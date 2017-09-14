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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:39
Игорь Алексеевич написав:
...........
50+ в спортзале и 50+ на передовой в бронике две большие разницы.
Я практич.каждый день хожу в спорт.зал. И силовые и кардио и бассейн. Таскаю там железо по 50 и более кг. Но пару лет назад отец попрасил занести ему мешок сахара домой на 3этаж. Я думал, что мне пришел пипец пока донес его.
А когда я пью кофе в кафе, то вообще чувствую себя на 20лет. Только есть одно НО - девки 20+ уже вокруг меня не пляшут))
.......
Ну так, если верить профилю, то вам уже не 50, а 56. Довольно заметная разница.
А девки... Ну 20+ то занадто, но 30- в вашем возрасте ещё вполне. Плясать, может и не будут, но поухаживать можно.
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ЛАД
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:39
ЛАД написав:
Тем не менее, мы сегодня хотим договориться. Тем более, это можно (и нужно!) было сделать до войны. Хотя бы попытаться.
Чому ви так вирішили? Це зараз буде не договор, це буде поразка, з втратою теріторій.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:40
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
А вообще, не раз писал, надо было предотвратить войну, пусть даже ценой признания и предоставления независимости Л/ДНР.
Но за такие идеи здесь клеймили...
З таким підходом як у вас, війна була неминуча.
Його вже випробували. Коли у 2014 "предотрвратілі вайну" ціною виводу військ з Криму - війна прийшла на Донбас...
Чи ви теж, як Андрюша, вважаєте, що можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане?
Я не вважаю пуйла клінічним ідіотом. Він звісно з за..., але більш менш раціональний. Тому, якби він знав, у що виллється ця війна, то він би не нападав.
Наша проблема, що ми не продемонстрували, що ми готові воювати...
"Выводили" войска из Крыма не для предотвращения войны. О Крыме вообще не хочу говорить. Много раз писал - история с Крымом это просто позор. Причём ещё задолго до сдачи.
"можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане?" А сейчас, что мы будем делать при рпв?
Именно это.
Но сделать это до 24.02.2022 было значительно проще, с меньшими потерями, без сегодняшних разрушений и жертв. О Запорожье и Херсоне вопрос тогда вообще не стоял.
Как мы должны были "продемонструвати, що ми готові воювати"?
Воинственными словами? Лозунгами? Не смешно. Никто не принимает решение о войне, исходя из риторики.
Усиленным вооружением армии?
Во-первых, повторю, это не делается за день, за месяц и даже за год. РФ готовилась к войне минимум 15 лет, а то и все 20. При значительно бОльших ресурсах.
Во-вторых, за какие шиши мы должны были это сделать? "Где деньги, Зин?" Повысить налоги? Вы не видите, какое сопротивление сегодня, в условиях войны и явно тяжелого положения? В мирное время это точно не прошло бы, этого не смогла бы сделать никакая власть (кроме диктатуры, естественно, типа Гитлера или Сталина).
Так что при таком подходе Путина и наших попытках "пропетлять между капельками", годами ничего не решая и надеясь, что это может продолжаться вечно, война, действительно была неизбежна.
А Путин начал войну, переоценив силу российской армии. Не очень сильно, но всё же. Сил не хватило для "Киева за 3 дня". Немного, совсем чуть-чуть, но не хватило. Так же, как Гитлеру в 41 под Москвой. Сегодня, с учётом "ситуации на земле" ему явно есть смысл продолжать войну. В случае победы это вызовет "патриотический подъём" и "гордость за родину" у значительной массы обывателей, возможно, даже у тех, кто сегодня против войны.
Тем не менее, мы сегодня хотим договориться. Тем более, это можно (и нужно!) было сделать до войны. Хотя бы попытаться.
Павлоград, Сінєльніково ... ЛАДи: а нас то за чьто, мі жє сваі?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:42
ЛАД написав:
Я в 50 років ще був цілком бадьорий, ну, мабуть, не такий, як в 20, але не гірше, ніж в 30-35.
Значить в 70 це десь 40-45.
«Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору»
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:44
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Много раз писал - история с Крымом это просто позор. Причём ещё задолго до сдачи.
Тобто історія з Кримом позор. Тому треба було ще раз зробити те ж саме в 21 році. Логічно...
Далеко не то же самое. Ситуации абсолютно разные.
В Крыму никто не договаривался. Там ещё до захвата показали, что мы вообще не будем сопротивляться, делайте, что хотите. Его просто сдали. И ушли, поджав хвост, как побитая собака.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:52
Mimohod написав:
ЛАД написав:
Я в 50 років ще був цілком бадьорий, ну, мабуть, не такий, як в 20, але не гірше, ніж в 30-35.
Значить в 70 це десь 40-45.
«Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору»
Не понял, о чём это вы?
Я сравнил свои возможности в 50 лет со своими же возможностями в 30-35 лет.
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