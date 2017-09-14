дровами потужний мир который в 10р дороже. Из всех зол партнеры выберут то что дешевле.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 19:31
Додано: Чет 10 жов, 2024 19:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Яка ще, в дупу, капітуляція, та ще й на форумі миру? Якщо не захочуть домовляться, то пришлють якогось лаврова, але пришлють, а далі вже ми з партнерами спитаємо у китайців, чому вони торгують з неадекватами, які їх посилають к їх спецпредставнику разом з їх мирним планом?
Для капітуляції немає передумов, хоча ризик обвалу фронта ще зростає.
Додано: Чет 10 жов, 2024 19:37
тогда шо победа?
Додано: Чет 10 жов, 2024 19:37
*Я одного не понял...
Если НАТО минус, Дальнобой минус, ПВО НАТО над нами минус, бабло - только на условиях ЕС с условиями возврата, бабла от США минус, военной помощи меньше чем ранее, а ранее меньше чем ранее, РФ начала топить поставки в портах... на Фронте не ахти...
В позитиве остается только в 5 раз увеличенная мобилизация (так пишет немецкий генерал)... и оплата войны с репараций с Украинцев (налоги задним числом), при этом деньги уходят обратно на Запад в счет оплаты военных нужд...
Так что с победой?* (С)
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А і впрямь: де ж тоді Перемога?
Додано: Чет 10 жов, 2024 19:41
Але і не капітуляція.
Капітуля́ція (лат. capitulum, маленька голівка або підрозділ; capitulare, ставлення на умовах) — у міжнародному праві, угода під час війни, щодо припинення боротьби і здачі[en] ворожим збройним силам конкретного органу військ, міста або території.
Тобто капітуляція -- це здача ще й незахоплених ворогом територій. Або здача ЗС.
Додано: Чет 10 жов, 2024 19:44
Додано: Чет 10 жов, 2024 19:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так пуйло ще в 2021-22 хотів те, на що вже погоджується Зе - на РПВ. З того часу ще трохи відкусив на Донбасі, але вже щелепа болить кусати.
Тому так, перемога, вода в Крим була, коридор є, нові території є. 100% Перемога.
Для нас теж перемога, Незалежність відстояна, ну, якщо буде РПВ без додаткових умов.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 10 жов, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 жов, 2024 19:47
Ніііт.
Ключове слово - здача (ворогу). Саме здача.
А 20% відсотків ворогу не здали. Ці території ворог завоював.
От якщо при підписанні Україна віддасть ще території, без бою, то да - це капітуляція. Часткова.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 жов, 2024 19:49
и как это называется? я понял что не капитуляция. Ради чего все соберутся на большой банкет? Торжественное признание завоеванных территорий оккупированными?
я так и думал.
Додано: Чет 10 жов, 2024 19:52
Заради припинення (якщо будуть гарантії) війни.
Заради призупинення (якщо не буде гарантій) війни.
Але тимчасове може ставати і постійним. Може мати довгий час.
А там оті катаклізми в рфії настануть... розсипеться.
Або ми тут хФранцію другу швиденько збудуємо. Навіть може ядрьону))
Або економ варіант - як мінімум, лінію суровікіна.
Але. Нарід. Ще. Хоче. Захопливих. Історій.
І вони будуть! Багато!
До речі, до "потужності" додалося тепер нове - "стійкість". Від Олени Зе.
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