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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10326103271032810329

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И снова о полезных хомячках ...

1) Полезный хомячок пишет, что рашисты прут, Украина территории теряет. Ещё месяц и будут под Запорожье (с) И.А.
Это всегда на эмоциях, всегда на надрыве.

Каждый хомячок всегда согласен с другим хомячком

Объяснений никаких не приводят, почему они так считают
Ну так, какие объяснения, если идёт работа на эмоции ...

2) Полезный хомячок пишет, что помощи уже нет, что Запад бросил Украину, что будут "принуждать к миру"

3) И факты з п.1 и п.2 никак не коррелируют в голове у хомячка

Спрашиваю снова. Если рашисты так "успешно" прут, то зачем Путину соглашаться на переговоры ?

Ну "принудили" Зеленского к миру, перестали стрелять (це ж вже було)
Путин остановится ?
Объясните мне, хомячки, почему вы думаете, что Путин сразу остановится по ЛБЗ и дальше не пойдёт ? Ведь не стреляют же, можно идти дальше
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 17:59

  Water написав:
  ЛАД написав:В Крыму никто не договаривался. Там ещё до захвата показали, что мы вообще не будем сопротивляться, делайте, что хотите. Его просто сдали. И ушли, поджав хвост, как побитая собака.

А ви ще той знавець подій в Криму.
Це вам москалі нашептали за побитого пса?
Недарма я питав вас чий Крим. Можете не відповідать.

Вы знаток?
В Крыму хоть один не полк, пусть батальон, рота оказали сопротивление?
Хоть один солдат сделал хоть один выстрел?
Не буду напоминать о погранзаставе, на которую заходили какие-то "казаки", укладывали наряд мордой в пол, проносили оружие и ещё, что им нужно было, потом говорили: "Вставайте, ребята, продолжайте нести службу". Тогда этот случай широко обсуждался, в т.ч. и здесь на политветке.
Дали орден Богдана Хмельницкого III степени авиационному комбригу Юлию Мамчуру за то, что прошли с украинским Флагом и Гимном.
Всё.
Не буду напоминать о том, сколько военнослужащих остались верны присяге и вернулись в Украину.

Возможно, я слегка преувеличил. Немного постреляли. Во время штурма 13-го фотограмметрического центра ВСУ в Симферополе 18 марта был убит один прапорщик (Кокурин) и ранен капитан Федун и один убитый был со стороны росс. войск. Обстоятельства начала штурма остались невыясненными.

Можете не відповідать.

P.s. В следующий раз, будьте добры, вместо провокационных вопросов приводите факты, опровергающие мои слова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы знаток?
В Крыму хоть один не полк, пусть батальон, рота оказали сопротивление?
Хоть один солдат сделал хоть один выстрел?

Те, що крим позорно здали - це не обговорюється. Але ви вважаєте, що нам треба було в 21 повторити цей позор...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:18

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы знаток?
В Крыму хоть один не полк, пусть батальон, рота оказали сопротивление?
Хоть один солдат сделал хоть один выстрел?

Те, що крим позорно здали - це не обговорюється. Але ви вважаєте, що нам треба було в 21 повторити цей позор...

в 22 позор повторился: широким жестом презентовали врагу 1/5 всей территории страны.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:20

  ЛАД написав:Сегодня, с учётом "ситуации на земле" ему явно есть смысл продолжать войну. В случае победы это вызовет "патриотический подъём" и "гордость за родину" у значительной массы обывателей, возможно, даже у тех, кто сегодня против войны.

Прикольний такий аргумент "в случае победы". А "в случае не победы"?
Окрім того що означає "победа"? "РПВ по лінії фронту" - така собі победа і не думаю що це визве "патриотический подъём" и "гордость за родину". Зрозуміло що по телевізору буде победа, але по телевізору будь-шо можна зобразити як победу.

Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Спрашиваю снова. Если рашисты так "успешно" прут, то зачем Путину соглашаться на переговоры ?

ви з Шаманом визначтесь, вроді партнери "з крила війни" а покази ваші несходяться
  pesikot написав:Объясните мне, хомячки, почему вы думаете, что Путин сразу остановится по ЛБЗ и дальше не пойдёт

скажи "потужний нехомячок" ти на якому етапі збераєшся зупиняти путіна? в мене смутна підозра що ти розрахуваєш тільки на Успіха і Ко)) тому так сильно розпериживався щоб їх додому не повідпускали
А відповідь на твоє питання була чітко написана "якщо ключові гравці проявлять політичну волю і зроблять Пу пропозицію, від якої неможливо відмовитись"
А якщо ні, тоді план "Парагвай/Сирія/Сомалі"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:31

  ЛАД написав:В Крыму никто не договаривался. Там ещё до захвата показали, что мы вообще не будем сопротивляться, делайте, что хотите. Его просто сдали. И ушли, поджав хвост, как побитая собака.

Все вірно. Президент Янукович, якого обрала в основному Східна Україна і Крим, бежал, поджав хвост. І він не просто бежал, він фактично зрадив Україну, зливши її путіну.
За кого голосував Харків в 2010 році?
Але ви маніпулятивно перекидаєте відповідальність на когось іншого.
В розслідуванні головне не вийти на самого себе. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.

Новоросію в складі РФ, Малоросію до кордонів 39, ЗУ в складі Польщі. Він про це неоднаразово казав і діє відповідно.
Раша теж видихається, не тільки ми, якщо б у Зе був розум, то замість українського форуму Миру, зробив би спільний форум з китайськими друзями миру, на якому була б і раша.
Там би про все домовились/нагнуливпертих.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:38

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Спрашиваю снова. Если рашисты так "успешно" прут, то зачем Путину соглашаться на переговоры ?

ви з Шаманом визначтесь, вроді партнери "з крила війни" а покази ваші несходяться
  pesikot написав:Объясните мне, хомячки, почему вы думаете, что Путин сразу остановится по ЛБЗ и дальше не пойдёт

скажи "потужний нехомячок" ти на якому етапі збераєшся зупиняти путіна? в мене смутна підозра що ти розрахуваєш тільки на Успіха і Ко)) тому так сильно розпериживався щоб їх додому не повідпускали
А відповідь на твоє питання була чітко написана "якщо ключові гравці проявлять політичну волю і зроблять Пу пропозицію, від якої неможливо відмовитись"
А якщо ні, тоді план "Парагвай/Сирія/Сомалі"

Да ты у нас чёткий пацан ... только потом )

Про пропозицію Путіну ти нічого не писав
Ти писав, якщо проявлявлять, то можуть нагнути
Брехня номер раз від тебе

Далі, про "якщо ні", ти одразу нічого не писав
Брехня номер два від тебе

Але це була відповідь не на моє запитання
Це ти сам придумав собі запитання і сам на нього відповів

Я запитував, чому ви, хом"ячки, впевнені, що саме Путін згодиться на перемовини ?
Саме він.

Я вже зауважував, що ви Путіна завжди виносите за дужки
То я хочу дізнатись, чому ?

Відповідей я не отримав

Далі
Якщо йому можуть зробити якусь пропозицію, то яку саме ?
Якщо ти про це написав, то продовжуй думку ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:40

  lapay написав:якщо б у Зе був розум, то замість українського форуму Миру, зробив би спільний форум з китайськими друзями миру, на якому була б і раша.
Там би про все домовились/нагнуливпертих.
ни Си ни пу с Зе встречаться не готовы. Любое перемирие возможно когда Зе объявит о завершении своих полномочий.
Wirująświatła
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