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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1032810329103301033110332>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:41

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Сегодня, с учётом "ситуации на земле" ему явно есть смысл продолжать войну. В случае победы это вызовет "патриотический подъём" и "гордость за родину" у значительной массы обывателей, возможно, даже у тех, кто сегодня против войны.

Прикольний такий аргумент "в случае победы". А "в случае не победы"?
Окрім того що означає "победа"? "РПВ по лінії фронту" - така собі победа і не думаю що це визве "патриотический подъём" и "гордость за родину". Зрозуміло що по телевізору буде победа, але по телевізору будь-шо можна зобразити як победу.

Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.

Знову почалося, ми не знаємо, чого хоче Путін ...

Він чітко каже, чого хоче
Завжди

Але корисні хом"ячки не хочуть цього чути. От не хочуть і все
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:44

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.

Новоросію в складі РФ, Малоросію до кордонів 39, ЗУ в складі Польщі. Він про це неоднаразово казав і діє відповідно.
Раша теж видихається, не тільки ми, якщо б у Зе був розум, то замість українського форуму Миру, зробив би спільний форум з китайськими друзями миру, на якому була б і раша.
Там би про все домовились/нагнуливпертих.

Там би Зеленського, Пу разом з Сі і нагнули б

Ви хоча б почитали отой китайський план "миру"

А з чого ви вирішили, що китайці за мир - не зрозуміло
Може поясните ?
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:00

  pesikot написав:Я запитував, чому ви, хом"ячки, впевнені, що саме Путін згодиться на перемовини ?
Саме він.


  Shaman написав: оці всі м'ясні штурми мають свою шалену ціну, й на Раші розуміють це навіть краще, ніж у нас - тому вони теж насправді хочуть перемір'я, воно їм дуже потрібно - але звісно без будь-яких гарантій, щоб коли вони назбирають сили - могли знову без проблем напасти.

Чет 10 жов, 2024 10:59
Напад росії і білорусі на Україну

І оскільки:
  pesikot написав:Знову почалося, ми не знаємо, чого хоче Путін ...
Він чітко каже, чого хоче
Завжди
Але корисні хом"ячки не хочуть цього чути. От не хочуть і все



"Чи готові ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього. Але – не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були погоджені та фактично парафовані у Стамбулі (навесні 2022 року – ред.)", – сказав Путін.
https://tsn.ua/politika/putin-zrobiv-za ... 53776.html
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:02

  Wirująświatła написав:
  lapay написав:якщо б у Зе був розум, то замість українського форуму Миру, зробив би спільний форум з китайськими друзями миру, на якому була б і раша.
Там би про все домовились/нагнуливпертих.
ни Си ни пу с Зе встречаться не готовы. Любое перемирие возможно когда Зе объявит о завершении своих полномочий.

На форум не обов'язково їхати лідерам, ні Пу, ні Сі там не буде, від нас може бути потужний Єрмак. Чому ні?
Підписувати документи теж можуть не президенти, а голови парламентів, саме там ратифікують міжнародні угоди.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:08

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Сегодня, с учётом "ситуации на земле" ему явно есть смысл продолжать войну. В случае победы это вызовет "патриотический подъём" и "гордость за родину" у значительной массы обывателей, возможно, даже у тех, кто сегодня против войны.

Прикольний такий аргумент "в случае победы". А "в случае не победы"?
Окрім того що означає "победа"? "РПВ по лінії фронту" - така собі победа і не думаю що це визве "патриотический подъём" и "гордость за родину". Зрозуміло що по телевізору буде победа, але по телевізору будь-шо можна зобразити як победу.

Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.

те що говорив і 3 роки тому, плюс визнання нових областей
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:13

  lapay написав:
  Wirująświatła написав:
  lapay написав:якщо б у Зе був розум, то замість українського форуму Миру, зробив би спільний форум з китайськими друзями миру, на якому була б і раша.
Там би про все домовились/нагнуливпертих.
ни Си ни пу с Зе встречаться не готовы. Любое перемирие возможно когда Зе объявит о завершении своих полномочий.

На форум не обов'язково їхати лідерам, ні Пу, ні Сі там не буде, від нас може бути потужний Єрмак. Чому ні?
Підписувати документи теж можуть не президенти, а голови парламентів, саме там ратифікують міжнародні угоди.

принимать такой важный акт как капитуляция Украины пришлют свадебного генерала? Кто победитель тот и принимает капитуляцию. И сам Зе вряд ли захочет сыграть роль побежденного, там же амбиции, спасали спасали Европу от путина, а потом пукнули и обосрались. Кто виноват? Нужен генерал неудачник ни кого всех собак повесят. Или Лукашенко-2 готовый дружить с Путиным на его условиях. Это нереалистично.

Гораздо реалистичнее миротворцы, каждый лидер объявит себя победителем, а дальше мышинная возня с выборами, кредитами, куда трудоустроить 1 млн зсушников, что делать с ухылянтами и сзчшниками.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 жов, 2024 19:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:16

  andrijk777 написав:Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.

Що хоче путло, то таке))

Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
План ж Перемоги от тільки нещодавно родився і тільки зараз з них партнерів знайомлять.
А потім і народ України.
(Хитрий план, який по суті базується на тому, щоб партнери хотіли. І Зе доведе до них, що вони повинні захотіти).

Хоча респи теж не так вже й давно нарешті домоглися Плану від Байдена. І то він залишається таємним.

Таємниця хто чого хоче)))
І розрив між хатєлками і реальністю.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:25

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.

Що хоче путло, то таке))

Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
План ж Перемоги от тільки нещодавно родився і тільки зараз з них партнерів знайомлять.
А потім і народ України.
(Хитрий план, який по суті базується на тому, щоб партнери хотіли).

Хоча респи теж не так вже й давно нарешті домоглися Плану від Байдена. І то він залишається таємним.

Таємниця хто чого хоче)))
І розрив між хатєлками і реальністю.

ні там ні тут лохторат треба на повільному вогні приготувати до нової реальності, а не кидати як жабу в окроп
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:26

  detroytred написав:Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
я вам открою секрет а потом его вытру, ок? Зе хочет быть пожизненныи преЗЕдентом, шоб Запад лил 40 ярдов денег в год а м25-60 платили 2-3куе в месяц за бронь. Всего 3 пункта причём все абсолютно достижимые.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 жов, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:27

Ок. Прийняв.

А дровами в цей вічний двигун ...

Головне красиву обгортку зробити.
Матриця...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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