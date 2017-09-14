ЛАД написав:

sashaqbl написав: ЛАД написав: А вообще, не раз писал, надо было предотвратить войну, пусть даже ценой признания и предоставления независимости Л/ДНР.

Но за такие идеи здесь клеймили... А вообще, не раз писал, надо было предотвратить войну, пусть даже ценой признания и предоставления независимости Л/ДНР.Но за такие идеи здесь клеймили...

З таким підходом як у вас, війна була неминуча.

Його вже випробували. Коли у 2014 "предотрвратілі вайну" ціною виводу військ з Криму - війна прийшла на Донбас...

Чи ви теж, як Андрюша, вважаєте, що можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане?

Я не вважаю пуйла клінічним ідіотом. Він звісно з за..., але більш менш раціональний. Тому, якби він знав, у що виллється ця війна, то він би не нападав.

Наша проблема, що ми не продемонстрували, що ми готові воювати... З таким підходом як у вас, війна була неминуча.Його вже випробували. Коли у 2014 "предотрвратілі вайну" ціною виводу військ з Криму - війна прийшла на Донбас...Чи ви теж, як Андрюша, вважаєте, що можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане?Я не вважаю пуйла клінічним ідіотом. Він звісно з за..., але більш менш раціональний. Тому, якби він знав, у що виллється ця війна, то він би не нападав.Наша проблема, що ми не продемонстрували, що ми готові воювати...

"Выводили" войска из Крыма не для предотвращения войны. О Крыме вообще не хочу говорить. Много раз писал - история с Крымом это просто позор. Причём ещё задолго до сдачи."можна "разрядіть абстановочку" і гопнік відстане?" А сейчас, что мы будем делать при рпв?Именно это.Но сделать это до 24.02.2022 было значительно проще, с меньшими потерями, без сегодняшних разрушений и жертв. О Запорожье и Херсоне вопрос тогда вообще не стоял.Как мы должны были "продемонструвати, що ми готові воювати"?Воинственными словами? Лозунгами? Не смешно. Никто не принимает решение о войне, исходя из риторики.Усиленным вооружением армии?Во-первых, повторю, это не делается за день, за месяц и даже за год. РФ готовилась к войне минимум 15 лет, а то и все 20. При значительно бОльших ресурсах.Во-вторых, за какие шиши мы должны были это сделать? "Где деньги, Зин?" Повысить налоги? Вы не видите, какое сопротивление сегодня, в условиях войны и явно тяжелого положения? В мирное время это точно не прошло бы, этого не смогла бы сделать никакая власть (кроме диктатуры, естественно, типа Гитлера или Сталина).Так что при таком подходе Путина и наших попытках "пропетлять между капельками", годами ничего не решая и надеясь, что это может продолжаться вечно, война, действительно была неизбежна.А Путин начал войну, переоценив силу российской армии. Не очень сильно, но всё же. Сил не хватило для "Киева за 3 дня". Немного, совсем чуть-чуть, но не хватило. Так же, как Гитлеру в 41 под Москвой. Сегодня, с учётом "ситуации на земле" ему явно есть смысл продолжать войну. В случае победы это вызовет "патриотический подъём" и "гордость за родину" у значительной массы обывателей, возможно, даже у тех, кто сегодня против войны.Тем не менее, мы сегодня хотим договориться. Тем более, это можно (и нужно!) было сделать до войны. Хотя бы попытаться.