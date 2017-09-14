ноги нет наоборот хорошо будет биться до последнего и сзч не сбежит. Экономия 50% на обуви
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:28
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:48
Так і робимо і я не кричу на форумі шо я комусь ДОПОМАГАЮ.
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:52
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:01
Так Байден тільки обмежує можливості по стрільбі а Трамп взагалі блокує постачання зброї
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:11
По підвищенню податків
1 Я ПРОТИ підвищенні військового збору, бо цей податок на зарплату, а за зарплату якраз живуть найбідніші
2 Я ЗА введення економічного бронювання у вигляді щомісячного ДОБРОВІЛЬНОГО внеску від 10000грн/міс...
Пояснення
а - підвищення подаків на зарплату=погіршення життя=ріст цін=ріст інфляції.
А інфляція зїсть всі підвищення
б - добровільний внесок по економічному бронюванню в 10000 грн/місяць на 1 особу - замінить підняття військового збору для 19 осіб з зарплатою в 15000 грн/місяць
10000/(15000*(5%-1,5%)=19,047
При цьому цей внесок НЕ збільшить інфляцію і не погіршить життя простих людей
І ще один аспект
Я вважаю що багаті повинні ДІЛИТИСЬ своїм майном з...барабанна дріб....воїнами ЗСУ
Додатковий ДОБРОВІЛЬНИЙ донат в 10000 допомагає 19 працівникам і при цьому є способом по яким БАГАТІ діляться СВОЇМ з ЗСУ
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 10 жов, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:11
50+ в спортзале и 50+ на передовой в бронике две большие разницы.
Я практич.каждый день хожу в спорт.зал. И силовые и кардио и бассейн. Таскаю там железо по 50 и более кг. Но пару лет назад отец попрасил занести ему мешок сахара домой на 3этаж. Я думал, что мне пришел пипец пока донес его.
А когда я пью кофе в кафе, то вообще чувствую себя на 20лет. Только есть одно НО - девки 20+ уже вокруг меня не пляшут))
Поэтому одно дело дома, а др.дело в штурмовиках 50+ , где надо это железо носить на себе 24 часа, да плюс пробежаться, лечь, проползти и т.д. И жара или собачий холод в добавок
А дома кондишен или теплые батареи, конечно дома 50+ еще кажется, что тебе 30-
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:15
Чим поясните, що по Україні можна стріляти чим завгодно (іранською, півд.корейською зброєю тощо) і куди завгодно (Охматдит, інша критична інфраструктура, багатоповерхівки і т.д), а по рф не можна? Чому не можна руйнувати країну-агресорку, країну-терористку, а країну-жертву можна?
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:15
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:29
"Выводили" войска из Крыма не для предотвращения войны. О Крыме вообще не хочу говорить. Много раз писал - история с Крымом это просто позор. Причём ещё задолго до сдачи.
"можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане?" А сейчас, что мы будем делать при рпв?
Именно это.
Но сделать это до 24.02.2022 было значительно проще, с меньшими потерями, без сегодняшних разрушений и жертв. О Запорожье и Херсоне вопрос тогда вообще не стоял.
Как мы должны были "продемонструвати, що ми готові воювати"?
Воинственными словами? Лозунгами? Не смешно. Никто не принимает решение о войне, исходя из риторики.
Усиленным вооружением армии?
Во-первых, повторю, это не делается за день, за месяц и даже за год. РФ готовилась к войне минимум 15 лет, а то и все 20. При значительно бОльших ресурсах.
Во-вторых, за какие шиши мы должны были это сделать? "Где деньги, Зин?" Повысить налоги? Вы не видите, какое сопротивление сегодня, в условиях войны и явно тяжелого положения? В мирное время это точно не прошло бы, этого не смогла бы сделать никакая власть (кроме диктатуры, естественно, типа Гитлера или Сталина).
Так что при таком подходе Путина и наших попытках "пропетлять между капельками", годами ничего не решая и надеясь, что это может продолжаться вечно, война, действительно была неизбежна.
А Путин начал войну, переоценив силу российской армии. Не очень сильно, но всё же. Сил не хватило для "Киева за 3 дня". Немного, совсем чуть-чуть, но не хватило. Так же, как Гитлеру в 41 под Москвой. Сегодня, с учётом "ситуации на земле" ему явно есть смысл продолжать войну. В случае победы это вызовет "патриотический подъём" и "гордость за родину" у значительной массы обывателей, возможно, даже у тех, кто сегодня против войны.
Тем не менее, мы сегодня хотим договориться. Тем более, это можно (и нужно!) было сделать до войны. Хотя бы попытаться.
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тобто історія з Кримом позор. Тому треба було ще раз зробити те ж саме в 21 році. Логічно...
Я теж багато разів писав - навіть демонстративна підготовка до оборони могла заставити русню передумати.
Так, Захід міг з легкістю відмінити цю війну. Але й ми мали шанс на це: проводячи навчанння, можливо часткова мобілізація, призив резервістів на навчання, ракетні випробування.
Помилка хуйла не в тому, що він переоцінив сили власної армії. А в тому, що він недооцінив нашу готовність оборонятися. А ми йому активно допомогали прийняти рішення про вторгнення. Своїм пацифізмом, своїм "поіском міра в глазах" і т. д.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 10 жов, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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