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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1032310324103251032610327>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:51

  detroytred написав:Але тут же каже, що от нам 500 ракет до 500 км та 1000 на 1000+ км і рфія піде на припинення.
А так надія на чорного лебедя.
по нам выпустили вдвое больше ракет. очередная панацея. то писали хаймарсы дадут перелом в войне, потом леопёрды и абрамсы, патриоты, ф-16, курская область, сейчас вот ракеты. Кто то постоянно водит общество за нос или это некомпетентность 86уровня.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 жов, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:54

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Але тут же каже, що от нам 500 ракет до 500 км та 1000 на 1000+ км і рфія піде на припинення.
А так надія на чорного лебедя.
по нам выпустили вдвое больше ракет. очередная панацея. то писали хаймарсы дадут перелом в войне, пото леопёрды и абрамсы, патриотыЮ ф-16, сейчас ракеты. Кто то постоянно водит общество за нос или некомпетенция 86уровня.

Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення...
Це відчувалось у всій розмові.
Все він розуміє.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:56

  detroytred написав:Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення...
вам отдельное спасибо что пересказали в 2х словах. пока их всех пересмотришь глаза выпадут. я вижу 4 вероятные сценария. 1й пуйлу или окружению надоест тратить ярды на войну и они согласятся на заморозку. тем более война и новые территории не дают им ничего в политическом плане. Путина переизбрали, своими жителей Запорожья и Херсона там не считают. Как и дончан. В сети полно видосов как беженцев выкидывали со словами вы нам не нужны. 2й западу надоест тратить на нас деньги и нас тихо сольют. Введут миротворцев оон, которых постепенно вытеснят русские войска под флагом оон. соответственно контроль над "спорными" территортями будет за рф и на этом они остановятся. 3й на этом не остановятся и далее ползущее поражение хз к каким границам. 4й на рф сменится лидер, а новый захочет большой дружбы со всеми типа Ельцина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 жов, 2024 13:04, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:00

  detroytred написав:[youtube]ooQy5BQeS4U...
Доволі цікавий погляд.

Виявляється проходила конференція по Україні, на якій виступав Макрон. З іншими промовами, ніж оті аля пошлю війська в Одесу.
Тепер зрозуміло, що Франція була на саміті китайсько-бразильців не просто так.

"Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)" - http://surl.li/kaknnf.
Об изменениях в мире за последние 80 лет и необходимости реформирования ООН и лр. международных институтов сегодня не говорит только ленивый.
А Франция всегда отличалась, скажем так, своей независимостью и попытками играть роль, не соответствующую её весу. В 1966 Де Голль вообще вышел из военной структуры НАТО и штаб и штаб-квартира НАТО были выведены из Парижа в Касто и Брюссель, соответственно. О взаимоотношениях Франции и НАТО можно посмотреть, например, здесь - http://surl.li/rdwpws
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:05

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
Доволі цікавий погляд.

Виявляється проходила конференція по Україні, на якій виступав Макрон. З іншими промовами, ніж оті аля пошлю війська в Одесу.
Тепер зрозуміло, що Франція була на саміті китайсько-бразильців не просто так.

"Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)" - http://surl.li/kaknnf.
Об изменениях в мире за последние 80 лет и необходимости реформирования ООН и лр. международных институтов сегодня не говорит только ленивый.
А Франция всегда отличалась, скажем так, своей независимостью и попытками играть роль, не соответствующую её весу. В 1966 Де Голль вообще вышел из военной структуры НАТО и штаб и штаб-квартира НАТО были выведены из Парижа в Касто и Брюссель, соответственно. О взаимоотношениях Франции и НАТО можно посмотреть, например, здесь - http://surl.li/rdwpws

Да цей Шабанов нехай вірить хоч в марсіан.
Мене це якось не бентежить.

А от те, що Франція каламутить, це привертає увагу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:08

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию.
Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??

Если не ошибаюсь, то где-то 45 и совок он клеймит. Но мышление на уровне инструктора райкома КПСС. Почему так, не понимаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:09

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення...
вам отдельное спасибо что пересказали в 2х словах. пока их всех пересмотришь глаза выпадут. я вижу 4 вероятные сценария. 1й пуйлу или окружению надоест тратить ярды на войну и они согласятся на заморозку. тем более война и новые территории не дают им ничего в политическом плане. Путина переизбрали, своими жителей Запорожья и Херсона там не считают. Как и дончан. В сети полно видосов как беженцев выкидывали со словами вы нам не нужны. 2й западу надоест тратить на нас деньги и нас тихо сольют. Введут миротворцев оон, которых постепенно вытеснят русские войска под флагом оон. соответственно контроль над "спорными" территортями будет за рф и на этом они остановятся. 3й на этом не остановятся и далее ползущее поражение хз к каким границам. 4й на рф сменится лидер, а новый захочет большой дружбы со всеми типа Ельцина.

Довгострокових варіантів може бути багато.

На наступний рік який?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:12

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:я натякаю на те, що технарей зараз не вистачає. там де я працював на виробництві, працюють й 50, й 60, й навіть по 70 років.
Вообще то в развитых странах в этом возрасте люди отдыхают и путешествуют по миру. А у нас работают выйдя на пенсию, что бы с голода не сдохнуть живя на одну пенсию.
Вы блин действит. без мозгов....? Сколько вам годиков??

Если не ошибаюсь, то где-то 45 и совок он клеймит. Но мышление на уровне инструктора райкома КПСС. Почему так, не понимаю.

вже писав ЛАД - обкому, не менше :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:13

  detroytred написав:На наступний рік який?
ближе 2й
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:13

  Игорь Алексеевич написав:Угледар оставили, дальше особых препятствий для раши не будет. Как только Покровск возьмут, то можно след. линию обороны строить по водной преграде р.Днепр. А это уже - г.Днепр.((

що ти так дрібненько - по Дніпру. каже вже відразу - по Карпатах :mrgreen:

й відповідно, доки Покровськ не візьмуть - це все фантазії? ;)
Shaman
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