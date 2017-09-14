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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 жов, 2024 05:17
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Wirująświatła
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Додано: Чет 10 жов, 2024 07:53
BeneFuckTor написав:Игорь Алексеевич
Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.
Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.
Бред. А я то думаю почему
1 на работу не берут кому 50+
2 командиры не хотят к себе в штурмовики брать 50+
3 на пенсию выходят после 50+
4 в больницах, осорбенно кардиология переполнена 50+
И можно список продолжить. Да и в армию на срочную почему то берут 18+, но не 50+
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 10 жов, 2024 08:48
ЛАД написав:
...
А Дюрі-бачі
, возможно, тогда не сильно интересовался этими вопросами, а просто был сильно захвачен эмоциями и романтикой Майдана (что вполне естественно для молодого человека).
а більш літні люди були захоплені стабільністю Антимайдану - 500 грн в день на дорозі не лежать
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Shaman
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Додано: Чет 10 жов, 2024 08:51
UA написав: Игорь Алексеевич написав:
Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
оружия нет
средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Проблема "штурмовиков" 43-47лет не только в их гормональном фоне, метаболизме веществ (влияет на скорость восстановления после нагрузок), а в том что они потребляют ресурс.
Подозреваю, что западным партнером надоел этот цирк шапито и помощь идет так, чтоб сильно не проиграли.
Выход это ЧВК.Армия агрохолдинга Мрия. Армия Эпицентра....
Там уровень управления все же на пару порядков выше, чем в командовании Сухопутных войск.
вже було - батько Махно, інші батьки...
й всі вони програли натовпу бідних пересічних, яких примусово зібрала радянська влада залізним кулаком...
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Shaman
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Додано: Чет 10 жов, 2024 08:53
Letusrock написав: pesikot написав:
От я таких зрадофілів постійно запитую, якщо у Путіна реально є ресурси відкусити побільше, то нащо йому якісь перемовини ?
може відкусити, бо дають можливість
(озброюють пластиковою лопатою проти медведя).
А буде політична воля ключових гравців то поставлять його на місце на раз-два
а хто дає можливість? всі ці агітатори - не треба мобілізувати, це все незаконно?
щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...
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Додано: Чет 10 жов, 2024 09:00
Hotab написав:fox767676
влк\мсеки тоді взагалі повідміняти
ВЛК і так по суті не діють.
Тобто придатні по суті всі. В цьому щось є. Бо як це може бути, що як сидіти і флудити за місяць 500-1000 повідомлень ми можемо, а заряджати рацію чи мити снаряди - вже сітківка відклеєна.
В ЗСУ лише від 10% вимагається гарна «фізика». Це ті хто справді на ногах йдуть в атаку. Решта - це забезпечення бойових дій. І там нема потреби у відмінному здоровʼї.
там в другом проблема: эти 10% периодически обновляются.
Если бы бусики отвощили в теплый тыл куда-то на закарпатье - никто бы от них не бегал...
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Додано: Чет 10 жов, 2024 09:00
Shaman написав:
щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...
А чего вы тогда сидите на форуме. Тупо идите мясом... Или страшно? или инвалид? или пенс?. Или...или... На мясо любой возраст сгодится. Лопату в руки и вперёд....За Родину!!!
Надо с оружием воевать и с головой, а не с лопатой и без мозгов.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 10 жов, 2024 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 09:04
Shaman написав: Letusrock написав: pesikot написав:
От я таких зрадофілів постійно запитую, якщо у Путіна реально є ресурси відкусити побільше, то нащо йому якісь перемовини ?
може відкусити, бо дають можливість
(озброюють пластиковою лопатою проти медведя).
А буде політична воля ключових гравців то поставлять його на місце на раз-два
а хто дає можливість? всі ці агітатори - не треба мобілізувати, це все незаконно?
щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...
а может 100 тысяч тцкшников? - которые по новому законодательству тупо за полицией непойми зачем ходят...
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Додано: Чет 10 жов, 2024 09:05
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...
А чего вы тогда сидите на форуме. Тупо идите мясом... Или страшно? или инвалид? или пенс?. Или...или... На мясо любой возраст сгодится. Лопату в руки и вперёд....За Родину!!!
він з колегами тут на роботі. у партактиву є певні завдання: інших заганяти на фронт, соромити, пояснювати як треба жити
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Додано: Чет 10 жов, 2024 09:07
Shaman написав: UA написав: Игорь Алексеевич написав:
Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
оружия нет
средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Проблема "штурмовиков" 43-47лет не только в их гормональном фоне, метаболизме веществ (влияет на скорость восстановления после нагрузок), а в том что они потребляют ресурс.
Подозреваю, что западным партнером надоел этот цирк шапито и помощь идет так, чтоб сильно не проиграли.
Выход это ЧВК.Армия агрохолдинга Мрия. Армия Эпицентра....
Там уровень управления все же на пару порядков выше, чем в командовании Сухопутных войск.
вже було - батько Махно, інші батьки...
й всі вони програли натовпу бідних пересічних, яких примусово зібрала радянська влада залізним кулаком...
вы про 1917 забыли
- там тоже железными кулаками собирали...
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