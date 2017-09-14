Додано: Чет 10 жов, 2024 14:27

ЛАД написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав: Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30. Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.

Не вирок, якщо не таскати потім на собі 20-30кг.

Якщо раз в рік-два і без того накриває різними спецефектами та без мануальної терапії їх ніяк не зменшити, то така вага зброї та захисту швидко зробить інвалідом.

Але ВЛК для такої людини "годєн" і в ДШВ також. Про такі випадки мова Не вирок, якщо не таскати потім на собі 20-30кг.Якщо раз в рік-два і без того накриває різними спецефектами та без мануальної терапії їх ніяк не зменшити, то така вага зброї та захисту швидко зробить інвалідом.Але ВЛК для такої людини "годєн" і в ДШВ також. Про такі випадки мова

Согласен, бывает по-разному.

Бывает, и в 20 лет "різні спецефекти". Для этого должен быть нормальный ВЛК, а не такой, как сейчас.

Ну и пропаганда и создание условий для "здорового образа жизни", а не "пивных животов". Но это на будущее. Согласен, бывает по-разному.Бывает, и в 20 лет "різні спецефекти". Для этого должен быть нормальный ВЛК, а не такой, как сейчас.Ну и пропаганда и создание условий для "здорового образа жизни", а не "пивных животов". Но это на будущее.

Должны быть нормальные ВЛКНе за час и без рентгена и жалоб на здоровье и хронические болячки, а как комиссию те же водители автобусов ежегодную проходят.Но тут же пишут и вам в том числе что пиксельная мразь похищает уже людей с улицы не с мусорами даже, это не копы, а твари, а с ЧОПовцами-титушнёй, и это не в наших прифронтовых городах, где типа "Все на защиту собственности Пинчука, Коломойского и Ахметки и обкома с горкомом в том числе", а в Закарпатье. За тысячу километров от ЛБС. А у вас один оптимизЬм и всё хорошо и так надо. Ваш дед во вторую мировую воевал и во сколько? Ну или прадед, кому там в 41м полтос+ было и кубики по всему телу и турники и всё-всё-всё с утра?