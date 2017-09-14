Додано: Чет 10 жов, 2024 12:45

fler написав: Народная крымская примета:

"Если с утра просматривать фото, как продолжает гореть нефтебаза в Феодосии и взрываются склад "шахедов" в Краснодарском крае и аэродром в Адыгее, то крепнет уверенность в скорой деоккупации Крыма"

Хорошего дня всем.

https://t.me/Crimeanwind/68538?single Народная крымская примета:"Если с утра просматривать фото, как продолжает гореть нефтебаза в Феодосии и взрываются склад "шахедов" в Краснодарском крае и аэродром в Адыгее, то крепнет уверенность в скорой деоккупации Крыма"Хорошего дня всем.

Хз.Витратив купу часу, послухав Чалого. Бо отакі екси, як правило, відверто кажуть.І що?Да по суті не бачить він виходу, рішення.Вважає, що "пересидіти" рфію ми не пересидимо (тобто вони нам руйнують, ми їм). Але тут же каже, що от нам 500 ракет до 500 км та 1000 на 1000+ км і рфія піде на припинення.А так надія на чорного лебедя.І! -- нам треба втягнути партнерів у війну... Практично прямо це каже.Ну і забавно було від Чалого почути, що головна помилка України -- треба було, щоб рфія воювала хоч з ким (прибалтикою, казахами і т.д.) тільки не з нами. Бо путлу потрібна війна, але все рівно з ким.Ще один момент: поки (саме так і сказав) український народ готовий нести жертви заради майбутнього, то треба з ним говорити, як з дорослим. Ніяких пустих обіцянок і надій. Тільки реал.Що подобалося: Чалий сказав, що не треба нічого вигадувати нового (і фантастичного), треба (було раніше і зараз) лише виконувати те, що вже є -- Воєнну (чи як її там) Доктрину та ін. Програми.Тільки ніхто не виконує...