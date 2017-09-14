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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10329103301033110332

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:07

отбой

Україна не розглядає можливості припинення вогню в обмін на західні гарантії — Зеленський на пресбрифінгу після зустрічі з Макроном
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:и как это называется? я понял что не капитуляция. Ради чего все соберутся на большой банкет? Торжественное признание завоеванных территорий оккупированными?

Ми могли просрати набагато більше, а так жива, з надією на реванш. Навряд чи будуть святкувати РПВ, цілком може бути салют з бойової зброї незадоволених, але ця сумна сторінка нашої історії буде перегорнута.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:09

Наскільки ще має провалитись фронт, щоб ви пішли воювати?

  pesikot написав:То я хочу дізнатись, чому ?

Відповідей я не отримав

Взаємно! :mrgreen:

От скажи(бо Флер це питання проігнорувала, як і Будівельник - мабуть їм соромно) - які "червоні лінії" мають перейти пі дари? Куди мають вони просунутись, щоб саме ти пішов добровільно на фронт давати їм відсіч?


Тільки чесно!
Навіть, якщо відповідь "ніколи!" - то теж напиши її сам! Мужньо! :wink:

п.с.
Може ще Будівельник і Флер наберуться сміливості і дадуть чесну відповідь?
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:10

  detroytred написав:*Я одного не понял...
Если НАТО минус, Дальнобой минус, ПВО НАТО над нами минус, бабло - только на условиях ЕС с условиями возврата, бабла от США минус, военной помощи меньше чем ранее, а ранее меньше чем ранее, РФ начала топить поставки в портах... на Фронте не ахти...

В позитиве остается только в 5 раз увеличенная мобилизация (так пишет немецкий генерал)... и оплата войны с репараций с Украинцев (налоги задним числом), при этом деньги уходят обратно на Запад в счет оплаты военных нужд...

Так что с победой?* (С)
_______________
А і впрямь: де ж тоді Перемога?

Ну там и с той стороны все не так, шоб фонтан: мобилизация начинает пробуксовывать, экономика начинает трещать... Т.е. года через 3 таки резьбу может и сорвать :oops:
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