ваше ставлення до заміни втомлених бійців.
То що, будете жувати, чи «як і раніше зіллєтеся»?
Додано: Чет 10 жов, 2024 02:27
читайте повільно і шевелячи губами в голос.
особливо оте "так ну" в парі з "і що". а вишенька на торті мовляв не жалко "Ресурси на нього не втрачали" вказуючи що людина то пшик - гроші ж держава не витрачала.
а тепер давайте про свої фантазії так само - цитати з поясненнями. слабо?
Додано: Чет 10 жов, 2024 02:47
tester7336
Давайте ми з вами (ви будете шевелити губами) розберемось де було «не жалко».
А потім перейдемо до вас.
Є констатація факту. «Держава ресурси не витрачала при підготовці ». Але почне втрачати щоб лікувати. А потім при звільненні по інвалідності (навіть без вогневого враження) держава платить пенсію.
Де тут про «мовляв не жалко»?
Давайте, розповідайте про свої недолугі фантазії.
Включно з оцими:
Тобто у вас хворобливі фантазії, але це вимагає якихось пояснень від мене?
Ні. Це (ваша хвороба) все ще вимагає пояснень від вас.
Обовʼязково!! Коли закінчимо з вашими нездоровими галюцинаціями
Цікавий персонаж))
На «слабо» будете муху брати))
Питаючи, чи хоч на новий рік він наважиться вийти на платформу ШРТ))
Додано: Чет 10 жов, 2024 04:45
честно я вам удивляюсь. Хотаб не уважает здесь НИКОГО. Это видно даже по стилистике общения. Ранее он писал, что государство вложило в него деньги на обучение и теперь он настолько ценный специалист, что даже призвать его не могут (типа ценный ресурс надо беречь). Что автоматически дало ему право батрачить в Африке, в то время как простые гречкосеи погибали в окопах. Ещё он писал что лётчики особая каста военных (или что то такое емнип). У человека наглухо сбиты моральные ориентиры. Это дало ему выдуманное "право" не уважать других людей. К этому всему рассказывал про издевательства в учебке с нанесением травм. Нетрудно сопоставить одно-другое-третье чтобы увидеть антисоциальный характер личности. Он не умеет не то чтобы дружить, а даже элементарно культурно общаться без оскорблений. Попытка что то ему доказать гарантированно вызовет шквал обвинений и оскорблений в ваш адрес.
Додано: Чет 10 жов, 2024 05:01
Вы ж вроде чуть психолог
"ОНО" - это "Надя Савченко", "кобел" в период атаки организма климаксом, истерики бабы которая и не может и не хочет видны сразу.
Какого там года рождения Надька и скоко весит?
Додано: Чет 10 жов, 2024 05:12
истерики это уже вторичные признаки. Они не есть причина. Как кашель при раке лёгких. Основная причина - отрицание моральных норм и общечеловеческих ценностей, точнее попытка их переиначить в свою пользу, что всегда ведёт к деградации и распаду ценностно-смыслового аспекта личности.
Додано: Чет 10 жов, 2024 05:17
любопытный канал. там ещё много интересных картинок
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