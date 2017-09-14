detroytred написав:Але тут же каже, що от нам 500 ракет до 500 км та 1000 на 1000+ км і рфія піде на припинення. А так надія на чорного лебедя.
по нам выпустили вдвое больше ракет. очередная панацея. то писали хаймарсы дадут перелом в войне, потом леопёрды и абрамсы, патриоты, ф-16, курская область, сейчас вот ракеты. Кто то постоянно водит общество за нос или это некомпетентность 86уровня.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 жов, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Але тут же каже, що от нам 500 ракет до 500 км та 1000 на 1000+ км і рфія піде на припинення. А так надія на чорного лебедя.
по нам выпустили вдвое больше ракет. очередная панацея. то писали хаймарсы дадут перелом в войне, пото леопёрды и абрамсы, патриотыЮ ф-16, сейчас ракеты. Кто то постоянно водит общество за нос или некомпетенция 86уровня.
Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення... Це відчувалось у всій розмові. Все він розуміє.
detroytred написав:Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення...
вам отдельное спасибо что пересказали в 2х словах. пока их всех пересмотришь глаза выпадут. я вижу 4 вероятные сценария. 1й пуйлу или окружению надоест тратить ярды на войну и они согласятся на заморозку. тем более война и новые территории не дают им ничего в политическом плане. Путина переизбрали, своими жителей Запорожья и Херсона там не считают. Как и дончан. В сети полно видосов как беженцев выкидывали со словами вы нам не нужны. 2й западу надоест тратить на нас деньги и нас тихо сольют. Введут миротворцев оон, которых постепенно вытеснят русские войска под флагом оон. соответственно контроль над "спорными" территортями будет за рф и на этом они остановятся. 3й на этом не остановятся и далее ползущее поражение хз к каким границам. 4й на рф сменится лидер, а новый захочет большой дружбы со всеми типа Ельцина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 жов, 2024 13:04, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:[youtube]ooQy5BQeS4U... Доволі цікавий погляд.
Виявляється проходила конференція по Україні, на якій виступав Макрон. З іншими промовами, ніж оті аля пошлю війська в Одесу. Тепер зрозуміло, що Франція була на саміті китайсько-бразильців не просто так.
"Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)" - http://surl.li/kaknnf. Об изменениях в мире за последние 80 лет и необходимости реформирования ООН и лр. международных институтов сегодня не говорит только ленивый. А Франция всегда отличалась, скажем так, своей независимостью и попытками играть роль, не соответствующую её весу. В 1966 Де Голль вообще вышел из военной структуры НАТО и штаб и штаб-квартира НАТО были выведены из Парижа в Касто и Брюссель, соответственно. О взаимоотношениях Франции и НАТО можно посмотреть, например, здесь - http://surl.li/rdwpws
Виявляється проходила конференція по Україні, на якій виступав Макрон. З іншими промовами, ніж оті аля пошлю війська в Одесу. Тепер зрозуміло, що Франція була на саміті китайсько-бразильців не просто так.
"Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)" - http://surl.li/kaknnf. Об изменениях в мире за последние 80 лет и необходимости реформирования ООН и лр. международных институтов сегодня не говорит только ленивый. А Франция всегда отличалась, скажем так, своей независимостью и попытками играть роль, не соответствующую её весу. В 1966 Де Голль вообще вышел из военной структуры НАТО и штаб и штаб-квартира НАТО были выведены из Парижа в Касто и Брюссель, соответственно. О взаимоотношениях Франции и НАТО можно посмотреть, например, здесь - http://surl.li/rdwpws
Да цей Шабанов нехай вірить хоч в марсіан. Мене це якось не бентежить.
А от те, що Франція каламутить, це привертає увагу.
Shaman написав:я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию. Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??
Если не ошибаюсь, то где-то 45 и совок он клеймит. Но мышление на уровне инструктора райкома КПСС. Почему так, не понимаю.
detroytred написав:Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення...
вам отдельное спасибо что пересказали в 2х словах. пока их всех пересмотришь глаза выпадут. я вижу 4 вероятные сценария. 1й пуйлу или окружению надоест тратить ярды на войну и они согласятся на заморозку. тем более война и новые территории не дают им ничего в политическом плане. Путина переизбрали, своими жителей Запорожья и Херсона там не считают. Как и дончан. В сети полно видосов как беженцев выкидывали со словами вы нам не нужны. 2й западу надоест тратить на нас деньги и нас тихо сольют. Введут миротворцев оон, которых постепенно вытеснят русские войска под флагом оон. соответственно контроль над "спорными" территортями будет за рф и на этом они остановятся. 3й на этом не остановятся и далее ползущее поражение хз к каким границам. 4й на рф сменится лидер, а новый захочет большой дружбы со всеми типа Ельцина.
Shaman написав:я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию. Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??
Если не ошибаюсь, то где-то 45 и совок он клеймит. Но мышление на уровне инструктора райкома КПСС. Почему так, не понимаю.
Игорь Алексеевич написав:Угледар оставили, дальше особых препятствий для раши не будет. Как только Покровск возьмут, то можно след. линию обороны строить по водной преграде р.Днепр. А это уже - г.Днепр.((
що ти так дрібненько - по Дніпру. каже вже відразу - по Карпатах
й відповідно, доки Покровськ не візьмуть - це все фантазії?