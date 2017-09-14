Так ви ж писали шо ви саме ДОПОМАГАЄТЕ, а не ЗАРОБЛЯЄТЕ. Видчуваєте різницю?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 12:13
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:18
Народная военная примета, ждём ответки от раши по мирному населению и жилым домам.
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы можете подключится к программе и оплатить стоимость автобуса. И тогда будет всё включена all inclusive
Есть второй вариант - приехать на своём автобусе и отвозить бесплатно по 50чел. в Болгарию или Румынию.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 жов, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Також відповіть Бандерлогу і ще декому.
Є альтернатива. Виробники БПЛА відкривають заводи в сусідніх країнах, щоб не експортувати з України.
По факту, "експорт зброї" у більшості видів дуже нагадує ІТ - виробники збирають щось з іноземних комплектуючих.
З нашого там часто тільки конструкція, збірка і софт. Без валюти це виробництво не перенаправиш на користь ЗСУ. Тому можна або експортувати і отримувати якусь валюту, або не експортувати, і отримувати простій виробгицтва.
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:33
так а эта "курица" откуда изначально взялась-то? "производители" или ща донаты или за гос-заказ покупают комплектующие - из них и собирают.
Простой может быть только в одном случае: "кто-то" свой лям дронов оплатить забыл...
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:37
Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен
45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:45
Хз.
Витратив купу часу, послухав Чалого. Бо отакі екси, як правило, відверто кажуть.
І що?
Да по суті не бачить він виходу, рішення.
Вважає, що "пересидіти" рфію ми не пересидимо (тобто вони нам руйнують, ми їм). Але тут же каже, що от нам 500 ракет до 500 км та 1000 на 1000+ км і рфія піде на припинення.
А так надія на чорного лебедя.
І! -- нам треба втягнути партнерів у війну... Практично прямо це каже.
Ну і забавно було від Чалого почути, що головна помилка України -- треба було, щоб рфія воювала хоч з ким (прибалтикою, казахами і т.д.) тільки не з нами. Бо путлу потрібна війна, але все рівно з ким.
Ще один момент: поки (саме так і сказав) український народ готовий нести жертви заради майбутнього, то треба з ним говорити, як з дорослим. Ніяких пустих обіцянок і надій. Тільки реал.
Що подобалося: Чалий сказав, що не треба нічого вигадувати нового (і фантастичного), треба (було раніше і зараз) лише виконувати те, що вже є -- Воєнну (чи як її там) Доктрину та ін. Програми.
Тільки ніхто не виконує...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
50+ он говорит, вы ребята бежите, а я пока сяду на пенёк и сьем перожок - передохну немного. А кто то представляет в 50+ носить на себе прибл. 35кг+. Кто в армии служил при совке, тот представляет марш брасок на 3-5км в полном обмундировании. А если у тебя автомат и плюс АГС-17 был на спине, то тогда через 100м уже всё проклинал. И было тогда всем только по 18-20лет и без брони тогда ещё бегали.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 10 жов, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:50
Тобто до вас ще не дійшло, що за нафтову галузь нам руйнують зернову? Хоч новини читайте чи шо.
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