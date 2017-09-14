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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103221032310324103251032610327>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:43

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Ще один момент: поки (саме так і сказав) український народ готовий нести жертви заради майбутнього, то треба з ним говорити, як з дорослим. Ніяких пустих обіцянок і надій. Тільки реал.
https://m.youtube.com/watch?v=x9bUOTrbjVg

Що подобалося: Чалий сказав, що не треба нічого вигадувати нового (і фантастичного), треба (було раніше і зараз) лише виконувати те, що вже є -- Воєнну (чи як її там) Доктрину та ін. Програми.
Тільки ніхто не виконує...

А готовий?

протестов по стране не наблюдается - значит готовы
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:На мій погляд, навряд.
Бо - 35 млрд. від ЄС.
Тобто, як мінімум, наступний рік України буде послаблювати орду у форматі, як зараз.

а людей они тоже подкинут? с передка уже весь фейсбук завален что людей нет.
по кредиту был нюанс 50 ярдов на 3 года. Потом сумма снизилась до 35, а сроки его предоставления вообще убрались.
С 2024 по 2027 годы фонд помощи должен будет обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и среднесрочные цели по реконструкции и модернизации страны. Важно отметить, что сфера применения этих 50 млрд евро не распространяется на гуманитарную помощь, оборону и поддержку стран Евросоюза, обеспечивающих защиту украинских беженцев. Средства на эти цели выделяются через другие финансовые инструменты ЕС.

по 35 ярдам пересмотрел несколько источников но нигде не сказано чётко в каком именно году и какими частями их предоставят.
Кредит будет доступен для Украины уже в 2024 году, а его погашение будет происходить в течение 45 лет.

https://www.consilium.europa.eu/en/pres ... ommitment/
всё и сразу? тогда на 2025 хватит
38ярдов дали с 2022 а тут сразу 35 дадут?
"С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС достигает 38 млрд евро, самая большая финансовая помощь среди доноров.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/08/13/717942/

Стосовно *людей нет*, моє бачення -- це як "денег нет, пора менять долары".
Щоб не тикати в, наприклад, співмешканців тільки в моєму будинку (тобто в інших)), тицьну в себе -- ніяких складнощів направити нема.

Стосовно грошей: головне, що це принципове рішення було прийнято.
Значить будуть забезпечувати.

А там і зброї партнери підкидають, самі вже щось клепаємо.
Шоу маст гоун...

Імхо. Я ні на йоту після того, що вже сталося, а раніше марилося неможливим, не сумніваюся, що ми не ліпші інших ... які доходили до парагваїв, іраків і т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:51

  ЛАД написав:Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.

Не вирок, якщо не таскати потім на собі 20-30кг.
Якщо раз в рік-два і без того накриває різними спецефектами та без мануальної терапії їх ніяк не зменшити, то така вага зброї та захисту швидко зробить інвалідом.
Але ВЛК для такої людини "годєн" і в ДШВ також. Про такі випадки мова :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:51

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Але тут же каже, що от нам 500 ракет до 500 км та 1000 на 1000+ км і рфія піде на припинення.
А так надія на чорного лебедя.
по нам выпустили вдвое больше ракет. очередная панацея. то писали хаймарсы дадут перелом в войне, потом леопёрды и абрамсы, патриоты, ф-16, курская область, сейчас вот ракеты. Кто то постоянно водит общество за нос или это некомпетентность 86уровня.

Система: "Ослик-Морковка"
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:52

  ЛАД написав:
  Mimohod написав:
  BeneFuckTor написав:Игорь Алексеевич

Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.

Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.

Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен :)
45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?

Це ви же сильно перебільшуєте.
Я в 50 років ще був цілком бадьорий, ну, мабуть, не такий, як в 20, але не гірше, ніж в 30-35. Геморой, якщо заважає, можна видалити. Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.
Звісно, якщо пивне пузо і вага +30 кг до того, що було в 20...
А інсульт, буває, трапляється і в 30 років, хоча в 60, звісно, ймовірність вище.

