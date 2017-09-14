бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна
- віслюк ИА - тут все зрозуміло - _hunter - бігунець як Остап Бендер. досі болить - whois2010 - незрозуміло що - BIGor - ще один бігунець, який починає бачити, що "хорошо там где нас нет" - й так Letusrock - підтверджує класичне - чим далі від фронту, тим більше переляк.
хоча погарячкував - професійні провокатори поки промовчали, дали можливість місцевим дурникам
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 10 жов, 2024 10:37, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна
- віслюк ИА - тут все зрозуміло - _hunter - бігунець як Остап Бендер. досі болить - whois2010 - незрозуміло що - BIGor - ще один бігунець, який починає бачити, що "хорошо там где нас нет" - й так Letusrock - підтверджує класичне - чим далі від фронту, тим більше переляк.
хоча погарячкував - професійні провокатори поки промовчали, дали можливість місцевим дурникам
Примат написав:Игорь Алексеевич меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди , никому не нужен
та ви що? а ким ви пробуєте працевлаштуватись? бо відкрию секрет - робітників не вистачає, на вік ніхто не дивиться...
30 лет в энергетике, разработчик биллинговых систем, АСКУЭ, ... Или вы намекаете, что можно пойти дерьмо месить лопатой?
Я даже больше скажу, знакомую в банке чуть не выгнали с работы (был скандал) из-за того, что по её совету, отдел кадров пригласил на собеседование человека, а ей оказалось за 40 лет. Так что не нужно рассказывать ,как всё замечательно.
Кругом лицемеры.
Востаннє редагувалось Примат в Чет 10 жов, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна
- віслюк ИА - тут все зрозуміло - _hunter - бігунець як Остап Бендер. досі болить - whois2010 - незрозуміло що - BIGor - ще один бігунець, який починає бачити, що "хорошо там где нас нет" - й так Letusrock - підтверджує класичне - чим далі від фронту, тим більше переляк.
хоча погарячкував - професійні провокатори поки промовчали, дали можливість місцевим дурникам
Примат написав:Игорь Алексеевич меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди , никому не нужен
та ви що? а ким ви пробуєте працевлаштуватись? бо відкрию секрет - робітників не вистачає, на вік ніхто не дивиться...
30 лет в энергетике, разработчик биллинговых систем, АСКУЭ, ... Или вы намекаете, что можно пойти дерьмо месить лопатой?
Я даже больше скажу, знакомую в банке чуть не выгнали с работы (был скандал) из-за того, что по её совету, отдел кадров пригласил на собеседование человека, а ей оказалось за 40 лет. Так что не нужно рассказывать ,как всё замечательно.
Кругом лицемеры.
деякі персонажі, у яких батьки були в різних ЦК, секретаріатах та інших привладних структурах, пишуть на форумах "ах, как харашо ми жілі в ссср": повні холодільнікі, артеки, йолка в крємлє. Ну пачіму ви нє любітє ссср? В нашій сучасності вже давним давно з'явилося нове покоління привладних мразєй, у якіх теж все чудово. І вони дивуються, пачіму вам нє нравітся праісхадящєє в странє?
Примат написав:Игорь Алексеевич меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди , никому не нужен
та ви що? а ким ви пробуєте працевлаштуватись? бо відкрию секрет - робітників не вистачає, на вік ніхто не дивиться...
30 лет в энергетике, разработчик биллинговых систем, АСКУЭ, ... Или вы намекаете, что можно пойти дерьмо месить лопатой?
Я даже больше скажу, знакомую в банке чуть не выгнали с работы (был скандал) из-за того, что по её совету, отдел кадров пригласил на собеседование человека, а ей оказалось за 40 лет. Так что не нужно рассказывать ,как всё замечательно.
Кругом лицемеры.
останнє дуже точно...
я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років. 10 років тому може й були проблеми, а зараз людей з технічним досвідом дуже мало. на економіста молодше 30-35 років людей немає.
єдине питання, що може немає вакансій саме там, де ви живете - тут можливі нюанси. й оце все АСКОЕ, АСТОЕ - напевне краще йти в приватні структури, бо у державних енергетичних - тут багато корупційних нюансів.
історія про банк взагалі якась фантастична - а по резюме вік не побачили?
Shaman написав:я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию. Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??