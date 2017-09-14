ЛАД написав:Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.
Не вирок, якщо не таскати потім на собі 20-30кг. Якщо раз в рік-два і без того накриває різними спецефектами та без мануальної терапії їх ніяк не зменшити, то така вага зброї та захисту швидко зробить інвалідом. Але ВЛК для такої людини "годєн" і в ДШВ також. Про такі випадки мова
detroytred написав:Але тут же каже, що от нам 500 ракет до 500 км та 1000 на 1000+ км і рфія піде на припинення. А так надія на чорного лебедя.
по нам выпустили вдвое больше ракет. очередная панацея. то писали хаймарсы дадут перелом в войне, потом леопёрды и абрамсы, патриоты, ф-16, курская область, сейчас вот ракеты. Кто то постоянно водит общество за нос или это некомпетентность 86уровня.
Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.
Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.
Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен 45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?
Це ви же сильно перебільшуєте. Я в 50 років ще був цілком бадьорий, ну, мабуть, не такий, як в 20, але не гірше, ніж в 30-35. Геморой, якщо заважає, можна видалити. Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30. Звісно, якщо пивне пузо і вага +30 кг до того, що було в 20... А інсульт, буває, трапляється і в 30 років, хоча в 60, звісно, ймовірність вище.
Простите, а вы харьковчанин ЛАД или Сильвестр Сталлоне? Тот и в 58 на съёмках Рэмбы4 прыгал по джунглям как конь, как в 39 во второй части. Или за вас тут переможно-переконлыви посты зятья 40летнии пишут после 5км в бассейне и 2 часов турников?
ЛАД написав:Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.
Не вирок, якщо не таскати потім на собі 20-30кг. Якщо раз в рік-два і без того накриває різними спецефектами та без мануальної терапії їх ніяк не зменшити, то така вага зброї та захисту швидко зробить інвалідом. Але ВЛК для такої людини "годєн" і в ДШВ також. Про такі випадки мова
+100 Більшість саме на цьому і виїжджає, маючи хронічні хвороби --- на профілактиці, дієтах, тренуваннях, розпорядку та "здоровому" способу життя. Що несумісне з навіть просто вслужбою в глибокому тилу.
Який бронік та спорядження?)) В тилу фуру з просто водою розвантажити отакому "бійцю" і готов. Інвалід.
detroytred написав:[youtube]ooQy5BQeS4U... Доволі цікавий погляд.
Виявляється проходила конференція по Україні, на якій виступав Макрон. З іншими промовами, ніж оті аля пошлю війська в Одесу. Тепер зрозуміло, що Франція була на саміті китайсько-бразильців не просто так.
"Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)" - http://surl.li/kaknnf. Об изменениях в мире за последние 80 лет и необходимости реформирования ООН и лр. международных институтов сегодня не говорит только ленивый. А Франция всегда отличалась, скажем так, своей независимостью и попытками играть роль, не соответствующую её весу. В 1966 Де Голль вообще вышел из военной структуры НАТО и штаб и штаб-квартира НАТО были выведены из Парижа в Касто и Брюссель, соответственно. О взаимоотношениях Франции и НАТО можно посмотреть, например, здесь - http://surl.li/rdwpws
Да цей Шабанов нехай вірить хоч в марсіан. Мене це якось не бентежить.
А от те, що Франція каламутить, це привертає увагу.
Я прослушал ролик. В основном, там просто мнения Шабанова (хотя многие, соглашусь, верны). Информация - практически только саммите и словах Макрона (очень уж коротко). Поэтому процитировал о Щабанове. Но я написал и о Франции. Германия после 45-го не рвётся играть мировую роль, тем более, в военном отношении. А Франции после 45-го неймётся. Хочется оправдаться за позор во 2 МВ? Зону оккупации ей тогда выделили вполне незаслуженно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 жов, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:. Германия после 45-го не рвётся играть мировую роль, тем более, в военном отношении. А Франции после 45-го неймётся. Хочется оправдаться за позор во 2 МВ? Зону оккупации ей тогда выделили вполне незаслуженно.
Якщо не можеш конкурувати з Німеччиною економічно, то залишається політично. Що Франція і робить.