Вчера один политик говорил, что если посчитать это кол-во в 1,5млн.чел, то на критич.объектах по бронёй стоит всего 4-5 чел. А вот где больше всего под бронью - это в полиции, СБУ и др.структурах близким к этим. Военкоматы, органы Власти, полит. организ. Там реально дормоедов можно собрать до 500тыс.чел.
Игорь Алексеевич написав:Вчера один политик говорил, что если посчитать это кол-во в 1,5млн.чел, то на критич.объектах по бронёй стоит всего 4-5 чел. А вот где больше всего под бронью - это в полиции, СБУ и др.структурах близким к этим. Военкоматы, органы Власти, полит. организ. Там реально дормоедов можно собрать до 500тыс.чел.
Бетон написав:В них план це вкрасти побільше, поки ще є бусификация. Бо те що ми кожен день бачимо по 6 млн$ з кнурами на кроваттях це ж якісь лохи - нижня звено. Коли люди закінчаться, вони сядуть в авто і поїдуть жити в свої маєтки в Англії, Іспанії.
Розкрив коротко план перемоги. Інсайд
Наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років. Їх немає ким замінити, - "слуга народу" Чернєв
whois2010 написав:Загалом, цікаво виходить з зупиненням/призупиненням бронювань по критичній інфраструктурі, що яскраво характеризує якість управління та планування у зе-дебілів . Спочатку прийняли закон, встановили критерії,прийняли схвальне рішення, а потім "зеленський обурився" кількістю заброньованих. І одним рухом руки все хєрітся. Хтось топнув своєю ніжною 36 розміру. Набронювали менеджерів автосалонів та кур'єрів по доставці їдла. Зараз у тцк данні на сотні тисяч осіб, які вже пройшли влк та отримали бронювання. Після відміни своїх же рішень, повигрібають критич працівників, зупиняються насоси говнокачєк та вивіз сміття. А через час гойдалка починає летіти назад: бронювати всіх, нема кому пекти хліб.
А є вже якісь деталі? Призупинення означає що не будуть бронювати тим в кого закінчилась бронь, чи взагалі всім відмінили снатом на зараз, незалежно чи працівник мав бронь до листопада чи до березня? Якщо другий варіант то загребуть всіх електриків та інженерів на фронт, а клоунів та журналістів залишать, 100%
до середини листопада мають переглянути, чи "справжня вже надана критичка" у підприємства. як вони це встигнуть - не відомо. Нові рішення про надання статусу поки не будуть надаватися. Розширено коло осіб, які приймають рішення по наданню цього статусу. Про відміну існуючих статусів "заброньовано" не зроуміло, так це чи ні. Не маю знайомих з бронею. В інтернетах пишуть, що статус зник з резерв+. Буду вважати це чутками поки що
"Lobby X" це сервіс військового рекрутингу якщо навіть там ейджистський ценз, то хай не ламають бізнес працюючим людям бо тхне чорними схемами
Так а хто той бізнес ламає? Якщо йде відбір якихось особливих спеціальностей, то чому б і не ставити віковий ценз. Принцип «хочеш в еліту - відповідай вимогам».
Якщо гарного дронщика треба натаскувати півроку, то ясно що і вік, і хоча б ЕКГ йому зробити б бажано. Бо на нього витратимуть час та гроші, а він під навантаженнями попливе через пару місяців. І все в пусту. А якщо це «копати траншею чи мити снаряди», так ну впаде він на коліна, і що? Ресурси на нього не втрачали. Саме з цих причин абітурієнт на винищувача йде по першій графі здоровʼя (не допускається нічого майже, хоча після випуску і до самої пенсії достатньо йти по другій) . Бо в нього хочуть вкласти мільйони.
Картинка гарна, але у реальності відбувається так, Лоббі чи інші профільні сайти з рекрутингу викидає вакансії, з досвіду відгуків на півтора десятка різних вакансій.
Знаєте скільки за декілька МІСЯЦІВ отримано відповідей в стилі, "да, давайте поспілкуємось, нє, не треба, от треба трохи інше, може туди?". Один, і той, а дошліть нам ще ось це... і місяць тиша. Ейджизм, взагалі закриває доступ до того що пропонується, навіть для офіцерів, 45-50+ лейтенант\ст.лейтенант з запасу без досвіду, це практично закриває професійні спеціалізовані вакансії крім піхотного офіцера, чи біля того, на відсотків 90.
Це все що треба знати про рекрутинг за допомогою Лобі та сайтів інших силових структур.
Виявляється проходила конференція по Україні, на якій виступав Макрон. З іншими промовами, ніж оті аля пошлю війська в Одесу. Тепер зрозуміло, що Франція була на саміті китайсько-бразильців не просто так.