Щоб прибрати пузо в 50 треба попасти в концтабір, а в 25 на спотривні збори. Через місяць пуза не буде ні в того ні в того, але велике але хто на що буде здатен 45 це вже напівтруп, 50 труп який вже підгниває в деяких місціях (тиск, холестерин, простата, рак, геморой, остеохондроз і тд). Треба бігти, а в штурмовика спину схватило і він розігнуться не може, от цікаво, він сам здохне чи всю группу підставить?
стесняюсь спросить но вы подняли этот вопрос... вам полтинник есть? вы уже полный труп или еще наполовину? подгнили уже сильно?
1) Полезный хомячок пишет, что рашисты прут, Украина территории теряет. Ещё месяц и будут под Запорожье (с) И.А. Это всегда на эмоциях, всегда на надрыве.
Раша не прёт а уже давно стоит в Васильевке, это в 30км. от Запорожья. Орехов от Запорожья в 45км. Если войдут в Орехов, то перережут логистику из Запорожья в сторону Донецкого направления. Именно по сообщениям военных на Запорожском направлении раша активизировалась и сосредотачивает технику. https://24tv.ua/ru/rossijane-gotovjat-n ... t_n2657702
andrijk777 написав:Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.
Що хоче путло, то таке))
Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко. План ж Перемоги от тільки нещодавно родився і тільки зараз з них партнерів знайомлять. А потім і народ України. (Хитрий план, який по суті базується на тому, щоб партнери хотіли. І Зе доведе до них, що вони повинні захотіти).
Хоча респи теж не так вже й давно нарешті домоглися Плану від Байдена. І то він залишається таємним.
Таємниця хто чого хоче))) І розрив між хатєлками і реальністю.
Якраз що хоче Зе зрозуміло. Зе не хоче ввійти в історію як президент який прос**в Україну. Він буде зливати українців стільки, скільки потрібно. Але! На нього буде тиснути Захід. А Зе не може не слухати Захід інакше програш, тому він змушений йти на поступки.
ЛАД написав:Вирішується просто - не підписуєш контракт з державою, не отримуєш дозволу на експорт.
Там проблема не в производителях - они рады подписать контракт и им все равно кто им заплатит, а в государстве - государству чтоб заплатить бюджетные деньги (заключить контракт с частником - а у нас напомню капитализм и все частники) нужно вначале пройти мутную тендерную процедуру (привет борьбе с коррупцией) и забюджетировать средства (на следующий год), а пока не прошли - гарантии производителю что именно он получит заказ никто не даст, а он кушать хочет уже сегодня. И эта ловушка приватизации 90х и победившего капитализма будет до тех пор пока из пепла не восстанут крупные государственные предприятия, то есть вечно.
andrijk777 написав:Загалом, що дійсно хоче путін - залишається загадкою. Все що він говорить - повна туфта і лапша на вуха.
Що хоче путло, то таке))
Сюр у тому, що на третьому році війни навіть партнери ще не знають чого хоче Зе і Ко. План ж Перемоги от тільки нещодавно родився і тільки зараз з них партнерів знайомлять. А потім і народ України. (Хитрий план, який по суті базується на тому, щоб партнери хотіли. І Зе доведе до них, що вони повинні захотіти).
Хоча респи теж не так вже й давно нарешті домоглися Плану від Байдена. І то він залишається таємним.
Таємниця хто чого хоче))) І розрив між хатєлками і реальністю.
Якраз що хоче Зе зрозуміло. Зе не хоче ввійти в історію як президент який прос**в Україну. Він буде зливати українців стільки, скільки потрібно. Але! На нього буде тиснути Захід. А Зе не може не слухати Захід інакше програш, тому він змушений йти на поступки.
нравится не нравится, він вже просрав п'яту частину територій. це він особисто розповідав що в війну вірять вороги а американці розхитують економіку