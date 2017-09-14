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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10320103211032210323>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна :D

- віслюк ИА - тут все зрозуміло
- _hunter - бігунець як Остап Бендер. досі болить
- whois2010 - незрозуміло що
- BIGor - ще один бігунець, який починає бачити, що "хорошо там где нас нет"
- й так Letusrock - підтверджує класичне - чим далі від фронту, тим більше переляк.

хоча погарячкував - професійні провокатори поки промовчали, дали можливість місцевим дурникам :oops:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 10 жов, 2024 10:37, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:34

  Shaman написав:бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна

поділіться, як ви бачите план боротьби?
бо виглядає так, що провокатор тут ви.
що ви пропонуєте? який план
ви ухилянт чи ні?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:40

  Shaman написав:бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна :D

- віслюк ИА - тут все зрозуміло
- _hunter - бігунець як Остап Бендер. досі болить
- whois2010 - незрозуміло що
- BIGor - ще один бігунець, який починає бачити, що "хорошо там где нас нет"
- й так Letusrock - підтверджує класичне - чим далі від фронту, тим більше переляк.

хоча погарячкував - професійні провокатори поки промовчали, дали можливість місцевим дурникам :oops:

Прокоментуєте? :)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:42

  Shaman написав:
  Примат написав:Игорь Алексеевич меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди , никому не нужен

та ви що? а ким ви пробуєте працевлаштуватись? бо відкрию секрет - робітників не вистачає, на вік ніхто не дивиться...

30 лет в энергетике, разработчик биллинговых систем, АСКУЭ, ...
Или вы намекаете, что можно пойти дерьмо месить лопатой?

Я даже больше скажу, знакомую в банке чуть не выгнали с работы (был скандал) из-за того, что по её совету, отдел кадров пригласил на собеседование человека, а ей оказалось за 40 лет. Так что не нужно рассказывать ,как всё замечательно.

Кругом лицемеры.
Востаннє редагувалось Примат в Чет 10 жов, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:46

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна :D

- віслюк ИА - тут все зрозуміло
- _hunter - бігунець як Остап Бендер. досі болить
- whois2010 - незрозуміло що
- BIGor - ще один бігунець, який починає бачити, що "хорошо там где нас нет"
- й так Letusrock - підтверджує класичне - чим далі від фронту, тим більше переляк.

хоча погарячкував - професійні провокатори поки промовчали, дали можливість місцевим дурникам :oops:

Прокоментуєте? :)

я ж не професійний політолог/військовий експерт :oops: ще й півтори години. Арестовича, як експерта не сприймаю.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:поділіться, як ви бачите план боротьби?
бо виглядає так, що провокатор тут ви.
Он ушёл на др. ветку давать советы. Это люди из совка и только с советами. А сами по этим советам жить не хотят.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:49

  Примат написав:
  Shaman написав:
  Примат написав:Игорь Алексеевич меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди , никому не нужен

та ви що? а ким ви пробуєте працевлаштуватись? бо відкрию секрет - робітників не вистачає, на вік ніхто не дивиться...

30 лет в энергетике, разработчик биллинговых систем, АСКУЭ, ...
Или вы намекаете, что можно пойти дерьмо месить лопатой?

Я даже больше скажу, знакомую в банке чуть не выгнали с работы (был скандал) из-за того, что по её совету, отдел кадров пригласил на собеседование человека, а ей оказалось за 40 лет. Так что не нужно рассказывать ,как всё замечательно.

Кругом лицемеры.

деякі персонажі, у яких батьки були в різних ЦК, секретаріатах та інших привладних структурах, пишуть на форумах "ах, как харашо ми жілі в ссср": повні холодільнікі, артеки, йолка в крємлє. Ну пачіму ви нє любітє ссср?
В нашій сучасності вже давним давно з'явилося нове покоління привладних мразєй, у якіх теж все чудово. І вони дивуються, пачіму вам нє нравітся праісхадящєє в странє?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:поділіться, як ви бачите план боротьби?
бо виглядає так, що провокатор тут ви.
Он ушёл на др. ветку давать советы. Это люди из совка и только с советами. А сами по этим советам жить не хотят.

провокаторам задай вопрос. они не знают что ответить - зрадник или ипсо. всё.
это весь их план.
они не хотят жить по закону. они хотят быть законом
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 10 жов, 2024 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:51

  Примат написав:
  Shaman написав:
  Примат написав:Игорь Алексеевич меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди , никому не нужен

та ви що? а ким ви пробуєте працевлаштуватись? бо відкрию секрет - робітників не вистачає, на вік ніхто не дивиться...

30 лет в энергетике, разработчик биллинговых систем, АСКУЭ, ...
Или вы намекаете, что можно пойти дерьмо месить лопатой?

Я даже больше скажу, знакомую в банке чуть не выгнали с работы (был скандал) из-за того, что по её совету, отдел кадров пригласил на собеседование человека, а ей оказалось за 40 лет. Так что не нужно рассказывать ,как всё замечательно.

Кругом лицемеры.

останнє дуже точно...

я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років. 10 років тому може й були проблеми, а зараз людей з технічним досвідом дуже мало. на економіста молодше 30-35 років людей немає.

єдине питання, що може немає вакансій саме там, де ви живете - тут можливі нюанси. й оце все АСКОЕ, АСТОЕ - напевне краще йти в приватні структури, бо у державних енергетичних - тут багато корупційних нюансів.

історія про банк взагалі якась фантастична - а по резюме вік не побачили? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию.
Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??
Игорь Алексеевич
 
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