Простите, а вы харьковчанин ЛАД или Сильвестр Сталлоне? Тот и в 58 на съёмках Рэмбы4 прыгал по джунглям как конь, как в 39 во второй части.
Или за вас тут переможно-переконлыви посты зятья 40летнии пишут после 5км в бассейне и 2 часов турников?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 13:57

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.

Не вирок, якщо не таскати потім на собі 20-30кг.
Якщо раз в рік-два і без того накриває різними спецефектами та без мануальної терапії їх ніяк не зменшити, то така вага зброї та захисту швидко зробить інвалідом.
Але ВЛК для такої людини "годєн" і в ДШВ також. Про такі випадки мова :evil:

+100
Більшість саме на цьому і виїжджає, маючи хронічні хвороби --- на профілактиці, дієтах, тренуваннях, розпорядку та "здоровому" способу життя.
Що несумісне з навіть просто вслужбою в глибокому тилу.

Який бронік та спорядження?)) В тилу фуру з просто водою розвантажити отакому "бійцю" і готов. Інвалід.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 14:00

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:[youtube]ooQy5BQeS4U...
Доволі цікавий погляд.

Виявляється проходила конференція по Україні, на якій виступав Макрон. З іншими промовами, ніж оті аля пошлю війська в Одесу.
Тепер зрозуміло, що Франція була на саміті китайсько-бразильців не просто так.

"Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)" - http://surl.li/kaknnf.
Об изменениях в мире за последние 80 лет и необходимости реформирования ООН и лр. международных институтов сегодня не говорит только ленивый.
А Франция всегда отличалась, скажем так, своей независимостью и попытками играть роль, не соответствующую её весу. В 1966 Де Голль вообще вышел из военной структуры НАТО и штаб и штаб-квартира НАТО были выведены из Парижа в Касто и Брюссель, соответственно. О взаимоотношениях Франции и НАТО можно посмотреть, например, здесь - http://surl.li/rdwpws

Да цей Шабанов нехай вірить хоч в марсіан.
Мене це якось не бентежить.

А от те, що Франція каламутить, це привертає увагу.

Я прослушал ролик. В основном, там просто мнения Шабанова (хотя многие, соглашусь, верны). Информация - практически только саммите и словах Макрона (очень уж коротко). Поэтому процитировал о Щабанове.
Но я написал и о Франции.
Германия после 45-го не рвётся играть мировую роль, тем более, в военном отношении. А Франции после 45-го неймётся. Хочется оправдаться за позор во 2 МВ? Зону оккупации ей тогда выделили вполне незаслуженно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 жов, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 14:03

  ЛАД написав:.
Германия после 45-го не рвётся играть мировую роль, тем более, в военном отношении. А Франции после 45-го неймётся. Хочется оправдаться за позор во 2 МВ? Зону оккупации ей тогда выделили вполне незаслуженно.

Якщо не можеш конкурувати з Німеччиною економічно, то залишається політично.
Що Франція і робить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 14:07

  барабашов написав:.......
Простите, а вы харьковчанин ЛАД или Сильвестр Сталлоне? Тот и в 58 на съёмках Рэмбы4 прыгал по джунглям как конь, как в 39 во второй части.
Или за вас тут переможно-переконлыви посты зятья 40летнии пишут после 5км в бассейне и 2 часов турников?

Я не Сильвестр Сталлоне и не смог бы прыгать "как конь" и в 20 (кстати, особо спортивным никогда не был). Но то. что я мог в 30, я мог и в 50.
А мои зятья столько не потянут и явно похуже, чем я был в их возрасте.
И где вы у меня видели "переможно-переконлыви посты"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 жов, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 14:13

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.

Не вирок, якщо не таскати потім на собі 20-30кг.
Якщо раз в рік-два і без того накриває різними спецефектами та без мануальної терапії їх ніяк не зменшити, то така вага зброї та захисту швидко зробить інвалідом.
Але ВЛК для такої людини "годєн" і в ДШВ також. Про такі випадки мова :evil:

Согласен, бывает по-разному.
Бывает, и в 20 лет "різні спецефекти". Для этого должен быть нормальный ВЛК, а не такой, как сейчас.
Ну и пропаганда и создание условий для "здорового образа жизни", а не "пивных животов". Но это на будущее.
ЛАД
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