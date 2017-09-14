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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10324103251032610327>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:19

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок

виробники збирають щось з іноземних комплектуючих.
З нашого там часто тільки конструкція, збірка і софт. Без валюти це виробництво не перенаправиш на користь ЗСУ. Тому можна або експортувати і отримувати якусь валюту, або не експортувати, і отримувати простій виробгицтва.

так а эта "курица" откуда изначально взялась-то? "производители" или ща донаты или за гос-заказ покупают комплектующие - из них и собирают.
Простой может быть только в одном случае: "кто-то" свой лям дронов оплатить забыл...

Десь бачив цифри, що держава витрачає на виробництво 6 лярдів, а можливості виробництва - 20 лярдів.
Готові оплатити решту своїми податками? А, я забув, ви ж сїбались...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:21

  Бетон написав:
план на поточний момент - фіксація ситуації та спроба заморозки

чому ви так вирішили? де інженерні споруди для фіксації чи оборони?
вже кажуть про контрнасут 2025 року.

утримати - задача мінімум. зможуть відсунути далі - добре. з приводу оборонних споруд - ви чекаєте в ЗМІ підробний звіт, що де й як? :shock:
а до цього тримати фронт, й наносити якнайбільші втрати ворогу. оці всі м'ясні штурми

фронт поступово рухається. все це є в діп стейт

рухається - якою ціною, скільки втрат несе раша? Яке співвідношення - 1:5? 1:10? й це ще в нас не вистачає касетної зброї, мінометів й протипіхотних мін
вони теж насправді хочуть перемір'я, воно їм дуже потрібно

абсолютно їм не потрібно.

чому вважаєте, що непотрібно - якраз такий рівень втрат, який собі зараз дозволяє Раша - це такий собі останній ривок.
виснаженням їх армії

хто де виснажився?

не підкажете, де поділися танки, бронетранспортери та інше? чому штурм на мото та баггі? ось таке виснаження - без броньованої компоненти доводиться завалювати трупами
тобто - "не ссать, стоять, е.ашить" (с)

тобто, наші хлопці хай гинуть тисячами?

наших треба берегти звісно. а їх - знищувати тисячами. ви гадаєте, якщо наші здадуться, загиблих буде менше? їх буде більше...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:23

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:На наступний рік який?
ближе 2й

На мій погляд, навряд.
Бо - 35 млрд. від ЄС.
Тобто, як мінімум, наступний рік України буде послаблювати орду у форматі, як зараз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:26

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:На наступний рік який?
ближе 2й

На мій погляд, навряд.
Бо - 35 млрд. від ЄС.
Тобто, як мінімум, наступний рік України буде послаблювати орду у форматі, як зараз.

а людей они тоже подкинут? с передка уже весь фейсбук завален что людей нет.
по кредиту был нюанс 50 ярдов на 3 года. Потом сумма снизилась до 35, а сроки его предоставления вообще убрались.
С 2024 по 2027 годы фонд помощи должен будет обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и среднесрочные цели по реконструкции и модернизации страны. Важно отметить, что сфера применения этих 50 млрд евро не распространяется на гуманитарную помощь, оборону и поддержку стран Евросоюза, обеспечивающих защиту украинских беженцев. Средства на эти цели выделяются через другие финансовые инструменты ЕС.

по 35 ярдам пересмотрел несколько источников, но нигде не сказано чётко в каком именно году и какими частями их предоставят. А значит цифра ни о чём.
Кредит будет доступен для Украины уже в 2024 году, а его погашение будет происходить в течение 45 лет.

https://www.consilium.europa.eu/en/pres ... ommitment/
всё и сразу? тогда на 2025 хватит
38ярдов дали с 2022 а тут сразу 35 дадут?
"С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС достигает 38 млрд евро, самая большая финансовая помощь среди доноров.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/08/13/717942/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 жов, 2024 13:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:всё и сразу? тогда на 2025 хватит

Розмріялися: буде як з 7 млрд $ від США, які весною проголосували, а половину досі чекаємо.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:38

  Mimohod написав:
  BeneFuckTor написав:Игорь Алексеевич

Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.

Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.

Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен :)
45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?

