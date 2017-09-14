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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10321103221032310324

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:13

  Игорь Алексеевич написав:нас выезд за рубеж в отели стоит денег за проезд.

Так ви ж писали шо ви саме ДОПОМАГАЄТЕ, а не ЗАРОБЛЯЄТЕ. Видчуваєте різницю?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:18

  fler написав:Народная крымская примета:
"Если с утра просматривать фото, как продолжает гореть нефтебаза в Феодосии и взрываются склад "шахедов" в Краснодарском крае и аэродром в Адыгее, то крепнет уверенность в скорой деоккупации Крыма"
Хорошего дня всем.
https://t.me/Crimeanwind/68538?single

Народная военная примета, ждём ответки от раши по мирному населению и жилым домам. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Так ви ж писали шо ви саме ДОПОМАГАЄТЕ, а не ЗАРОБЛЯЄТЕ. Видчуваєте різницю?
Вы можете подключится к программе и оплатить стоимость автобуса. И тогда будет всё включена all inclusive
Есть второй вариант - приехать на своём автобусе и отвозить бесплатно по 50чел. в Болгарию или Румынию.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 жов, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок

Також відповіть Бандерлогу і ще декому.
Є альтернатива. Виробники БПЛА відкривають заводи в сусідніх країнах, щоб не експортувати з України.
По факту, "експорт зброї" у більшості видів дуже нагадує ІТ - виробники збирають щось з іноземних комплектуючих.
З нашого там часто тільки конструкція, збірка і софт. Без валюти це виробництво не перенаправиш на користь ЗСУ. Тому можна або експортувати і отримувати якусь валюту, або не експортувати, і отримувати простій виробгицтва.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а для чого їм дрони зараз ? Це як купляти вагонами бюджетні смартфони щоб скористатись ними через пару років... якщо включаться

Мова йде не про ФПВ.
Лелека, Валькірія, шарк - доволі конкуретнтні у своєму сегментів
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:33

  sashaqbl написав:
  fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок

виробники збирають щось з іноземних комплектуючих.
З нашого там часто тільки конструкція, збірка і софт. Без валюти це виробництво не перенаправиш на користь ЗСУ. Тому можна або експортувати і отримувати якусь валюту, або не експортувати, і отримувати простій виробгицтва.

так а эта "курица" откуда изначально взялась-то? "производители" или ща донаты или за гос-заказ покупают комплектующие - из них и собирают.
Простой может быть только в одном случае: "кто-то" свой лям дронов оплатить забыл...
_hunter
 
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