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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:07
Україна не розглядає можливості припинення вогню в обмін на західні гарантії — Зеленський на пресбрифінгу після зустрічі з Макроном
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Wirująświatła
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:08
Wirująświatła написав:
и как это называется? я понял что не капитуляция. Ради чего все соберутся на большой банкет? Торжественное признание завоеванных территорий оккупированными?
Ми могли просрати набагато більше, а так жива, з надією на реванш. Навряд чи будуть святкувати РПВ, цілком може бути салют з бойової зброї незадоволених, але ця сумна сторінка нашої історії буде перегорнута.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:09
pesikot написав:
То я хочу дізнатись, чому ?
Відповідей я не отримав
Взаємно!
От скажи(бо Флер це питання проігнорувала, як і Будівельник - мабуть їм соромно) - які "червоні лінії" мають перейти пі дари? Куди мають вони просунутись, щоб саме ти пішов добровільно на фронт давати їм відсіч?
Тільки чесно!
Навіть, якщо відповідь "ніколи!" - то теж напиши її сам! Мужньо!
п.с.
Може ще Будівельник і Флер наберуться сміливості і дадуть чесну відповідь?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:10
detroytred написав:
*Я одного не понял...
Если НАТО минус, Дальнобой минус, ПВО НАТО над нами минус, бабло - только на условиях ЕС с условиями возврата, бабла от США минус, военной помощи меньше чем ранее, а ранее меньше чем ранее, РФ начала топить поставки в портах... на Фронте не ахти...
В позитиве остается только в 5 раз увеличенная мобилизация (так пишет немецкий генерал)... и оплата войны с репараций с Украинцев (налоги задним числом), при этом деньги уходят обратно на Запад в счет оплаты военных нужд...
Так что с победой?* (С)
_______________
А і впрямь: де ж тоді Перемога?
Ну там и с той стороны все не так, шоб фонтан: мобилизация начинает пробуксовывать, экономика начинает трещать... Т.е. года через 3 таки резьбу может и сорвать
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