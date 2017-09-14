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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10319103201032110322>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 05:17

любопытный канал. там ещё много интересных картинок


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:53

  BeneFuckTor написав:Игорь Алексеевич

Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.

Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.

Бред. А я то думаю почему
1 на работу не берут кому 50+
2 командиры не хотят к себе в штурмовики брать 50+
3 на пенсию выходят после 50+
4 в больницах, осорбенно кардиология переполнена 50+
И можно список продолжить. Да и в армию на срочную почему то берут 18+, но не 50+
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 08:48

  ЛАД написав:...
А Дюрі-бачі, возможно, тогда не сильно интересовался этими вопросами, а просто был сильно захвачен эмоциями и романтикой Майдана (что вполне естественно для молодого человека).

а більш літні люди були захоплені стабільністю Антимайдану - 500 грн в день на дорозі не лежать :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 08:51

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
оружия нет
средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....

Проблема "штурмовиков" 43-47лет не только в их гормональном фоне, метаболизме веществ (влияет на скорость восстановления после нагрузок), а в том что они потребляют ресурс.
Подозреваю, что западным партнером надоел этот цирк шапито и помощь идет так, чтоб сильно не проиграли.
Выход это ЧВК.
Армия агрохолдинга Мрия. Армия Эпицентра....
Там уровень управления все же на пару порядков выше, чем в командовании Сухопутных войск.

вже було - батько Махно, інші батьки...

й всі вони програли натовпу бідних пересічних, яких примусово зібрала радянська влада залізним кулаком...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 08:53

  Letusrock написав:
  pesikot написав:От я таких зрадофілів постійно запитую, якщо у Путіна реально є ресурси відкусити побільше, то нащо йому якісь перемовини ?

може відкусити, бо дають можливість (озброюють пластиковою лопатою проти медведя).
А буде політична воля ключових гравців то поставлять його на місце на раз-два

а хто дає можливість? всі ці агітатори - не треба мобілізувати, це все незаконно?

щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:00

  Hotab написав:fox767676

влк\мсеки тоді взагалі повідміняти



ВЛК і так по суті не діють.
Тобто придатні по суті всі. В цьому щось є. Бо як це може бути, що як сидіти і флудити за місяць 500-1000 повідомлень ми можемо, а заряджати рацію чи мити снаряди - вже сітківка відклеєна.
В ЗСУ лише від 10% вимагається гарна «фізика». Це ті хто справді на ногах йдуть в атаку. Решта - це забезпечення бойових дій. І там нема потреби у відмінному здоровʼї.

там в другом проблема: эти 10% периодически обновляются.
Если бы бусики отвощили в теплый тыл куда-то на закарпатье - никто бы от них не бегал...
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...
А чего вы тогда сидите на форуме. Тупо идите мясом... Или страшно? или инвалид? или пенс?. Или...или... На мясо любой возраст сгодится. Лопату в руки и вперёд....За Родину!!!
Надо с оружием воевать и с головой, а не с лопатой и без мозгов.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 жов, 2024 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:04

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:От я таких зрадофілів постійно запитую, якщо у Путіна реально є ресурси відкусити побільше, то нащо йому якісь перемовини ?

може відкусити, бо дають можливість (озброюють пластиковою лопатою проти медведя).
А буде політична воля ключових гравців то поставлять його на місце на раз-два

а хто дає можливість? всі ці агітатори - не треба мобілізувати, це все незаконно?

щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...

а может 100 тысяч тцкшников? - которые по новому законодательству тупо за полицией непойми зачем ходят...
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...
А чего вы тогда сидите на форуме. Тупо идите мясом... Или страшно? или инвалид? или пенс?. Или...или... На мясо любой возраст сгодится. Лопату в руки и вперёд....За Родину!!!

він з колегами тут на роботі. у партактиву є певні завдання: інших заганяти на фронт, соромити, пояснювати як треба жити
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:07

  Shaman написав:
  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
оружия нет
средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....

Проблема "штурмовиков" 43-47лет не только в их гормональном фоне, метаболизме веществ (влияет на скорость восстановления после нагрузок), а в том что они потребляют ресурс.
Подозреваю, что западным партнером надоел этот цирк шапито и помощь идет так, чтоб сильно не проиграли.
Выход это ЧВК.
Армия агрохолдинга Мрия. Армия Эпицентра....
Там уровень управления все же на пару порядков выше, чем в командовании Сухопутных войск.

вже було - батько Махно, інші батьки...

й всі вони програли натовпу бідних пересічних, яких примусово зібрала радянська влада залізним кулаком...

вы про 1917 забыли :D - там тоже железными кулаками собирали...
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