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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10319103201032110322

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:11

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:От я таких зрадофілів постійно запитую, якщо у Путіна реально є ресурси відкусити побільше, то нащо йому якісь перемовини ?

може відкусити, бо дають можливість (озброюють пластиковою лопатою проти медведя).
А буде політична воля ключових гравців то поставлять його на місце на раз-два

а хто дає можливість? всі ці агітатори - не треба мобілізувати, це все незаконно?

щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...

А ти вже багато заагітував на фронт? Щось погано стараєшся. Треба ще більш Потужно і Перможно старатися агітувати, тоді буде Прорив і Перемога на фронті.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:14

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:Щойно охоронна фірма "Білий тигр" помогла ТЦК бусифікувати народ. І це не порушення закону?

Теж бачив це відео. Це вас хіба дивує?
ТЦК ж так само немають права затримувати цивільних, але успішно затримують від січня-лютого 2023.
Охоронні фірми це тітушки сьогодення. І вже неодноразово стикався з подібним. Нашого співробітника рік тому намагались скрутити невідомі особи в балаклавах і в чорному одязі без розпізнавальних знаків. Поруч стояв бус з декількома "рибаками". Але йому вдалося добігти до свого авто першим, обійшлось відломаним боковим дзеркалом

А якщо він ножем пирне нападників в балаклавах? Буде вважатися як самозахист?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:А якщо він ножем пирне нападників в балаклавах? Буде вважатися як самозахист?
Как ухилянт. Запрут в буксик и пропал. Потом сообщат родным -пропал безвести.
У меня знакомый пошёл по повестке. Сидел трое суток, пока решали, что с ним делать. Домой не отпускали, говорят уже отпускали - не хотят возвращаться. Правда кормили и комната с кроватьями была. На третьи сутки повезли на показ командиру под Роботино.
Как увидели, что ему 54 годика, матом на ТЦКашника - наху...вы мне такого привезли?
Опять привезли в военкомат и отпустили. Сказали если будет покупатель, то вызовем, но ходить и отмечаться надо к ним каждый день. Ходил 5 дней, сказали, что не надо такие пока... Одним словом еда, бензин... Потратили на него деньги. А когда выписывали на улице повестку, что не знали, что такие не нужны или не видели его возраст???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 жов, 2024 09:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В них план це вкрасти побільше, поки ще є бусификация.
Бо те що ми кожен день бачимо по 6 млн$ з кнурами на кроваттях це ж якісь лохи - нижня звено.
Коли люди закінчаться, вони сядуть в авто і поїдуть жити в свої маєтки в Англії, Іспанії.

Розкрив коротко план перемоги.
Інсайд
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:16

Игорь Алексеевич меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди нах , никому не нужен
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:22

  Бетон написав:В них план це вкрасти побільше, поки ще є бусификация.
Бо те що ми кожен день бачимо по 6 млн$ з кнурами на кроваттях це ж якісь лохи - нижня звено.
Коли люди закінчаться, вони сядуть в авто і поїдуть жити в свої маєтки в Англії, Іспанії.

Розкрив коротко план перемоги.
Інсайд


Наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років. Їх немає ким замінити, - "слуга народу" Чернєв

https://censor.net/ua/news/3514121/u_ra ... 1825_rokiv
jump
 
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