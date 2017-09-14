RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10321103221032310324>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 11:35

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию.
Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??

який там вік виходу на пенсію в Німеччині? 68 років. ню-ню, казкар.

ти з тих, хто ще студентом рахував, як вийти на пенсію? й робітник такий же.

й так, ми ще не розвинена країна. поки що виборюємо собі право розвиватися...

яка очікувана тривалість життя, 57.3 роки в 2023 для мужчин, чи за 80+?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36744
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 11:36

  _Mykola_ написав:Прокоментуєте? :)

Жєсть...
Якщо дійсно "дозвіл" на виведення, захід.

Але стосовно б-наказів та бр Арестович нагородив щось.
Спеціально вчора перепитав, як там в сучасності: по суті різниці нема з точки зору відповідальності за невиконання. І зара не притягують до відповідальності командирів за бойові накази точ так само, як за бр-ки. Бо нема такої цілі у тих зверху, хто повинен контролювати, вимагати та притягувати.
Але сама канва про різницю між армією і *запоріжською Січ'ю" вірна. Вже не кажучи про різницю з АТБ.
detroytred
 
Повідомлень: 30630
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 11:37

Угледар оставили, дальше особых препятствий для раши не будет. Как только Покровск возьмут, то можно след. линию обороны строить по водной преграде р.Днепр. А это уже - г.Днепр.((
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8411
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 11:45

  Игорь Алексеевич написав:Угледар оставили, дальше особых препятствий для раши не будет. Как только Покровск возьмут, то можно след. линию обороны строить по водной преграде р.Днепр. А это уже - г.Днепр.((

там покращені потужні переговорні позиції, політик і дипломат з Вас так собі, зараз Шаман все пояснить що все просто як апельсин
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36744
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 11:53

  Игорь Алексеевич написав:Угледар оставили, дальше особых препятствий для раши не будет. Как только Покровск возьмут, то можно след. линию обороны строить по водной преграде р.Днепр. А это уже - г.Днепр.((

Ви вже підготували автобуси для ДОПОМОГИ в евакуації населення по 2 тис. з мордилиця, 50 місць в автобусі?
Water
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рада проголосувала в цілому за законопроєкт щодо історичного збільшення податків.

ну ні дня без покращень. жодного
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3590
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:02

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25301
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:04

Тактічєскіє успєхі (# dim0_ on)

Народная крымская примета:
"Если с утра просматривать фото, как продолжает гореть нефтебаза в Феодосии и взрываются склад "шахедов" в Краснодарском крае и аэродром в Адыгее, то крепнет уверенность в скорой деоккупации Крыма"
Хорошего дня всем.
https://t.me/Crimeanwind/68538?single
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5294
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:09

  Water написав:
  Игорь Алексеевич написав:Угледар оставили, дальше особых препятствий для раши не будет. Как только Покровск возьмут, то можно след. линию обороны строить по водной преграде р.Днепр. А это уже - г.Днепр.((

Ви вже підготували автобуси для ДОПОМОГИ в евакуації населення по 2 тис. з мордилиця, 50 місць в автобусі?
Благотвотит. фонды и эвакуация в палатки - это в АП. А у нас выезд за рубеж в отели стоит денег за проезд. Правда заруб. партнёры увидя нашу публику - вы всё нам должны бесплатно, закрыли свою программу.
Поставили в одном отели кофе -автомат, подходи бери кофе. Наша публика на дурняк, что бы не ходить со номера часто, то начала приходить с 2л.термосами. Автомат сгорел за день. Он не мог пережить такого шока - всё на холяву. :shock:
Я полнял вы тоже из того теста - всё на холяву и все вам должны. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 жов, 2024 12:16, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8411
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:12

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25301
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10321103221032310324>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 70904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 827067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.