Це ви же сильно перебільшуєте.
Я в 50 років ще був цілком бадьорий, ну, мабуть, не такий, як в 20, але не гірше, ніж в 30-35. Геморой, якщо заважає, можна видалити. Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.
Звісно, якщо пивне пузо і вага +30 кг до того, що було в 20...
А інсульт, буває, трапляється і в 30 років, хоча в 60, звісно, ймовірність вище.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:41

  detroytred написав:..........
Ще один момент: поки (саме так і сказав) український народ готовий нести жертви заради майбутнього, то треба з ним говорити, як з дорослим. Ніяких пустих обіцянок і надій. Тільки реал.
https://m.youtube.com/watch?v=x9bUOTrbjVg

Що подобалося: Чалий сказав, що не треба нічого вигадувати нового (і фантастичного), треба (було раніше і зараз) лише виконувати те, що вже є -- Воєнну (чи як її там) Доктрину та ін. Програми.
Тільки ніхто не виконує...

А готовий?
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:42

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:виробники збирають щось з іноземних комплектуючих.
З нашого там часто тільки конструкція, збірка і софт. Без валюти це виробництво не перенаправиш на користь ЗСУ. Тому можна або експортувати і отримувати якусь валюту, або не експортувати, і отримувати простій виробгицтва.

так а эта "курица" откуда изначально взялась-то? "производители" или ща донаты или за гос-заказ покупают комплектующие - из них и собирают.
Простой может быть только в одном случае: "кто-то" свой лям дронов оплатить забыл...

Десь бачив цифри, що держава витрачає на виробництво 6 лярдів, а можливості виробництва - 20 лярдів.
Готові оплатити решту своїми податками? А, я забув, ви ж сїбались...

ага, т.е. если те 14 лярдов на мацкву пойдут - это будет пэрэмога? Или все 26 пойдут - ведь главное, чтоб выробныцтво не простаивало...
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:43

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Ще один момент: поки (саме так і сказав) український народ готовий нести жертви заради майбутнього, то треба з ним говорити, як з дорослим. Ніяких пустих обіцянок і надій. Тільки реал.
https://m.youtube.com/watch?v=x9bUOTrbjVg

Що подобалося: Чалий сказав, що не треба нічого вигадувати нового (і фантастичного), треба (було раніше і зараз) лише виконувати те, що вже є -- Воєнну (чи як її там) Доктрину та ін. Програми.
Тільки ніхто не виконує...

А готовий?

протестов по стране не наблюдается - значит готовы
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:На мій погляд, навряд.
Бо - 35 млрд. від ЄС.
Тобто, як мінімум, наступний рік України буде послаблювати орду у форматі, як зараз.

а людей они тоже подкинут? с передка уже весь фейсбук завален что людей нет.
по кредиту был нюанс 50 ярдов на 3 года. Потом сумма снизилась до 35, а сроки его предоставления вообще убрались.
С 2024 по 2027 годы фонд помощи должен будет обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и среднесрочные цели по реконструкции и модернизации страны. Важно отметить, что сфера применения этих 50 млрд евро не распространяется на гуманитарную помощь, оборону и поддержку стран Евросоюза, обеспечивающих защиту украинских беженцев. Средства на эти цели выделяются через другие финансовые инструменты ЕС.

по 35 ярдам пересмотрел несколько источников но нигде не сказано чётко в каком именно году и какими частями их предоставят.
Кредит будет доступен для Украины уже в 2024 году, а его погашение будет происходить в течение 45 лет.

https://www.consilium.europa.eu/en/pres ... ommitment/
всё и сразу? тогда на 2025 хватит
38ярдов дали с 2022 а тут сразу 35 дадут?
"С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС достигает 38 млрд евро, самая большая финансовая помощь среди доноров.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/08/13/717942/

Стосовно *людей нет*, моє бачення -- це як "денег нет, пора менять долары".
Щоб не тикати в, наприклад, співмешканців тільки в моєму будинку (тобто в інших)), тицьну в себе -- ніяких складнощів направити нема.

Стосовно грошей: головне, що це принципове рішення було прийнято.
Значить будуть забезпечувати.

А там і зброї партнери підкидають, самі вже щось клепаємо.
Шоу маст гоун...

Імхо. Я ні на йоту після того, що вже сталося, а раніше марилося неможливим, не сумніваюся, що ми не ліпші інших ... які доходили до парагваїв, іраків і т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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