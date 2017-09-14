fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни трошки практики голодоморів нагадує можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
виробники збирають щось з іноземних комплектуючих. З нашого там часто тільки конструкція, збірка і софт. Без валюти це виробництво не перенаправиш на користь ЗСУ. Тому можна або експортувати і отримувати якусь валюту, або не експортувати, і отримувати простій виробгицтва.
так а эта "курица" откуда изначально взялась-то? "производители" или ща донаты или за гос-заказ покупают комплектующие - из них и собирают. Простой может быть только в одном случае: "кто-то" свой лям дронов оплатить забыл...
Десь бачив цифри, що держава витрачає на виробництво 6 лярдів, а можливості виробництва - 20 лярдів. Готові оплатити решту своїми податками? А, я забув, ви ж сїбались...
На мій погляд, навряд. Бо - 35 млрд. від ЄС. Тобто, як мінімум, наступний рік України буде послаблювати орду у форматі, як зараз.
а людей они тоже подкинут? с передка уже весь фейсбук завален что людей нет. по кредиту был нюанс 50 ярдов на 3 года. Потом сумма снизилась до 35, а сроки его предоставления вообще убрались.
С 2024 по 2027 годы фонд помощи должен будет обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и среднесрочные цели по реконструкции и модернизации страны. Важно отметить, что сфера применения этих 50 млрд евро не распространяется на гуманитарную помощь, оборону и поддержку стран Евросоюза, обеспечивающих защиту украинских беженцев. Средства на эти цели выделяются через другие финансовые инструменты ЕС.
по 35 ярдам пересмотрел несколько источников, но нигде не сказано чётко в каком именно году и какими частями их предоставят. А значит цифра ни о чём.
Кредит будет доступен для Украины уже в 2024 году, а его погашение будет происходить в течение 45 лет.
Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.
Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.
Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен 45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?
Це ви же сильно перебільшуєте. Я в 50 років ще був цілком бадьорий, ну, мабуть, не такий, як в 20, але не гірше, ніж в 30-35. Геморой, якщо заважає, можна видалити. Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30. Звісно, якщо пивне пузо і вага +30 кг до того, що було в 20... А інсульт, буває, трапляється і в 30 років, хоча в 60, звісно, ймовірність вище.
detroytred написав:.......... Ще один момент: поки (саме так і сказав) український народ готовий нести жертви заради майбутнього, то треба з ним говорити, як з дорослим. Ніяких пустих обіцянок і надій. Тільки реал. https://m.youtube.com/watch?v=x9bUOTrbjVg
Що подобалося: Чалий сказав, що не треба нічого вигадувати нового (і фантастичного), треба (було раніше і зараз) лише виконувати те, що вже є -- Воєнну (чи як її там) Доктрину та ін. Програми. Тільки ніхто не виконує...
sashaqbl написав:виробники збирають щось з іноземних комплектуючих. З нашого там часто тільки конструкція, збірка і софт. Без валюти це виробництво не перенаправиш на користь ЗСУ. Тому можна або експортувати і отримувати якусь валюту, або не експортувати, і отримувати простій виробгицтва.
так а эта "курица" откуда изначально взялась-то? "производители" или ща донаты или за гос-заказ покупают комплектующие - из них и собирают. Простой может быть только в одном случае: "кто-то" свой лям дронов оплатить забыл...
Десь бачив цифри, що держава витрачає на виробництво 6 лярдів, а можливості виробництва - 20 лярдів. Готові оплатити решту своїми податками? А, я забув, ви ж сїбались...
ага, т.е. если те 14 лярдов на мацкву пойдут - это будет пэрэмога? Или все 26 пойдут - ведь главное, чтоб выробныцтво не простаивало...
detroytred написав:.......... Ще один момент: поки (саме так і сказав) український народ готовий нести жертви заради майбутнього, то треба з ним говорити, як з дорослим. Ніяких пустих обіцянок і надій. Тільки реал. https://m.youtube.com/watch?v=x9bUOTrbjVg
Що подобалося: Чалий сказав, що не треба нічого вигадувати нового (і фантастичного), треба (було раніше і зараз) лише виконувати те, що вже є -- Воєнну (чи як її там) Доктрину та ін. Програми. Тільки ніхто не виконує...
А готовий?
протестов по стране не наблюдается - значит готовы
detroytred написав:На мій погляд, навряд. Бо - 35 млрд. від ЄС. Тобто, як мінімум, наступний рік України буде послаблювати орду у форматі, як зараз.
а людей они тоже подкинут? с передка уже весь фейсбук завален что людей нет. по кредиту был нюанс 50 ярдов на 3 года. Потом сумма снизилась до 35, а сроки его предоставления вообще убрались.
С 2024 по 2027 годы фонд помощи должен будет обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и среднесрочные цели по реконструкции и модернизации страны. Важно отметить, что сфера применения этих 50 млрд евро не распространяется на гуманитарную помощь, оборону и поддержку стран Евросоюза, обеспечивающих защиту украинских беженцев. Средства на эти цели выделяются через другие финансовые инструменты ЕС.
по 35 ярдам пересмотрел несколько источников но нигде не сказано чётко в каком именно году и какими частями их предоставят.
Кредит будет доступен для Украины уже в 2024 году, а его погашение будет происходить в течение 45 лет.
Стосовно *людей нет*, моє бачення -- це як "денег нет, пора менять долары". Щоб не тикати в, наприклад, співмешканців тільки в моєму будинку (тобто в інших)), тицьну в себе -- ніяких складнощів направити нема.
Стосовно грошей: головне, що це принципове рішення було прийнято. Значить будуть забезпечувати.
А там і зброї партнери підкидають, самі вже щось клепаємо. Шоу маст гоун...
Імхо. Я ні на йоту після того, що вже сталося, а раніше марилося неможливим, не сумніваюся, що ми не ліпші інших ... які доходили до парагваїв, іраків і т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.