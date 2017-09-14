RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10325103261032710328>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:28

  Faceless написав:Виявляється, зараз розпорядження, якщо нога ампутована нижче коліна - то це теж придатний. Отакі от новини з полів
ноги нет наоборот хорошо будет биться до последнего и сзч не сбежит. Экономия 50% на обуви
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25311
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:48

  Игорь Алексеевич написав:
  Water написав:Так ви ж писали шо ви саме ДОПОМАГАЄТЕ, а не ЗАРОБЛЯЄТЕ. Видчуваєте різницю?
Вы можете подключится к программе и оплатить стоимость автобуса. И тогда будет всё включена all inclusive
Есть второй вариант - приехать на своём автобусе и отвозить бесплатно по 50чел. в Болгарию или Румынию.

Так і робимо і я не кричу на форумі шо я комусь ДОПОМАГАЮ.
Water
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:52

  Примат написав:
  ЛАД написав:А вот стрелять по российской территории может и разрешить.

а мне кажется, что такое в принципе невозможно, никогда такое не скажут

Баден не дозволяє, але Трамп поганий. Л - Логіка
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36750
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:01

  flyman написав:
  Примат написав:
  ЛАД написав:А вот стрелять по российской территории может и разрешить.

а мне кажется, что такое в принципе невозможно, никогда такое не скажут

Баден не дозволяє, але Трамп поганий. Л - Логіка

Так Байден тільки обмежує можливості по стрільбі а Трамп взагалі блокує постачання зброї
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:11

По підвищенню податків

1 Я ПРОТИ підвищенні військового збору, бо цей податок на зарплату, а за зарплату якраз живуть найбідніші
2 Я ЗА введення економічного бронювання у вигляді щомісячного ДОБРОВІЛЬНОГО внеску від 10000грн/міс...

Пояснення
а - підвищення подаків на зарплату=погіршення життя=ріст цін=ріст інфляції.
А інфляція зїсть всі підвищення
б - добровільний внесок по економічному бронюванню в 10000 грн/місяць на 1 особу - замінить підняття військового збору для 19 осіб з зарплатою в 15000 грн/місяць
10000/(15000*(5%-1,5%)=19,047
При цьому цей внесок НЕ збільшить інфляцію і не погіршить життя простих людей

І ще один аспект
Я вважаю що багаті повинні ДІЛИТИСЬ своїм майном з...барабанна дріб....воїнами ЗСУ
Додатковий ДОБРОВІЛЬНИЙ донат в 10000 допомагає 19 працівникам і при цьому є способом по яким БАГАТІ діляться СВОЇМ з ЗСУ
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 10 жов, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28062
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:11

  ЛАД написав:
  Mimohod написав:
  BeneFuckTor написав:Игорь Алексеевич

Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.

Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.

Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен :)
45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?

Це ви же сильно перебільшуєте.
Я в 50 років ще був цілком бадьорий, ну, мабуть, не такий, як в 20, але не гірше, ніж в 30-35. Геморой, якщо заважає, можна видалити. Остеохондроз не вирок, залежить від ступеню. В мене знайшли років в 30 і то був перший раз, вичухався десь за місяць. Наступне загострення (чи прояв?) було років через 30.
Звісно, якщо пивне пузо і вага +30 кг до того, що було в 20...
А інсульт, буває, трапляється і в 30 років, хоча в 60, звісно, ймовірність вище.


50+ в спортзале и 50+ на передовой в бронике две большие разницы.
Я практич.каждый день хожу в спорт.зал. И силовые и кардио и бассейн. Таскаю там железо по 50 и более кг. Но пару лет назад отец попрасил занести ему мешок сахара домой на 3этаж. Я думал, что мне пришел пипец пока донес его.
А когда я пью кофе в кафе, то вообще чувствую себя на 20лет. Только есть одно НО - девки 20+ уже вокруг меня не пляшут))
Поэтому одно дело дома, а др.дело в штурмовиках 50+ , где надо это железо носить на себе 24 часа, да плюс пробежаться, лечь, проползти и т.д. И жара или собачий холод в добавок
А дома кондишен или теплые батареи, конечно дома 50+ еще кажется, что тебе 30-
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8403
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:15

  Примат написав:
  ЛАД написав:А вот стрелять по российской территории может и разрешить.

