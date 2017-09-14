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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:19
Corriere della Sera: Зеленский готов к прекращению огня
Президент Украины Владимир Зеленский впервые подал сигнал о том, что он готов к прекращению огня по текущим линиям фронта. Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, взамен Зеленский требует «гарантий безопасности от Соединенных Штатов — по образцу тех, что американцы дали Японии, Южной Корее и Филиппинам».
только гарантий в 21м веке ему никто не даст. Наступила эра одноразовых стаканчиков, смартфонов, автомобилей. Гарантии это дорого.
а еще недавно ура патриоты только за идеи рпв по текущим линиям кричали что это зрада и агент кремля. Теперь вот и по марафону начнут рассказывать, что это будет лучший на свете мир и пэрэмога дипломатии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 10 жов, 2024 14:27, всього редагувалось 2 разів.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:25
detroytred написав:
..........
Стосовно *людей нет*, моє бачення -- це як "денег нет, пора менять долары".
Щоб не тикати в, наприклад, співмешканців тільки в моєму будинку (тобто в інших)), тицьну в себе -- ніяких складнощів направити нема.
складнощів направити нема. Вот только не уверен (просто не знаю ваш возраст и физические кондиции), что вас можно направить в штурмовики.
А там і зброї партнери підкидають, самі вже щось клепаємо.
Шоу маст гоун...
Шоу то шоу. Но "партнери підкидають" слабувато, а "самі вже щось клепаємо" - "щось", але явно недостатньо.
Імхо. Я ні на йоту після того, що вже сталося, а раніше марилося неможливим, не сумніваюся, що ми не ліпші інших ... які доходили до парагваїв, іраків і т.д.
На жаль, це вірно.
А чому б це нам відрізнятися від інших?
Проте до Парагваю ми, по-моєму, не дотягуємо.
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ЛАД
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:27
ЛАД написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав:
Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.
Не вирок, якщо не таскати потім на собі 20-30кг.
Якщо раз в рік-два і без того накриває різними спецефектами та без мануальної терапії їх ніяк не зменшити, то така вага зброї та захисту швидко зробить інвалідом.
Але ВЛК для такої людини "годєн" і в ДШВ також. Про такі випадки мова
Согласен, бывает по-разному.
Бывает, и в 20 лет "різні спецефекти". Для этого должен быть нормальный ВЛК, а не такой, как сейчас.
Ну и пропаганда и создание условий для "здорового образа жизни", а не "пивных животов". Но это на будущее.
Должны быть нормальные ВЛК
Не за час и без рентгена и жалоб на здоровье и хронические болячки, а как комиссию те же водители автобусов ежегодную проходят.
Но тут же пишут и вам в том числе что пиксельная мразь похищает уже людей с улицы не с мусорами даже, это не копы, а твари, а с ЧОПовцами-титушнёй, и это не в наших прифронтовых городах, где типа "Все на защиту собственности Пинчука, Коломойского и Ахметки и обкома с горкомом в том числе", а в Закарпатье. За тысячу километров от ЛБС. А у вас один оптимизЬм и всё хорошо и так надо. Ваш дед во вторую мировую воевал и во сколько? Ну или прадед, кому там в 41м полтос+ было и кубики по всему телу и турники и всё-всё-всё с утра?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:35
Wirująświatła написав:
.......
война и новые территории не дают им ничего в политическом плане. Путина переизбрали, своими жителей Запорожья и Херсона там не считают. Как и дончан. В сети полно видосов как беженцев выкидывали со словами вы нам не нужны.
.......
Не нужны в качестве беженцев. В качестве рабочей силы вполне пригодятся. И в роли солдат тоже.
Да и территории лишними не будут - они не где-то в тьмутаракани, а в центре Европы. И кое-какие ископаемые найдутся.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:37
Wirująświatła написав:
...........
только гарантий в 21м веке ему никто не даст. Наступила эра одноразовых стаканчиков, смартфонов, автомобилей. Гарантии это дорого.
........
Гарантии нужны не ему, а Украине.
Но, согласен, получить их крайне сложно, если вообще возможно.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:51
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Але тут же каже, що от нам 500 ракет до 500 км та 1000 на 1000+ км і рфія піде на припинення.
