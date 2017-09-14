В них план це вкрасти побільше, поки ще є бусификация. Бо те що ми кожен день бачимо по 6 млн$ з кнурами на кроваттях це ж якісь лохи - нижня звено. Коли люди закінчаться, вони сядуть в авто і поїдуть жити в свої маєтки в Англії, Іспанії.
Бетон написав:В них план це вкрасти побільше, поки ще є бусификация. Бо те що ми кожен день бачимо по 6 млн$ з кнурами на кроваттях це ж якісь лохи - нижня звено. Коли люди закінчаться, вони сядуть в авто і поїдуть жити в свої маєтки в Англії, Іспанії.
Розкрив коротко план перемоги. Інсайд
Наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років. Їх немає ким замінити, - "слуга народу" Чернєв
pesikot написав:От я таких зрадофілів постійно запитую, якщо у Путіна реально є ресурси відкусити побільше, то нащо йому якісь перемовини ?
може відкусити, бо дають можливість (озброюють пластиковою лопатою проти медведя). А буде політична воля ключових гравців то поставлять його на місце на раз-два
а хто дає можливість? всі ці агітатори - не треба мобілізувати, це все незаконно?
щось не бачу в Раші якоїсь суперзброї - тупо пруть "м'ясом"...
ви на приколі? вікно можливостей це "вибори в США і неспроможність (чи небажання) демократичного Заходу перевершити рівень постачань барахла з російських та корейських складів" По вашому у "неперемозі" винна слабка мобілізація а не піпеточна допомога? Маєте геніальний план переграти рф мясом? а нічого що у них його в 5 разів більше
Загалом, цікаво виходить з зупиненням/призупиненням бронювань по критичній інфраструктурі, що яскраво характеризує якість управління та планування у зе-дебілів . Спочатку прийняли закон, встановили критерії,прийняли схвальне рішення, а потім "зеленський обурився" кількістю заброньованих. І одним рухом руки все хєрітся. Хтось топнув своєю ніжною 36 розміру. Набронювали менеджерів автосалонів та кур'єрів по доставці їдла. Зараз у тцк данні на сотні тисяч осіб, які вже пройшли влк та отримали бронювання. Після відміни своїх же рішень, повигрібають критич працівників, зупиняються насоси говнокачєк та вивіз сміття. А через час гойдалка починає летіти назад: бронювати всіх, нема кому пекти хліб. Як все це за*бало. Некерованне падіння. Влада дибілів, обраних дибілами, що приймає рішення ситуативно без стратегії, не дивлячись хоча б на тиждень уперед. п.с. не знаю, наскільки правда, пишуть що у резерві вже зник статус "заброньовано", у кого він був.
whois2010 написав:Загалом, цікаво виходить з зупиненням/призупиненням бронювань по критичній інфраструктурі, що яскраво характеризує якість управління та планування у зе-дебілів . Спочатку прийняли закон, встановили критерії,прийняли схвальне рішення, а потім "зеленський обурився" кількістю заброньованих. І одним рухом руки все хєрітся. Хтось топнув своєю ніжною 36 розміру. Набронювали менеджерів автосалонів та кур'єрів по доставці їдла. Зараз у тцк данні на сотні тисяч осіб, які вже пройшли влк та отримали бронювання. Після відміни своїх же рішень, повигрібають критич працівників, зупиняються насоси говнокачєк та вивіз сміття. А через час гойдалка починає летіти назад: бронювати всіх, нема кому пекти хліб.
А є вже якісь деталі? Призупинення означає що не будуть бронювати тим в кого закінчилась бронь, чи взагалі всім відмінили снатом на зараз, незалежно чи працівник мав бронь до листопада чи до березня? Якщо другий варіант то загребуть всіх електриків та інженерів на фронт, а клоунів та журналістів залишать, 100%
Letusrock написав:А є вже якісь деталі? Призупинення означає що не будуть бронювати тим в кого закінчилась бронь, чи взагалі всім відмінили снатом на зараз, незалежно чи працівник мав бронь до листопада чи до березня? Якщо другий варіант то загребуть всіх електриків та інженерів на фронт, а клоунів та журналістів залишать, 100%
вроде на переэкзаменовку всех с бронью. много кто получил бронь за 3куе, теперь ставки поднялись и надо доплатить.
Бетон написав:В них план це вкрасти побільше, поки ще є бусификация. Бо те що ми кожен день бачимо по 6 млн$ з кнурами на кроваттях це ж якісь лохи - нижня звено. Коли люди закінчаться, вони сядуть в авто і поїдуть жити в свої маєтки в Англії, Іспанії.
Розкрив коротко план перемоги. Інсайд
так я представляю, какие разговоры идут в кабинетах среди приближенных к бюджетам: кто куда вывел бабки, как, что купил, где купил, почем, в какой стране. —а я вот в Турции квартиру взял, от моря 3 минуты —а я в Черногории дом строю, так мой забор в 4 метра невзлюбили местные а Украина для лохов осталась)
Игорь Алексеевич написав:
whois2010 написав:Загалом, цікаво виходить з зупиненням/призупиненням бронювань по критичній інфраструктурі, що яскраво характеризує якість управління та планування у зе-дебілів .
От него уже все устали. Вроде не удобно послать, слушают и потом за кулисами посылают. Один Трамп не стесняясь его вообще не воспринимает как главу гос-ва.
так а про чем тут Зеленский, если там 99% таких что метлу не доверишь, не то что страну. проблема ж системная да и Трамп, кстати, не особо лучше. это эпоха всеобщего популизма, пи*дежа, охлократии.
Востаннє редагувалось smdtranz в Чет 10 жов, 2024 09:44, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:Загалом, цікаво виходить з зупиненням/призупиненням бронювань по критичній інфраструктурі, що яскраво характеризує якість управління та планування у зе-дебілів . Спочатку прийняли закон, встановили критерії,прийняли схвальне рішення, а потім "зеленський обурився" кількістю заброньованих. І одним рухом руки все хєрітся. Хтось топнув своєю ніжною 36 розміру. Набронювали менеджерів автосалонів та кур'єрів по доставці їдла. Зараз у тцк данні на сотні тисяч осіб, які вже пройшли влк та отримали бронювання. Після відміни своїх же рішень, повигрібають критич працівників, зупиняються насоси говнокачєк та вивіз сміття. А через час гойдалка починає летіти назад: бронювати всіх, нема кому пекти хліб.
А є вже якісь деталі? Призупинення означає що не будуть бронювати тим в кого закінчилась бронь, чи взагалі всім відмінили снатом на зараз, незалежно чи працівник мав бронь до листопада чи до березня? Якщо другий варіант то загребуть всіх електриків та інженерів на фронт, а клоунів та журналістів залишать, 100%
до середини листопада мають переглянути, чи "справжня вже надана критичка" у підприємства. як вони це встигнуть - не відомо. Нові рішення про надання статусу поки не будуть надаватися. Розширено коло осіб, які приймають рішення по наданню цього статусу. Про відміну існуючих статусів "заброньовано" не зроуміло, так це чи ні. Не маю знайомих з бронею. В інтернетах пишуть, що статус зник з резерв+. Буду вважати це чутками поки що