|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 10 жов, 2024 10:34
Shaman написав:
бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна
поділіться, як ви бачите план боротьби?
бо виглядає так, що провокатор тут ви.
що ви пропонуєте? який план
ви ухилянт чи ні?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3590
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 жов, 2024 10:42
Shaman написав: Примат написав:Игорь Алексеевич
меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди , никому не нужен
та ви що? а ким ви пробуєте працевлаштуватись? бо відкрию секрет - робітників не вистачає, на вік ніхто не дивиться...
30 лет в энергетике, разработчик биллинговых систем, АСКУЭ, ...
Или вы намекаете, что можно пойти дерьмо месить лопатой?
Я даже больше скажу, знакомую в банке чуть не выгнали с работы (был скандал) из-за того, что по её совету, отдел кадров пригласил на собеседование человека, а ей оказалось за 40 лет. Так что не нужно рассказывать ,как всё замечательно.
Кругом лицемеры.
Востаннє редагувалось Примат
в Чет 10 жов, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 578
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 жов, 2024 10:47
Бетон написав:
поділіться, як ви бачите план боротьби?
бо виглядає так, що провокатор тут ви.
Он ушёл на др. ветку давать советы. Это люди из совка и только с советами. А сами по этим советам жить не хотят.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8411
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 жов, 2024 10:49
Примат написав: Shaman написав: Примат написав:Игорь Алексеевич
меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди , никому не нужен
та ви що? а ким ви пробуєте працевлаштуватись? бо відкрию секрет - робітників не вистачає, на вік ніхто не дивиться...
30 лет в энергетике, разработчик биллинговых систем, АСКУЭ, ...
Или вы намекаете, что можно пойти дерьмо месить лопатой?
Я даже больше скажу, знакомую в банке чуть не выгнали с работы (был скандал) из-за того, что по её совету, отдел кадров пригласил на собеседование человека, а ей оказалось за 40 лет. Так что не нужно рассказывать ,как всё замечательно.
Кругом лицемеры.
деякі персонажі, у яких батьки були в різних ЦК, секретаріатах та інших привладних структурах, пишуть на форумах "ах, как харашо ми жілі в ссср": повні холодільнікі, артеки, йолка в крємлє. Ну пачіму ви нє любітє ссср?
В нашій сучасності вже давним давно з'явилося нове покоління привладних мразєй, у якіх теж все чудово. І вони дивуються, пачіму вам нє нравітся праісхадящєє в странє?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 701
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 10 жов, 2024 10:51
Примат написав: Shaman написав: Примат написав:Игорь Алексеевич
меня даже на собеседования, для проформы хотя бы, не приглашают (( После 50 иди , никому не нужен
та ви що? а ким ви пробуєте працевлаштуватись? бо відкрию секрет - робітників не вистачає, на вік ніхто не дивиться...
30 лет в энергетике, разработчик биллинговых систем, АСКУЭ, ...
Или вы намекаете, что можно пойти дерьмо месить лопатой?
Я даже больше скажу, знакомую в банке чуть не выгнали с работы (был скандал) из-за того, что по её совету, отдел кадров пригласил на собеседование человека, а ей оказалось за 40 лет. Так что не нужно рассказывать ,как всё замечательно.
Кругом лицемеры.
останнє дуже точно...
я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років. 10 років тому може й були проблеми, а зараз людей з технічним досвідом дуже мало. на економіста молодше 30-35 років людей немає.
єдине питання, що може немає вакансій саме там, де ви живете - тут можливі нюанси. й оце все АСКОЕ, АСТОЕ - напевне краще йти в приватні структури, бо у державних енергетичних - тут багато корупційних нюансів.
історія про банк взагалі якась фантастична - а по резюме вік не побачили?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6984
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 10 жов, 2024 10:55
Shaman написав:
я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию.
Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8411
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 жов, 2024 10:59
Бетон написав: Shaman написав:
бачу цього разу перекличка провокаторів та ухилянтів більш продуктивна
поділіться, як ви бачите план боротьби?
бо виглядає так, що провокатор тут ви.
що ви пропонуєте? який план
ви ухилянт чи ні?
що має на поточний момент робити держава? план на поточний момент - фіксація ситуації та спроба заморозки за умови надання гарантій. механізми гарантій можуть бути різними.
а до цього тримати фронт, й наносити якнайбільші втрати ворогу. оці всі м'ясні штурми мають свою шалену ціну, й на Раші розуміють це навіть краще, ніж у нас - тому вони теж насправді хочуть перемір'я, воно їм дуже потрібно - але звісно без будь-яких гарантій, щоб коли вони назбирають сили - могли знову без проблем напасти.
а як їх примушувати - ще одним нападом на Рашу, виснаженням їх армії, дозволом на обстріл до 300 км - це те ж можливі різні варіанти, просто це інфо не для загалу.
тобто - "не ссать, стоять, е.ашить" (с)Бетон
, як ви взагалі дійшли до 200 кг від груді, якщо так швидко здаєтесь?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6984
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 10 жов, 2024 11:00
«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних
Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв+ або Оберіг, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Смілянський зазначив, що іноді трапляються адреси на тимчасово окупованих територіях, куди доставка листів є неможливою.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4778
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 жов, 2024 11:09
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию.
Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??
який там вік виходу на пенсію в Німеччині? 68 років. ню-ню, казкар.
ти з тих, хто ще студентом рахував, як вийти на пенсію? й робітник такий же.
й так, ми ще не розвинена країна. поки що виборюємо собі право розвиватися...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6984
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 10 жов, 2024 11:31
план на поточний момент - фіксація ситуації та спроба заморозки
чому ви так вирішили? де інженерні споруди для фіксації чи оборони?
вже кажуть про контрнасут 2025 року.
а до цього тримати фронт, й наносити якнайбільші втрати ворогу. оці всі м'ясні штурми
фронт поступово рухається. все це є в діп стейт
вони теж насправді хочуть перемір'я, воно їм дуже потрібно
абсолютно їм не потрібно.
виснаженням їх армії
хто де виснажився?
тобто - "не ссать, стоять, е.ашить" (с)
тобто, наші хлопці хай гинуть тисячами?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3590
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|70904
|
|
|1493
|237292
|
|
|6076
|827066
|
|