А так надія на чорного лебедя.
по нам выпустили вдвое больше ракет. очередная панацея. то писали хаймарсы дадут перелом в войне, пото леопёрды и абрамсы, патриотыЮ ф-16, сейчас ракеты. Кто то постоянно водит общество за нос или некомпетенция 86уровня.
Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення...
Це відчувалось у всій розмові.
Все він розуміє.
хло сказав, що використання далекобійної зброї це пряме втручання нато в війну, щось там ще вякав що наші неспроможні її використовувати технічно, про коди, коордінати... ЄС гордо заявило
"Ошибочные" заявления Путина о возможном применении западного оружия большой дальности Вооруженными силами Украины для ударов вглубь России не повлияли на позицию внутри ЕС, заявили в Брюсселе.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:56
d44 написав:
хло сказав, що використання далекобійної зброї це пряме втручання нато в війну, щось там ще вякав що наші неспроможні її використовувати технічно, про коди, коордінати... ЄС гордо заявило
важно что говорят Байден, Шольц, Сунак, Макрон. Остальные там для свиты, было много чего сказано президентами Польши, стран прибалтики и остальными. Просуммировать сказанное, мы уже должны были 3 раза победить и вступить в нату/ес. Но те слова так и остались пустым звуком. Когда Шольц скажет даем добро долбить москву, это будет эпохальное событие.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:59
Wirująświatła написав:
это будет эпохальное событие.
для кого? Украины, РФ, человечества?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:59
Wirująświatła написав:
. Когда Шольц скажет даем добро долбить москву, это будет эпохальное событие
Скоріше не скаже. Але так, якщо скаже це буде дійсно знакова подія
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:00
барабашов написав: ЛАД написав: _Mykola_ написав:
----------------------ЛАД
Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.
------------------------
Не вирок, якщо не таскати потім на собі 20-30кг.
Якщо раз в рік-два і без того накриває різними спецефектами та без мануальної терапії їх ніяк не зменшити, то така вага зброї та захисту швидко зробить інвалідом.
Але ВЛК для такої людини "годєн" і в ДШВ також. Про такі випадки мова
Согласен, бывает по-разному.
Бывает, и в 20 лет "різні спецефекти". Для этого должен быть нормальный ВЛК, а не такой, как сейчас.
Ну и пропаганда и создание условий для "здорового образа жизни", а не "пивных животов". Но это на будущее.
Должны быть нормальные ВЛК
Не за час и без рентгена и жалоб на здоровье и хронические болячки, а как комиссию те же водители автобусов ежегодную проходят.
Но тут же пишут и вам в том числе что пиксельная мразь похищает уже людей с улицы не с мусорами даже, это не копы блдь, а твари, а с ЧОПовцами-титушнёй, и это не в наших прифронтовых городах, где типа "Все на защиту собственности Пинчука, Коломойского и Ахметки и обкома с горкомом в том числе", а в Закарпатье. За тысячу километров от ЛБС. А у вас один оптимизЬм и всё хорошо и так надо. Ваш дед во вторую мировую воевал и во сколько? Ну или прадед, кому там в 41м полтос+ было и кубики по всему телу и турники и всё-всё-всё с утра?
Где вы увидели у меня "один оптимизЬм и всё хорошо и так надо"?
Если бы у меня был "оптимизЬм", я бы о рпв и не говорил бы.
"Так и надо" я говорю о необходимости мобилизации и сопротивления агрессии до рпв.
А вообще, не раз писал, надо было предотвратить войну
, пусть даже ценой признания и предоставления независимости Л/ДНР.
Но за такие идеи здесь клеймили... Да какими только словами не клеймили.
Так же, как за сомнения в отношении Майдана или высказывания о том, что Л/ДНР появились не только в результате деятельности РФ, но и в результате наших ошибок. Да и сейчас клеймят. И выкладывают ролики Дроздова, который ставит поведение оккупантов в пример Украине и призывает Украину так же вести себя на деоккупированных территориях. Лучше бы пошёл в армию и помог их для начала деоккупировать.
Деды у меня во 2 МВ не воевали - умерли раньше. Отец воевал - около 30 лет. Правда, работать начал в 13 кочегаром на паровозе. Умер в 55.
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ЛАД
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