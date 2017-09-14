Додано: Чет 10 жов, 2024 10:59

Бетон написав: Shaman написав: бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна

поділіться, як ви бачите план боротьби?

бо виглядає так, що провокатор тут ви.

що ви пропонуєте? який план

ви ухилянт чи ні? поділіться, як ви бачите план боротьби?бо виглядає так, що провокатор тут ви.що ви пропонуєте? який планви ухилянт чи ні?

що має на поточний момент робити держава? план на поточний момент - фіксація ситуації та спроба заморозки за умови надання гарантій. механізми гарантій можуть бути різними.а до цього тримати фронт, й наносити якнайбільші втрати ворогу. оці всі м'ясні штурми мають свою шалену ціну, й на Раші розуміють це навіть краще, ніж у нас - тому вони теж насправді хочуть перемір'я, воно їм дуже потрібно - але звісно без будь-яких гарантій, щоб коли вони назбирають сили - могли знову без проблем напасти.а як їх примушувати - ще одним нападом на Рашу, виснаженням їх армії, дозволом на обстріл до 300 км - це те ж можливі різні варіанти, просто це інфо не для загалу.тобто - "не ссать, стоять, е.ашить" (с), як ви взагалі дійшли до 200 кг від груді, якщо так швидко здаєтесь?