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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10324103251032610327>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:04

  Примат написав:
  Wirująświatła написав: это будет эпохальное событие.

для кого? Украины, РФ, человечества?

для меня :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:04

  d44 написав:
  Wirująświatła написав:. Когда Шольц скажет даем добро долбить москву, это будет эпохальное событие
Скоріше не скаже. Але так, якщо скаже це буде дійсно знакова подія

"долбить москву" точно не скажет.
А вот стрелять по российской территории может и разрешить.
Правда, скорее не Шольц, а Байден и Стармер.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:09

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:так а эта "курица" откуда изначально взялась-то? "производители" или ща донаты или за гос-заказ покупают комплектующие - из них и собирают.
Простой может быть только в одном случае: "кто-то" свой лям дронов оплатить забыл...

Десь бачив цифри, що держава витрачає на виробництво 6 лярдів, а можливості виробництва - 20 лярдів.
Готові оплатити решту своїми податками? А, я забув, ви ж сїбались...

ага, т.е. если те 14 лярдов на мацкву пойдут - это будет пэрэмога? Или все 26 пойдут - ведь главное, чтоб выробныцтво не простаивало...

можна добавити функціонал богообраних пейджерів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:10

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Ще один момент: поки (саме так і сказав) український народ готовий нести жертви заради майбутнього, то треба з ним говорити, як з дорослим. Ніяких пустих обіцянок і надій. Тільки реал.
https://m.youtube.com/watch?v=x9bUOTrbjVg

Що подобалося: Чалий сказав, що не треба нічого вигадувати нового (і фантастичного), треба (було раніше і зараз) лише виконувати те, що вже є -- Воєнну (чи як її там) Доктрину та ін. Програми.
Тільки ніхто не виконує...

А готовий?

протестов по стране не наблюдается - значит готовы

до кінця кордонів 91 з гетьманом 95
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А вообще, не раз писал, надо было предотвратить войну, пусть даже ценой признания и предоставления независимости Л/ДНР.
Но за такие идеи здесь клеймили...

З таким підходом як у вас, війна була неминуча.
Його вже випробували. Коли у 2014 "предотрвратілі вайну" ціною виводу військ з Криму - війна прийшла на Донбас...
Чи ви теж, як Андрюша, вважаєте, що можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане?
Я не вважаю пуйла клінічним ідіотом. Він звісно з за..., але більш менш раціональний. Тому, якби він знав, у що виллється ця війна, то він би не нападав.
Наша проблема, що ми не продемонстрували, що ми готові воювати...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 10 жов, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:19

  ЛАД написав:А вот стрелять по российской территории может и разрешить.

а мне кажется, что такое в принципе невозможно, никогда такое не скажут
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знайомий, якого мобілізували навесні (він тоді був в статусі обмежено придатний, десь 50 років) недавно проходив повторно ВЛК. Ну те що йому прибрали навіть всі діагнози що були (операція на коліні, проблеми з серцем) то навіть очікувано, тепер необмежено придатний.
Але з ним там проходив ВЛК з частково ампутованою ногою, в надії що пишуть. Виявляється, зараз розпорядження, якщо нога ампутована нижче коліна - то це теж придатний. Отакі от новини з полів
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:24

  d44 написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:по нам выпустили вдвое больше ракет. очередная панацея. то писали хаймарсы дадут перелом в войне, пото леопёрды и абрамсы, патриотыЮ ф-16, сейчас ракеты. Кто то постоянно водит общество за нос или некомпетенция 86уровня.

Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення...
Це відчувалось у всій розмові.
Все він розуміє.

хло сказав, що використання далекобійної зброї це пряме втручання нато в війну, щось там ще вякав що наші неспроможні її використовувати технічно, про коди, коордінати... ЄС гордо заявило :)
"Ошибочные" заявления Путина о возможном применении западного оружия большой дальности Вооруженными силами Украины для ударов вглубь России не повлияли на позицию внутри ЕС, заявили в Брюсселе.

тяо отвєтка не в Бруссєлі ж полетить, звіздіти не займаних валькірій не зустрічати
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:25

  d44 написав:
  Wirująświatła написав:. Когда Шольц скажет даем добро долбить москву, это будет эпохальное событие
Скоріше не скаже. Але так, якщо скаже це буде дійсно знакова подія

Не скаже, а особисто поведе полки німецьких ковбасників на штурм Мск
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:26

  Примат написав:
  ЛАД написав:А вот стрелять по российской территории может и разрешить.

а мне кажется, что такое в принципе невозможно, никогда такое не скажут

Так вже ж дозволили. Обмеження тільки по дальності. Радіус буде розширюватися.
Або ні.
Припускаю, що ми є заручниками ситуації в Червоному морі. Раша погрожує дати хуситам свої протикорабельні ракети.
Якщо з хуситами раптом домовляться, або поянуть розширену військову операцію, то до радіус розширять.
sashaqbl
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