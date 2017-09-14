fler написав:Народная крымская примета: "Если с утра просматривать фото, как продолжает гореть нефтебаза в Феодосии и взрываются склад "шахедов" в Краснодарском крае и аэродром в Адыгее, то крепнет уверенность в скорой деоккупации Крыма" Хорошего дня всем. https://t.me/Crimeanwind/68538?single
Народная военная примета, ждём ответки от раши по мирному населению и жилым домам.
Water написав:Так ви ж писали шо ви саме ДОПОМАГАЄТЕ, а не ЗАРОБЛЯЄТЕ. Видчуваєте різницю?
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Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 жов, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни трошки практики голодоморів нагадує можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
Також відповіть Бандерлогу і ще декому. Є альтернатива. Виробники БПЛА відкривають заводи в сусідніх країнах, щоб не експортувати з України. По факту, "експорт зброї" у більшості видів дуже нагадує ІТ - виробники збирають щось з іноземних комплектуючих. З нашого там часто тільки конструкція, збірка і софт. Без валюти це виробництво не перенаправиш на користь ЗСУ. Тому можна або експортувати і отримувати якусь валюту, або не експортувати, і отримувати простій виробгицтва.
fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни трошки практики голодоморів нагадує можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
виробники збирають щось з іноземних комплектуючих. З нашого там часто тільки конструкція, збірка і софт. Без валюти це виробництво не перенаправиш на користь ЗСУ. Тому можна або експортувати і отримувати якусь валюту, або не експортувати, і отримувати простій виробгицтва.
так а эта "курица" откуда изначально взялась-то? "производители" или ща донаты или за гос-заказ покупают комплектующие - из них и собирают. Простой может быть только в одном случае: "кто-то" свой лям дронов оплатить забыл...