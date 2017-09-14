Додано: Чет 10 жов, 2024 12:56

detroytred написав: Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення... Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення...

вам отдельное спасибо что пересказали в 2х словах. пока их всех пересмотришь глаза выпадут. я вижу 4 вероятные сценария. 1й пуйлу или окружению надоест тратить ярды на войну и они согласятся на заморозку. тем более война и новые территории не дают им ничего в политическом плане. Путина переизбрали, своими жителей Запорожья и Херсона там не считают. Как и дончан. В сети полно видосов как беженцев выкидывали со словами вы нам не нужны. 2й западу надоест тратить на нас деньги и нас тихо сольют. Введут миротворцев оон, которых постепенно вытеснят русские войска под флагом оон. соответственно контроль над "спорными" территортями будет за рф и на этом они остановятся. 3й на этом не остановятся и далее ползущее поражение хз к каким границам. 4й на рф сменится лидер, а новый захочет большой дружбы со всеми типа Ельцина.