а мне кажется, что такое в принципе невозможно, никогда такое не скажут

Чим поясните, що по Україні можна стріляти чим завгодно (іранською, півд.корейською зброєю тощо) і куди завгодно (Охматдит, інша критична інфраструктура, багатоповерхівки і т.д), а по рф не можна? :shock: Чому не можна руйнувати країну-агресорку, країну-терористку, а країну-жертву можна?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5296
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:15

  Игорь Алексеевич написав:девки уже вокруг меня не пляшут))
теперь главное шоб не плакали
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25311
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:29

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А вообще, не раз писал, надо было предотвратить войну, пусть даже ценой признания и предоставления независимости Л/ДНР.
Но за такие идеи здесь клеймили...

З таким підходом як у вас, війна була неминуча.
Його вже випробували. Коли у 2014 "предотрвратілі вайну" ціною виводу військ з Криму - війна прийшла на Донбас...
Чи ви теж, як Андрюша, вважаєте, що можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане?
Я не вважаю пуйла клінічним ідіотом. Він звісно з за..., але більш менш раціональний. Тому, якби він знав, у що виллється ця війна, то він би не нападав.
Наша проблема, що ми не продемонстрували, що ми готові воювати...

"Выводили" войска из Крыма не для предотвращения войны. О Крыме вообще не хочу говорить. Много раз писал - история с Крымом это просто позор. Причём ещё задолго до сдачи.
"можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане?" А сейчас, что мы будем делать при рпв?
Именно это.
Но сделать это до 24.02.2022 было значительно проще, с меньшими потерями, без сегодняшних разрушений и жертв. О Запорожье и Херсоне вопрос тогда вообще не стоял.
Как мы должны были "продемонструвати, що ми готові воювати"?
Воинственными словами? Лозунгами? Не смешно. Никто не принимает решение о войне, исходя из риторики.
Усиленным вооружением армии?
Во-первых, повторю, это не делается за день, за месяц и даже за год. РФ готовилась к войне минимум 15 лет, а то и все 20. При значительно бОльших ресурсах.
Во-вторых, за какие шиши мы должны были это сделать? "Где деньги, Зин?" Повысить налоги? Вы не видите, какое сопротивление сегодня, в условиях войны и явно тяжелого положения? В мирное время это точно не прошло бы, этого не смогла бы сделать никакая власть (кроме диктатуры, естественно, типа Гитлера или Сталина).
Так что при таком подходе Путина и наших попытках "пропетлять между капельками", годами ничего не решая и надеясь, что это может продолжаться вечно, война, действительно была неизбежна.

А Путин начал войну, переоценив силу российской армии. Не очень сильно, но всё же. Сил не хватило для "Киева за 3 дня". Немного, совсем чуть-чуть, но не хватило. Так же, как Гитлеру в 41 под Москвой. Сегодня, с учётом "ситуации на земле" ему явно есть смысл продолжать войну. В случае победы это вызовет "патриотический подъём" и "гордость за родину" у значительной массы обывателей, возможно, даже у тех, кто сегодня против войны.
Тем не менее, мы сегодня хотим договориться. Тем более, это можно (и нужно!) было сделать до войны. Хотя бы попытаться.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30709
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Много раз писал - история с Крымом это просто позор. Причём ещё задолго до сдачи.

Тобто історія з Кримом позор. Тому треба було ще раз зробити те ж саме в 21 році. Логічно...
Я теж багато разів писав - навіть демонстративна підготовка до оборони могла заставити русню передумати.
Так, Захід міг з легкістю відмінити цю війну. Але й ми мали шанс на це: проводячи навчанння, можливо часткова мобілізація, призив резервістів на навчання, ракетні випробування.
Помилка хуйла не в тому, що він переоцінив сили власної армії. А в тому, що він недооцінив нашу готовність оборонятися. А ми йому активно допомогали прийняти рішення про вторгнення. Своїм пацифізмом, своїм "поіском міра в глазах" і т. д.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 10 жов, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10325103261032710328>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 70948
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237327
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 827158
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Резюме (1)
10.10.2024 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.