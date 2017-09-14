|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:28
Faceless написав:
Виявляється, зараз розпорядження, якщо нога ампутована нижче коліна - то це теж придатний. Отакі от новини з полів
ноги нет наоборот хорошо будет биться до последнего и сзч не сбежит. Экономия 50% на обуви
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25308
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3371 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|70944
|
|
|1493
|237326
|
|
|6076
|827149
|
|