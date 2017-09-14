_hunter написав:так а эта "курица" откуда изначально взялась-то? "производители" или ща донаты или за гос-заказ покупают комплектующие - из них и собирают. Простой может быть только в одном случае: "кто-то" свой лям дронов оплатить забыл...
Десь бачив цифри, що держава витрачає на виробництво 6 лярдів, а можливості виробництва - 20 лярдів. Готові оплатити решту своїми податками? А, я забув, ви ж сїбались...
ага, т.е. если те 14 лярдов на мацкву пойдут - это будет пэрэмога? Или все 26 пойдут - ведь главное, чтоб выробныцтво не простаивало...
detroytred написав:.......... Ще один момент: поки (саме так і сказав) український народ готовий нести жертви заради майбутнього, то треба з ним говорити, як з дорослим. Ніяких пустих обіцянок і надій. Тільки реал. https://m.youtube.com/watch?v=x9bUOTrbjVg
Що подобалося: Чалий сказав, що не треба нічого вигадувати нового (і фантастичного), треба (було раніше і зараз) лише виконувати те, що вже є -- Воєнну (чи як її там) Доктрину та ін. Програми. Тільки ніхто не виконує...
А готовий?
протестов по стране не наблюдается - значит готовы
ЛАД написав:А вообще, не раз писал, надо было предотвратить войну, пусть даже ценой признания и предоставления независимости Л/ДНР. Но за такие идеи здесь клеймили...
З таким підходом як у вас, війна була неминуча. Його вже випробували. Коли у 2014 "предотрвратілі вайну" ціною виводу військ з Криму - війна прийшла на Донбас... Чи ви теж, як Андрюша, вважаєте, що можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане? Я не вважаю пуйла клінічним ідіотом. Він звісно з за..., але більш менш раціональний. Тому, якби він знав, у що виллється ця війна, то він би не нападав. Наша проблема, що ми не продемонстрували, що ми готові воювати...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 10 жов, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Знайомий, якого мобілізували навесні (він тоді був в статусі обмежено придатний, десь 50 років) недавно проходив повторно ВЛК. Ну те що йому прибрали навіть всі діагнози що були (операція на коліні, проблеми з серцем) то навіть очікувано, тепер необмежено придатний. Але з ним там проходив ВЛК з частково ампутованою ногою, в надії що пишуть. Виявляється, зараз розпорядження, якщо нога ампутована нижче коліна - то це теж придатний. Отакі от новини з полів
Wirująświatła написав:по нам выпустили вдвое больше ракет. очередная панацея. то писали хаймарсы дадут перелом в войне, пото леопёрды и абрамсы, патриотыЮ ф-16, сейчас ракеты. Кто то постоянно водит общество за нос или некомпетенция 86уровня.
Так я ж вказав, що по суті нема в нього ніякого рішення... Це відчувалось у всій розмові. Все він розуміє.
хло сказав, що використання далекобійної зброї це пряме втручання нато в війну, щось там ще вякав що наші неспроможні її використовувати технічно, про коди, коордінати... ЄС гордо заявило
"Ошибочные" заявления Путина о возможном применении западного оружия большой дальности Вооруженными силами Украины для ударов вглубь России не повлияли на позицию внутри ЕС, заявили в Брюсселе.
тяо отвєтка не в Бруссєлі ж полетить, звіздіти не займаних валькірій не зустрічати
ЛАД написав:А вот стрелять по российской территории может и разрешить.
а мне кажется, что такое в принципе невозможно, никогда такое не скажут
Так вже ж дозволили. Обмеження тільки по дальності. Радіус буде розширюватися. Або ні. Припускаю, що ми є заручниками ситуації в Червоному морі. Раша погрожує дати хуситам свої протикорабельні ракети. Якщо з хуситами раптом домовляться, або поянуть розширену військову операцію, то до радіус розширять.