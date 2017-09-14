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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10329103301033110332>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:31

  detroytred написав:Ок. Прийняв.

А дровами в цей вічний двигун ...

дровами потужний мир который в 10р дороже. Из всех зол партнеры выберут то что дешевле.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:принимать такой важный акт как капитуляция Украины пришлют свадебного генерала?

Яка ще, в дупу, капітуляція, та ще й на форумі миру? Якщо не захочуть домовляться, то пришлють якогось лаврова, але пришлють, а далі вже ми з партнерами спитаємо у китайців, чому вони торгують з неадекватами, які їх посилають к їх спецпредставнику разом з їх мирним планом?
Для капітуляції немає передумов, хоча ризик обвалу фронта ще зростає.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:37

  lapay написав:
  Wirująświatła написав:принимать такой важный акт как капитуляция Украины пришлют свадебного генерала?

Яка ще, в дупу, капітуляція, та ще й на форумі миру? Якщо не захочуть домовляться, то пришлють якогось лаврова, але пришлють, а далі вже ми з партнерами спитаємо у китайців, чому вони торгують з неадекватами, які їх посилають к їх спецпредставнику разом з їх мирним планом?
Для капітуляції немає передумов, хоча ризик обвалу фронта ще зростає.

тогда шо победа?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:37

*Я одного не понял...
Если НАТО минус, Дальнобой минус, ПВО НАТО над нами минус, бабло - только на условиях ЕС с условиями возврата, бабла от США минус, военной помощи меньше чем ранее, а ранее меньше чем ранее, РФ начала топить поставки в портах... на Фронте не ахти...

В позитиве остается только в 5 раз увеличенная мобилизация (так пишет немецкий генерал)... и оплата войны с репараций с Украинцев (налоги задним числом), при этом деньги уходят обратно на Запад в счет оплаты военных нужд...

Так что с победой?* (С)
_______________
А і впрямь: де ж тоді Перемога?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:41

  Wirująświatła написав:
  lapay написав:
  Wirująświatła написав:принимать такой важный акт как капитуляция Украины пришлют свадебного генерала?

Яка ще, в дупу, капітуляція, та ще й на форумі миру? Якщо не захочуть домовляться, то пришлють якогось лаврова, але пришлють, а далі вже ми з партнерами спитаємо у китайців, чому вони торгують з неадекватами, які їх посилають к їх спецпредставнику разом з їх мирним планом?
Для капітуляції немає передумов, хоча ризик обвалу фронта ще зростає.

тогда шо победа?

Але і не капітуляція.

Капітуля́ція (лат. capitulum, маленька голівка або підрозділ; capitulare, ставлення на умовах) — у міжнародному праві, угода під час війни, щодо припинення боротьби і здачі[en] ворожим збройним силам конкретного органу військ, міста або території.

Тобто капітуляція -- це здача ще й незахоплених ворогом територій. Або здача ЗС.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:44

  detroytred написав:Але і не капітуляція
так и запишем геройская не капитуляция со сдачей 20% территории.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:тогда шо победа?

Так пуйло ще в 2021-22 хотів те, на що вже погоджується Зе - на РПВ. З того часу ще трохи відкусив на Донбасі, але вже щелепа болить кусати.
Тому так, перемога, вода в Крим була, коридор є, нові території є. 100% Перемога.
Для нас теж перемога, Незалежність відстояна, ну, якщо буде РПВ без додаткових умов.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 10 жов, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:47

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Але і не капітуляція
так и запишем геройская не капитуляция со сдачей 20% территории.

Ніііт.
Ключове слово - здача (ворогу). Саме здача.
А 20% відсотків ворогу не здали. Ці території ворог завоював.

От якщо при підписанні Україна віддасть ще території, без бою, то да - це капітуляція. Часткова.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:49

  detroytred написав:Ці території ворог завоював.
и как это называется? я понял что не капитуляция. Ради чего все соберутся на большой банкет? Торжественное признание завоеванных территорий оккупированными?
  lapay написав:Для нас теж перемога, Незалежність відстояна, ну, якщо буде РПВ без додаткових умов.
я так и думал.
  Wirująświatła написав: каждый лидер объявит себя победителем
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 19:52

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ці території ворог завоював.
и как это называется? я понял что не капитуляция. Ради чего все соберутся на большой банкет? Торжественное признание завоеванных территорий оккупированными?

Заради припинення (якщо будуть гарантії) війни.
Заради призупинення (якщо не буде гарантій) війни.

Але тимчасове може ставати і постійним. Може мати довгий час.
А там оті катаклізми в рфії настануть... розсипеться.
Або ми тут хФранцію другу швиденько збудуємо. Навіть може ядрьону))
Або економ варіант - як мінімум, лінію суровікіна.

Але. Нарід. Ще. Хоче. Захопливих. Історій.
І вони будуть! Багато!

До речі, до "потужності" додалося тепер нове - "стійкість". Від Олени Зе.
detroytred
 
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