Дюрі-бачі написав:Щойно охоронна фірма "Білий тигр" помогла ТЦК бусифікувати народ. І це не порушення закону?
Теж бачив це відео. Це вас хіба дивує? ТЦК ж так само немають права затримувати цивільних, але успішно затримують від січня-лютого 2023. Охоронні фірми це тітушки сьогодення. І вже неодноразово стикався з подібним. Нашого співробітника рік тому намагались скрутити невідомі особи в балаклавах і в чорному одязі без розпізнавальних знаків. Поруч стояв бус з декількома "рибаками". Але йому вдалося добігти до свого авто першим, обійшлось відломаним боковим дзеркалом
А якщо він ножем пирне нападників в балаклавах? Буде вважатися як самозахист?
BIGor написав:А якщо він ножем пирне нападників в балаклавах? Буде вважатися як самозахист?
Как ухилянт. Запрут в буксик и пропал. Потом сообщат родным -пропал безвести. У меня знакомый пошёл по повестке. Сидел трое суток, пока решали, что с ним делать. Домой не отпускали, говорят уже отпускали - не хотят возвращаться. Правда кормили и комната с кроватьями была. На третьи сутки повезли на показ командиру под Роботино. Как увидели, что ему 54 годика, матом на ТЦКашника - наху...вы мне такого привезли? Опять привезли в военкомат и отпустили. Сказали если будет покупатель, то вызовем, но ходить и отмечаться надо к ним каждый день. Ходил 5 дней, сказали, что не надо такие пока... Одним словом еда, бензин... Потратили на него деньги. А когда выписывали на улице повестку, что не знали, что такие не нужны или не видели его возраст???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 жов, 2024 09:23, всього редагувалось 2 разів.
В них план це вкрасти побільше, поки ще є бусификация. Бо те що ми кожен день бачимо по 6 млн$ з кнурами на кроваттях це ж якісь лохи - нижня звено. Коли люди закінчаться, вони сядуть в авто і поїдуть жити в свої маєтки в Англії, Іспанії.
Бетон написав:В них план це вкрасти побільше, поки ще є бусификация. Бо те що ми кожен день бачимо по 6 млн$ з кнурами на кроваттях це ж якісь лохи - нижня звено. Коли люди закінчаться, вони сядуть в авто і поїдуть жити в свої маєтки в Англії, Іспанії.
Розкрив коротко план перемоги. Інсайд
Наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років. Їх немає ким замінити, - "слуга народу" Чернєв