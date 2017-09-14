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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10330103311033210333

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:41

  Mimohod написав:

Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен :)
45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?

стесняюсь спросить но вы подняли этот вопрос...
вам полтинник есть?
вы уже полный труп или еще наполовину?
подгнили уже сильно?
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:снова о полезных хомячках ...

1) Полезный хомячок пишет, что рашисты прут, Украина территории теряет. Ещё месяц и будут под Запорожье (с) И.А.
Это всегда на эмоциях, всегда на надрыве.
Раша не прёт а уже давно стоит в Васильевке, это в 30км. от Запорожья. Орехов от Запорожья в 45км. Если войдут в Орехов, то перережут логистику из Запорожья в сторону Донецкого направления. Именно по сообщениям военных на Запорожском направлении раша активизировалась и сосредотачивает технику.
https://24tv.ua/ru/rossijane-gotovjat-n ... t_n2657702
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Если войдут в Орехов

если у бабушки будет пипирка она будет дедушкой
вы еще бабушка?)
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:48

  Прохожий написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если войдут в Орехов

если у бабушки будет пипирка она будет дедушкой
вы еще бабушка?)
Про Мариуполь, Угледар мы тоже были уверены. А ещё в 22году были уверены, что войны не будет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:12

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.

Що хоче путло, то таке))

Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
План ж Перемоги от тільки нещодавно родився і тільки зараз з них партнерів знайомлять.
А потім і народ України.
(Хитрий план, який по суті базується на тому, щоб партнери хотіли. І Зе доведе до них, що вони повинні захотіти).

Хоча респи теж не так вже й давно нарешті домоглися Плану від Байдена. І то він залишається таємним.

Таємниця хто чого хоче)))
І розрив між хатєлками і реальністю.

Якраз що хоче Зе зрозуміло. Зе не хоче ввійти в історію як президент який прос**в Україну.
Він буде зливати українців стільки, скільки потрібно. Але! На нього буде тиснути Захід. А Зе не може не слухати Захід інакше програш, тому він змушений йти на поступки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:15

  ЛАД написав:Вирішується просто - не підписуєш контракт з державою, не отримуєш дозволу на експорт.


Там проблема не в производителях - они рады подписать контракт и им все равно кто им заплатит, а в государстве - государству чтоб заплатить бюджетные деньги (заключить контракт с частником - а у нас напомню капитализм и все частники) нужно вначале пройти мутную тендерную процедуру (привет борьбе с коррупцией) и забюджетировать средства (на следующий год), а пока не прошли - гарантии производителю что именно он получит заказ никто не даст, а он кушать хочет уже сегодня. И эта ловушка приватизации 90х и победившего капитализма будет до тех пор пока из пепла не восстанут крупные государственные предприятия, то есть вечно.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:16

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.

Що хоче путло, то таке))

Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко.
План ж Перемоги от тільки нещодавно родився і тільки зараз з них партнерів знайомлять.
А потім і народ України.
(Хитрий план, який по суті базується на тому, щоб партнери хотіли. І Зе доведе до них, що вони повинні захотіти).

Хоча респи теж не так вже й давно нарешті домоглися Плану від Байдена. І то він залишається таємним.

Таємниця хто чого хоче)))
І розрив між хатєлками і реальністю.

Якраз що хоче Зе зрозуміло. Зе не хоче ввійти в історію як президент який прос**в Україну.
Він буде зливати українців стільки, скільки потрібно. Але! На нього буде тиснути Захід. А Зе не може не слухати Захід інакше програш, тому він змушений йти на поступки.

нравится не нравится, він вже просрав п'яту частину територій.
це він особисто розповідав що в війну вірять вороги а американці розхитують економіку
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:19

  Бетон написав:Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times

Коліївщина?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:30

  flyman написав:
  Бетон написав:Зеленський, ймовірно, зіткнеться з народним гнівом через підвищення податків , - The New York Times

Коліївщина?

Война это стабильность.
Народний гнив после войны начнется.

Нужно заместить народ на пакистанцев.
UA
 
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  #<1 ... 10330103311033210333
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