Wirująświatła написав:и как это называется? я понял что не капитуляция. Ради чего все соберутся на большой банкет? Торжественное признание завоеванных территорий оккупированными?
Ми могли просрати набагато більше, а так жива, з надією на реванш. Навряд чи будуть святкувати РПВ, цілком може бути салют з бойової зброї незадоволених, але ця сумна сторінка нашої історії буде перегорнута.
detroytred написав:*Я одного не понял... Если НАТО минус, Дальнобой минус, ПВО НАТО над нами минус, бабло - только на условиях ЕС с условиями возврата, бабла от США минус, военной помощи меньше чем ранее, а ранее меньше чем ранее, РФ начала топить поставки в портах... на Фронте не ахти...
В позитиве остается только в 5 раз увеличенная мобилизация (так пишет немецкий генерал)... и оплата войны с репараций с Украинцев (налоги задним числом), при этом деньги уходят обратно на Запад в счет оплаты военных нужд...
Так что с победой?* (С) _______________ А і впрямь: де ж тоді Перемога?
Ну там и с той стороны все не так, шоб фонтан: мобилизация начинает пробуксовывать, экономика начинает трещать... Т.е. года через 3 таки резьбу может и сорвать
detroytred написав:*Я одного не понял... Если НАТО минус, Дальнобой минус, ПВО НАТО над нами минус, бабло - только на условиях ЕС с условиями возврата, бабла от США минус, военной помощи меньше чем ранее, а ранее меньше чем ранее, РФ начала топить поставки в портах... на Фронте не ахти...
В позитиве остается только в 5 раз увеличенная мобилизация (так пишет немецкий генерал)... и оплата войны с репараций с Украинцев (налоги задним числом), при этом деньги уходят обратно на Запад в счет оплаты военных нужд...
Так что с победой?* (С) _______________ А і впрямь: де ж тоді Перемога?
Ну там и с той стороны все не так, шоб фонтан: мобилизация начинает пробуксовывать, экономика начинает трещать... Т.е. года через 3 таки резьбу может и сорвать
То, що це, як у казіно --- я зауважив рік тому. Країна грає в казіно..
Добре, що хоч не на всі гроші. Гарантії по Дніпру, партнери, я вважаю, дали. Хоча на жаль тільки усні. Слово джентельменів.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Знайомий, якого мобілізували навесні (він тоді був в статусі обмежено придатний, десь 50 років) недавно проходив повторно ВЛК. Ну те що йому прибрали навіть всі діагнози що були (операція на коліні, проблеми з серцем) то навіть очікувано, тепер необмежено придатний. Але з ним там проходив ВЛК з частково ампутованою ногою, в надії що пишуть. Виявляється, зараз розпорядження, якщо нога ампутована нижче коліна - то це теж придатний. Отакі от новини з полів
Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед"
Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї рф.
За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.