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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10330103311033210333>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:и как это называется? я понял что не капитуляция. Ради чего все соберутся на большой банкет? Торжественное признание завоеванных территорий оккупированными?

Ми могли просрати набагато більше, а так жива, з надією на реванш. Навряд чи будуть святкувати РПВ, цілком може бути салют з бойової зброї незадоволених, але ця сумна сторінка нашої історії буде перегорнута.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:10

  detroytred написав:*Я одного не понял...
Если НАТО минус, Дальнобой минус, ПВО НАТО над нами минус, бабло - только на условиях ЕС с условиями возврата, бабла от США минус, военной помощи меньше чем ранее, а ранее меньше чем ранее, РФ начала топить поставки в портах... на Фронте не ахти...

В позитиве остается только в 5 раз увеличенная мобилизация (так пишет немецкий генерал)... и оплата войны с репараций с Украинцев (налоги задним числом), при этом деньги уходят обратно на Запад в счет оплаты военных нужд...

Так что с победой?* (С)
_______________
А і впрямь: де ж тоді Перемога?

Ну там и с той стороны все не так, шоб фонтан: мобилизация начинает пробуксовывать, экономика начинает трещать... Т.е. года через 3 таки резьбу может и сорвать :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:15

  _hunter написав:
  detroytred написав:*Я одного не понял...
Если НАТО минус, Дальнобой минус, ПВО НАТО над нами минус, бабло - только на условиях ЕС с условиями возврата, бабла от США минус, военной помощи меньше чем ранее, а ранее меньше чем ранее, РФ начала топить поставки в портах... на Фронте не ахти...

В позитиве остается только в 5 раз увеличенная мобилизация (так пишет немецкий генерал)... и оплата войны с репараций с Украинцев (налоги задним числом), при этом деньги уходят обратно на Запад в счет оплаты военных нужд...

Так что с победой?* (С)
_______________
А і впрямь: де ж тоді Перемога?

Ну там и с той стороны все не так, шоб фонтан: мобилизация начинает пробуксовывать, экономика начинает трещать... Т.е. года через 3 таки резьбу может и сорвать :oops:

То, що це, як у казіно --- я зауважив рік тому.
Країна грає в казіно..

Добре, що хоч не на всі гроші.
Гарантії по Дніпру, партнери, я вважаю, дали. Хоча на жаль тільки усні. Слово джентельменів.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 жов, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:18

  BIGor написав:Нагадало класику

а есть еще и 3й тип как вы с хунтером...
это те что причмокивая смокчут пипирку шольца...
нью классик...
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:19

судя по новостям из рф оркостан скоро рухнет
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:22

З нами таке "ніслучіцццо нікогдА"!))

  Faceless написав:Знайомий, якого мобілізували навесні (він тоді був в статусі обмежено придатний, десь 50 років) недавно проходив повторно ВЛК. Ну те що йому прибрали навіть всі діагнози що були (операція на коліні, проблеми з серцем) то навіть очікувано, тепер необмежено придатний.
Але з ним там проходив ВЛК з частково ампутованою ногою, в надії що пишуть. Виявляється, зараз розпорядження, якщо нога ампутована нижче коліна - то це теж придатний. Отакі от новини з полів

Ні, це таке тільки на Марсі!
З нами таке нєслучіцццо нікогдА!©

Ну не може ж такого в нас бути, правда Флер?
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:25

  Wirująświatła написав:
Україна не розглядає можливості припинення вогню в обмін на західні гарантії — Зеленський на пресбрифінгу після зустрічі з Макроном


https://www.youtube.com/watch?v=66yHf8Mv1SQ
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 жов, 2024 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:27

  _hunter написав:Т.е. года через 3 таки резьбу может и сорвать :oops:

якась потужна різьба, як кажуть у Лембергу: "таку хіба за Австрії робили"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:36

Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед"

Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї рф.

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:40

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  #<1 ... 10330103311033210333>
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