Shaman написав:я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию. Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??
який там вік виходу на пенсію в Німеччині? 68 років. ню-ню, казкар.
ти з тих, хто ще студентом рахував, як вийти на пенсію? й робітник такий же.
й так, ми ще не розвинена країна. поки що виборюємо собі право розвиватися...
яка очікувана тривалість життя, 57.3 роки в 2023 для мужчин, чи за 80+?
Жєсть... Якщо дійсно "дозвіл" на виведення, захід.
Але стосовно б-наказів та бр Арестович нагородив щось. Спеціально вчора перепитав, як там в сучасності: по суті різниці нема з точки зору відповідальності за невиконання. І зара не притягують до відповідальності командирів за бойові накази точ так само, як за бр-ки. Бо нема такої цілі у тих зверху, хто повинен контролювати, вимагати та притягувати. Але сама канва про різницю між армією і *запоріжською Січ'ю" вірна. Вже не кажучи про різницю з АТБ.
Игорь Алексеевич написав:Угледар оставили, дальше особых препятствий для раши не будет. Как только Покровск возьмут, то можно след. линию обороны строить по водной преграде р.Днепр. А это уже - г.Днепр.((
там покращені потужні переговорні позиції, політик і дипломат з Вас так собі, зараз Шаман все пояснить що все просто як апельсин
Игорь Алексеевич написав:Угледар оставили, дальше особых препятствий для раши не будет. Как только Покровск возьмут, то можно след. линию обороны строить по водной преграде р.Днепр. А это уже - г.Днепр.((
Ви вже підготували автобуси для ДОПОМОГИ в евакуації населення по 2 тис. з мордилиця, 50 місць в автобусі?
Народная крымская примета: "Если с утра просматривать фото, как продолжает гореть нефтебаза в Феодосии и взрываются склад "шахедов" в Краснодарском крае и аэродром в Адыгее, то крепнет уверенность в скорой деоккупации Крыма" Хорошего дня всем. https://t.me/Crimeanwind/68538?single
Игорь Алексеевич написав:Угледар оставили, дальше особых препятствий для раши не будет. Как только Покровск возьмут, то можно след. линию обороны строить по водной преграде р.Днепр. А это уже - г.Днепр.((
Ви вже підготували автобуси для ДОПОМОГИ в евакуації населення по 2 тис. з мордилиця, 50 місць в автобусі?
Благотвотит. фонды и эвакуация в палатки - это в АП. А у нас выезд за рубеж в отели стоит денег за проезд. Правда заруб. партнёры увидя нашу публику - вы всё нам должны бесплатно, закрыли свою программу. Поставили в одном отели кофе -автомат, подходи бери кофе. Наша публика на дурняк, что бы не ходить со номера часто, то начала приходить с 2л.термосами. Автомат сгорел за день. Он не мог пережить такого шока - всё на холяву. Я полнял вы тоже из того теста - всё на холяву и все вам должны.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 жов, 2024 12:16, всього редагувалось 3 разів.